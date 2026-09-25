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L’ancien joueur de Manchester United Jadon Sancho proposé à Krasnodar, mais le club russe refuse l’opportunité de recruter l’ailier au milieu d’un avenir incertain
Krasnodar renonce à recruter l’agent libre Sancho
L’ailier de 26 ans est toujours sans club après son départ de Manchester United à la fin de la saison dernière, un mouvement qui a mis un terme définitif à son passage frustrant à Old Trafford. Des informations en provenance de Russie suggèrent que Sancho a récemment été proposé à Krasnodar alors qu’il cherche un moyen de retrouver le football de compétition, mais le club russe a choisi de ne pas donner suite pour l’agent libre.
Selon Foot Mercato, Sancho a été proposé aux champions de Russie, mais le club a refusé de le recruter. Ces discussions auraient été préliminaires et n’ont jamais atteint un stade où le salaire ou la durée du contrat ont été sérieusement débattus. Il s’agit d’un développement difficile pour un joueur qui fut autrefois l’un des talents les plus convoités du football mondial et qui voit désormais des portes se fermer, même dans des championnats en dehors du traditionnel top 5 européen.
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Une chute spectaculaire
Cela tranche radicalement avec l’été 2021, lorsque Manchester United avait déboursé une indemnité de transfert colossale pour faire revenir le jeune joueur en Premier League. L’ancien attaquant du Borussia Dortmund a été autorisé à partir gratuitement quelques années plus tard.
Son passage à Villa Park lors de la saison 2025-2026 a été mitigé, malgré la réussite globale du club, qualifié pour la Ligue des champions et vainqueur d’un trophée. S’il a disputé 39 matches et goûté au succès en finale de la Ligue Europa, son rendement individuel reste une source d’inquiétude pour d’éventuels prétendants. Il n’a inscrit qu’un seul but sur l’ensemble de la saison, ce qui a suscité des interrogations sur son efficacité dans le dernier tiers du terrain.
Les leçons de la comparaison avec Dele Alli
La situation difficile actuelle de Sancho a suscité des comparaisons avec d’autres talents anglais qui ont vu leur carrière stagner de manière inattendue. L’ancien joueur d’Aston Villa Ray Houghton a souligné que l’ailier devrait regarder la trajectoire de Dele Alli comme un avertissement sur ce qui se passe lorsqu’on perd son élan.
Houghton a parlé à GOAL des défis mentaux auxquels les joueurs sont confrontés lorsqu’ils arrivent à un tel carrefour, déclarant : « C’est tout à fait vrai. Vous regardez Dele, MK Dons, il arrive à Tottenham, tout va à merveille, puis boum, que s’est-il passé ? Il n’est pas devenu un mauvais joueur, c’est juste le mental, qu’est-il arrivé au mental ? Et c’est là que vous espérez qu’il reçoit la bonne aide et que les gens lui parlent de la bonne manière, qu’ils essaient de le rassurer, puis après, c’est à vous, en tant que joueur, c’est à vous. »
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À la recherche d’un nouveau départ
Le refus de Krasnodar fait suite à d'autres pistes inhabituelles pour l'ailier, dont une approche supposée pour le moins étrange de la part des Arabian Falcons, pensionnaires de la troisième division de Dubaï. Si ces informations faisaient état d'un contact avec ses représentants, aucun transfert ne s'est concrétisé, laissant le joueur de 26 ans poursuivre son programme d'entraînement individuel loin des projecteurs du football professionnel.
En tant qu'agent libre, Sancho a la possibilité de signer pour un club en dehors des périodes de mercato traditionnelles, mais l'absence d'offres concrètes émanant de clubs européens de premier plan laisse penser que sa prochaine destination pourrait exiger un compromis important en termes de prestige du championnat ou de conditions financières.
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