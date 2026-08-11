Lafferty a accueilli avec enthousiasme son nouveau défi, déclarant aux médias officiels du club : « Je suis vraiment impatient de commencer à Forth Wanderers. C'est un autre projet dans lequel je suis ravi d'être impliqué et j'espère pouvoir aider l'équipe à gravir les échelons et à asseoir son autorité dans les ligues juniors et au-delà. »

Pendant ce temps, McManus a souligné la vision à long terme qui sous-tend l'arrivée du vétéran : « Nous sommes absolument ravis d'accueillir Kyle Lafferty à Forth Wanderers. Son expérience, sa qualité et sa mentalité de gagnant parlent d'elles-mêmes, et obtenir un joueur du calibre de Kyle est une véritable déclaration d'intention pour toutes les personnes liées au club.

« Gerry et moi partageons une ambition claire : construire un effectif capable d'être compétitif, d'enthousiasmer nos supporters et d'élever les standards. L'arrivée de Kyle constitue une nouvelle étape importante dans ce parcours. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il faut pour performer au plus haut niveau, et son leadership sur et en dehors du terrain sera inestimable pour le vestiaire.

« Mais il ne s'agit pas seulement de ce qui se passe pendant 90 minutes un samedi. Nous voulons que Forth Wanderers soit un club qui inspire sa communauté locale, donne aux jeunes quelque chose en quoi croire et crée des opportunités pour que la prochaine génération de joueurs se développe et réalise son potentiel.

« Cette signature montre que Forth Wanderers prend son avenir au sérieux. Nous construisons quelque chose dont la communauté locale peut être fière. Il reste encore beaucoup de travail, mais nous sommes impatients de voir Kyle sous le maillot de Forth Wanderers. »