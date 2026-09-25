L’ailier de 26 ans est toujours sans club après son départ de Manchester United à la fin de la saison dernière, un mouvement qui a mis un terme définitif à son passage frustrant à Old Trafford. Des informations en provenance de Russie suggèrent que Sancho a récemment été proposé à Krasnodar alors qu’il cherche un moyen de retrouver le football de compétition, mais le club russe a choisi de ne pas donner suite pour l’agent libre.

Selon Foot Mercato, Sancho a été proposé aux champions de Russie, mais le club a refusé de le recruter. Ces discussions auraient été préliminaires et n’ont jamais atteint un stade où le salaire ou la durée du contrat ont été sérieusement débattus. Il s’agit d’un développement difficile pour un joueur qui fut autrefois l’un des talents les plus convoités du football mondial et qui voit désormais des portes se fermer, même dans des championnats en dehors du traditionnel top 5 européen.