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L’ancien joueur du centre de formation de Chelsea Jude Soonsup-Bell vise des trophées alors que la Thaïlande vise la gloire en Coupe de l’ASEAN de la FIFA
L’attaquant vise son premier trophée
L’ancien joueur formé à l’académie de Chelsea, Soonsup-Bell, a souligné sa détermination absolue à guider la Thaïlande vers un trophée lors de la première Coupe de l’Asean de la FIFA. L’attaquant du Port FC, âgé de 22 ans, a volontairement renoncé à ses sélections en équipes de jeunes avec l’Angleterre pour s’engager avec le pays de ses ancêtres, où il se sent le plus heureux. Revenant sur son choix d’enfiler le maillot des Changsuek, Soonsup-Bell a déclaré à FIFA : « Je n’ai pas eu besoin d’être convaincu. Je voulais jouer pour la Thaïlande. »
L’attaquant se remémore son chemin vers la rédemption
Sa carrière internationale a connu un premier accroc après un penalty manqué lors de sa première sélection contre Singapour en novembre 2025, mais il a rapidement rebondi avec un doublé impressionnant contre le Sri Lanka pendant les qualifications pour la Coupe d’Asie de l’AFC 2027. Cette expérience a forgé la résilience mentale nécessaire pour mener la ligne d’attaque dans le football de tournoi compétitif.
Revenant sur sa rédemption après cette entame difficile, Soonsup-Bell a poursuivi : « Pour moi, c’était un grand match [contre Singapour] parce que c’était ma première sélection. Je veux toujours montrer le bon exemple à tout le monde et j’entre sur le terrain pour aider l’équipe et marquer des buts. Le penalty manqué m’a en fait donné une motivation supplémentaire avant le match suivant pour ouvrir mon compteur, et c’est ce que j’ai réussi à faire. »
Se projetant sur les objectifs collectifs sous les ordres du sélectionneur Anthony Hudson, l’ancien attaquant de Tottenham a ajouté : « L’objectif principal de la Thaïlande à l’ASEAN Cup est, bien sûr, de la gagner. Je ferai tout ce que je peux pour aider l’équipe à soulever le trophée. »
Le développement régional prend de l’ampleur
Le football d’Asie du Sud-Est a considérablement progressé ces dernières saisons, comme en témoignent ses places en hausse dans les classements mondiaux. Soonsup-Bell considère le nouveau tournoi régional créé par la FIFA comme une vitrine idéale pour accélérer la modernisation des infrastructures et élever le niveau technique des talents locaux.
Évaluant la trajectoire ascendante de la région dans le même entretien, Soonsup-Bell a expliqué : « Tout le monde peut voir à quel point le football d’Asie du Sud-Est s’est amélioré au fil des années à travers le classement mondial de la FIFA. Tout le monde peut voir que le niveau s’améliore d’année en année. Je crois qu’un jour, avec l’aide appropriée des bonnes personnes et les bonnes infrastructures dans le football d’Asie du Sud-Est, s’il peut continuer à avancer. Si les gens continuent à pousser dans la bonne direction, il atteindra définitivement un niveau supérieur. »
Soulignant le soutien électrique généré par des supporters passionnés dans les tribunes, l’attaquant a conclu : « Nous essaierons toujours de gagner et de donner le meilleur de nous-mêmes. Mais le soutien que nous recevons nous aide énormément, surtout lorsqu’il crée une atmosphère aussi incroyable. »
- Getty Images Sport
Les tests de la phase de groupes attendent
La Thaïlande lancera sa campagne en Division 1 face au Vietnam, aux Philippines et au Pakistan entre le 24 septembre et le 5 octobre. Les War Elephants abordent le tournoi avec de grandes attentes, en tant que grands favoris sur le sol indonésien. L’efficacité de Soonsup-Bell devant le but sera cruciale dans ses chances de décrocher un succès régional.
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