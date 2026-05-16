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L’ancien joueur du Real Madrid et de la Roma révèle avoir établi un « record » peu enviable : 70 bières et 15 caipirinhas par jour

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Cicinho a évolué dans la Ville éternelle, porté le maillot du Real Madrid et comptabilisé 15 sélections avec la Seleção. Dans une récente interview, le joueur de 45 ans livre un témoignage fort sur son combat contre l’alcoolisme.

À 13 ans, il tombe amoureux lors d’une fête et bascule dans une ivresse qui durera plusieurs années, devenant, avec le football, le pilier de son existence. « Je me suis détruit à cause de l’alcool », confie Cicinho dans une interview accordée au journal italien La Gazzetta dello Sport. « J’ai goûté à la bière et j’en suis tombé amoureux comme on tombe amoureux d’une femme. Plus je grandissais, plus je buvais. »

  • D’après ses propres déclarations, Cicinho a réussi à conjuguer des beuveries et des fêtes débridées avec sa carrière de footballeur professionnel, notamment durant ses passages à Rome et à Madrid.

    « À Rome, j’ai établi un record en une seule journée : 70 bières, 15 caipirinhas et deux paquets de cigarettes », déclare l’ancien arrière droit.


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  • Cicinho : « À huit heures à l’entraînement, encore ivre. »

    Il avait depuis longtemps perdu le contrôle de sa dépendance. Des années avant son triste « record », sa consommation avait déjà atteint des proportions alarmantes.

    Sa percée sportive, symbolisée par son transfert à Botafogo, a marqué le début des excès : fêtes, alcool et cigarettes. « Je voulais atteindre le sommet, gagner beaucoup d’argent et m’amuser. Quand je suis arrivé à São Paulo et que je suis devenu international, je croyais avoir tout accompli. »

    Il parvint toujours à garder secrètes son addiction à l’alcool et sa vie dissolue, explique Cicinho. Même son entraîneur au Real Madrid, Fabio Capello, ne s’en aperçut pas, tant ses performances à l’entraînement et en match restaient irréprochables.

    « Je rentrais directement à la maison. Je me couchais à quatre heures du matin et je débarquais à l’entraînement à huit heures, encore ivre », raconte Cicinho. « Avant de partir, j’avalais trois ou quatre tasses de café et j’enchaînais avec un paquet de cigarettes pour dissimuler l’odeur d’alcool. Sur le terrain, pourtant, je restais performant. »

  • Sobre aujourd’hui, il reste un homme d’Église.

    Des problèmes récurrents aux genoux, associés à une intoxication de l’organisme, ont ensuite déclenché une dépression, aggravant encore son état. En 2012, Cicinho est finalement rentré au Brésil, où, encouragé et soutenu, il a entamé une thérapie.

    Aujourd’hui résidant à São Paulo, l’ancien latéral est marié et père d’un fils de cinq ans, qu’il imagine déjà porter un jour le maillot de la Roma. Commentateur télévisé, il a entamé il y a environ dix mois une seconde carrière de pasteur évangélique. Sobre depuis quatorze ans, il incarne un exemple de résilience pour les joueurs confrontés à des défis similaires.

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