À 13 ans, il tombe amoureux lors d’une fête et bascule dans une ivresse qui durera plusieurs années, devenant, avec le football, le pilier de son existence. « Je me suis détruit à cause de l’alcool », confie Cicinho dans une interview accordée au journal italien La Gazzetta dello Sport. « J’ai goûté à la bière et j’en suis tombé amoureux comme on tombe amoureux d’une femme. Plus je grandissais, plus je buvais. »
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L’ancien joueur du Real Madrid et de la Roma révèle avoir établi un « record » peu enviable : 70 bières et 15 caipirinhas par jour
D’après ses propres déclarations, Cicinho a réussi à conjuguer des beuveries et des fêtes débridées avec sa carrière de footballeur professionnel, notamment durant ses passages à Rome et à Madrid.
« À Rome, j’ai établi un record en une seule journée : 70 bières, 15 caipirinhas et deux paquets de cigarettes », déclare l’ancien arrière droit.
Cicinho : « À huit heures à l’entraînement, encore ivre. »
Il avait depuis longtemps perdu le contrôle de sa dépendance. Des années avant son triste « record », sa consommation avait déjà atteint des proportions alarmantes.
Sa percée sportive, symbolisée par son transfert à Botafogo, a marqué le début des excès : fêtes, alcool et cigarettes. « Je voulais atteindre le sommet, gagner beaucoup d’argent et m’amuser. Quand je suis arrivé à São Paulo et que je suis devenu international, je croyais avoir tout accompli. »
Il parvint toujours à garder secrètes son addiction à l’alcool et sa vie dissolue, explique Cicinho. Même son entraîneur au Real Madrid, Fabio Capello, ne s’en aperçut pas, tant ses performances à l’entraînement et en match restaient irréprochables.
« Je rentrais directement à la maison. Je me couchais à quatre heures du matin et je débarquais à l’entraînement à huit heures, encore ivre », raconte Cicinho. « Avant de partir, j’avalais trois ou quatre tasses de café et j’enchaînais avec un paquet de cigarettes pour dissimuler l’odeur d’alcool. Sur le terrain, pourtant, je restais performant. »
Sobre aujourd’hui, il reste un homme d’Église.
Des problèmes récurrents aux genoux, associés à une intoxication de l’organisme, ont ensuite déclenché une dépression, aggravant encore son état. En 2012, Cicinho est finalement rentré au Brésil, où, encouragé et soutenu, il a entamé une thérapie.
Aujourd’hui résidant à São Paulo, l’ancien latéral est marié et père d’un fils de cinq ans, qu’il imagine déjà porter un jour le maillot de la Roma. Commentateur télévisé, il a entamé il y a environ dix mois une seconde carrière de pasteur évangélique. Sobre depuis quatorze ans, il incarne un exemple de résilience pour les joueurs confrontés à des défis similaires.