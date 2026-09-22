Sa carrière internationale a connu un premier accroc après un penalty manqué lors de sa première sélection contre Singapour en novembre 2025, mais il a rapidement rebondi avec un doublé impressionnant contre le Sri Lanka pendant les qualifications pour la Coupe d’Asie de l’AFC 2027. Cette expérience a forgé la résilience mentale nécessaire pour mener la ligne d’attaque dans le football de tournoi compétitif.

Revenant sur sa rédemption après cette entame difficile, Soonsup-Bell a poursuivi : « Pour moi, c’était un grand match [contre Singapour] parce que c’était ma première sélection. Je veux toujours montrer le bon exemple à tout le monde et j’entre sur le terrain pour aider l’équipe et marquer des buts. Le penalty manqué m’a en fait donné une motivation supplémentaire avant le match suivant pour ouvrir mon compteur, et c’est ce que j’ai réussi à faire. »

Se projetant sur les objectifs collectifs sous les ordres du sélectionneur Anthony Hudson, l’ancien attaquant de Tottenham a ajouté : « L’objectif principal de la Thaïlande à l’ASEAN Cup est, bien sûr, de la gagner. Je ferai tout ce que je peux pour aider l’équipe à soulever le trophée. »