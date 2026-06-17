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L’ancien manager de Manchester United, Ole Gunnar Solskjær, pourrait effectuer un retour surprise sur les bancs de touche de la Premier League
Solskjaer pressenti pour le poste vacant à Portman Road
Selon la BBC, Ipswich Town s’apprêterait à formuler une offre audacieuse à Ole Gunnar Solskjær en vue de son retour dans l’élite. Écarté des projecteurs depuis son départ de Besiktas l’été dernier, le technicien norvégien serait impatient de relever un nouveau défi en Angleterre. Solskjær a déjà passé trois ans à Old Trafford, où il a mené les Red Devils à la deuxième place du championnat lors de la saison 2020-2021.
Ce rapprochement avec les « Tractor Boys » revêt une dimension particulière depuis l’annonce du départ de Kieran McKenna, quelques semaines seulement après avoir assuré la promotion immédiate du club en Premier League. McKenna avait occupé le poste d’adjoint de Solskjaer à Manchester United, établissant ainsi un lien direct entre le héros sortant et la nouvelle recrue potentielle.
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O'Neil est également en lice
Si Solskjaer fait la une des journaux, il n’est pas le seul candidat envisagé par les dirigeants d’Ipswich. Gary O’Neil, actuellement à la tête de Strasbourg, est également sérieusement pris en considération. O’Neil s’est forgé une solide réputation d’entraîneur grâce à ses passages à Bournemouth et aux Wolves, et il entretient déjà une relation professionnelle avec le directeur général d’Ipswich, Mark Ashton, depuis leur passage commun à Bristol City.
Strasbourg, où il est arrivé en janvier, souhaiterait le conserver, mais l’attrait d’un retour en Premier League avec Ipswich pourrait s’avérer difficile à refuser. Les dirigeants du club veulent nommer un entraîneur capable de maintenir la dynamique des dernières saisons.
Le recrutement du successeur de McKenna est en cours.
Le départ de Portman Road est un coup dur pour les supporters du club, qui espéraient que McKenna les mènerait vers un retour dans l’élite du football. À 40 ans, il a décidé de quitter ses fonctions malgré les succès qu’il a permis au club de remporter. Bien que son nom ait été fortement pressenti pour le poste à Fulham, McKenna a précisé que son départ était motivé par un besoin de se ressourcer.
Dans son communiqué d’adieu, il a déclaré : « Je pense que c’est le bon moment pour moi de me retirer. Je le fais avec une grande fierté face aux progrès incroyables que nous avons accomplis, et avec beaucoup d’espoir et d’optimisme pour l’avenir du club. » Son départ laisse un vide considérable, car c’est lui qui a mené le club de la League One jusqu’à la terre promise de l’élite.
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Le retour de Solskjaer au sommet
Pour Solskjaer, c’est l’occasion de se relancer loin de la pression intense de Manchester United. Après son départ des Red Devils en 2021, il s’était mis en retrait avant un bref passage en Turquie. La saison dernière, son nom avait circulé pour un retour à Old Trafford, mais le club a finalement choisi Michael Carrick pour entamer un nouveau cycle.
Ipswich constitue un défi différent. Sous la houlette de McKenna, le club est devenu le premier, depuis Southampton en 2012, à enchaîner deux promotions consécutives de la troisième division jusqu’à la Premier League, ce qui nourrit des attentes élevées. Que ce soit Solskjaer ou O’Neil qui prenne les rênes, il héritera d’un effectif déjà rodé à la gagne sous haute pression.