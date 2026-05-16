Il avait depuis longtemps perdu le contrôle de sa dépendance. Des années avant son triste « record », sa consommation avait déjà atteint des proportions alarmantes.

Sa percée sportive, symbolisée par son transfert à Botafogo, a marqué le début des excès : fêtes, alcool et cigarettes. « Je voulais atteindre le sommet, gagner beaucoup d’argent et m’amuser. Quand je suis arrivé à São Paulo et que je suis devenu international, je croyais avoir tout accompli. »

Il parvint toujours à garder secrètes son addiction à l’alcool et sa vie dissolue, explique Cicinho. Même son entraîneur au Real Madrid, Fabio Capello, ne s’en aperçut pas, tant ses performances à l’entraînement et en match restaient irréprochables.

« Je rentrais directement à la maison. Je me couchais à quatre heures du matin et je débarquais à l’entraînement à huit heures, encore ivre », raconte Cicinho. « Avant de partir, j’avalais trois ou quatre tasses de café et j’enchaînais avec un paquet de cigarettes pour dissimuler l’odeur d’alcool. Sur le terrain, pourtant, je restais performant. »