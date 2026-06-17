Selon la BBC, Ipswich Town s’apprêterait à formuler une offre audacieuse à Ole Gunnar Solskjær en vue de son retour dans l’élite. Écarté des projecteurs depuis son départ de Besiktas l’été dernier, le technicien norvégien serait impatient de relever un nouveau défi en Angleterre. Solskjær a déjà passé trois ans à Old Trafford, où il a mené les Red Devils à la deuxième place du championnat lors de la saison 2020-2021.

Ce rapprochement avec les « Tractor Boys » revêt une dimension particulière depuis l’annonce du départ de Kieran McKenna, quelques semaines seulement après avoir assuré la promotion immédiate du club en Premier League. McKenna avait occupé le poste d’adjoint de Solskjaer à Manchester United, établissant ainsi un lien direct entre le héros sortant et la nouvelle recrue potentielle.



