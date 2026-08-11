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L’ancien joueur des Rangers Kyle Lafferty boucle un transfert surprise vers le club écossais de huitième division de Forth Wanderers
L’attaquant vétéran boucle son transfert
Le milieu offensif de 38 ans et attaquant chevronné Lafferty a bouclé un transfert sensationnel vers Forth, club de huitième division écossaise. L’ancien attaquant des Rangers, de Palerme, de Sunderland, de Norwich City, de Hearts et de Linfield, qui compte 89 sélections avec l’Irlande du Nord, arrive en provenance de Johnstone Burgh dans la foulée de la conquête de la Scottish Junior Cup. Ce transfert ambitieux a été financé par l’homme d’affaires multimillionnaire et batteur du groupe de rock GUN, McManus.
- Pro Sports Images
Lafferty vise la montée au classement du championnat
Lafferty a accueilli avec enthousiasme son nouveau défi, déclarant aux médias officiels du club : « Je suis vraiment impatient de commencer à Forth Wanderers. C'est un autre projet dans lequel je suis ravi d'être impliqué et j'espère pouvoir aider l'équipe à gravir les échelons et à asseoir son autorité dans les ligues juniors et au-delà. »
Pendant ce temps, McManus a souligné la vision à long terme qui sous-tend l'arrivée du vétéran : « Nous sommes absolument ravis d'accueillir Kyle Lafferty à Forth Wanderers. Son expérience, sa qualité et sa mentalité de gagnant parlent d'elles-mêmes, et obtenir un joueur du calibre de Kyle est une véritable déclaration d'intention pour toutes les personnes liées au club.
« Gerry et moi partageons une ambition claire : construire un effectif capable d'être compétitif, d'enthousiasmer nos supporters et d'élever les standards. L'arrivée de Kyle constitue une nouvelle étape importante dans ce parcours. C'est quelqu'un qui sait ce qu'il faut pour performer au plus haut niveau, et son leadership sur et en dehors du terrain sera inestimable pour le vestiaire.
« Mais il ne s'agit pas seulement de ce qui se passe pendant 90 minutes un samedi. Nous voulons que Forth Wanderers soit un club qui inspire sa communauté locale, donne aux jeunes quelque chose en quoi croire et crée des opportunités pour que la prochaine génération de joueurs se développe et réalise son potentiel.
« Cette signature montre que Forth Wanderers prend son avenir au sérieux. Nous construisons quelque chose dont la communauté locale peut être fière. Il reste encore beaucoup de travail, mais nous sommes impatients de voir Kyle sous le maillot de Forth Wanderers. »
L’entraîneur salue un gros coup
L’arrivée de Lafferty est considérée comme un catalyseur essentiel pour l’ambitieux projet de reconstruction en cours au sein du club basé dans le village. Le manager de Forth, Gerry Ward, a souligné l’impact transformateur que ce buteur chevronné apporte à son effectif : « Je suis absolument ravi de m’attacher les services de Laff. Il apporte de la qualité, de l’expérience et une mentalité d’élite au club, et les joueurs comme mon staff ont hâte de travailler avec lui.
« C’est un vrai coup pour le club comme pour le village, et cela envoie un message clair à l’ensemble de la communauté du football sur l’ambition et la vision que Paul et moi partageons pour l’avenir de Forth Wanderers. Nous construisons quelque chose de spécial ici, et faire venir quelqu’un du calibre de Laff constitue une nouvelle étape majeure dans ce parcours. »
- Focus Images
Les tests dans les divisions inférieures commencent
Forth s’appuiera fortement sur le sens du but et la maturité tactique de Lafferty pour traverser une campagne éprouvante en West of Scotland Football League Second Division. L’ancien attaquant de Premier League et de Serie B sera confronté à un sérieux test de leadership pour guider ses coéquipiers, nettement plus jeunes, vers leur objectif ultime : décrocher la promotion dans la pyramide.
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