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L’ancien joueur de Manchester United devrait s’engager avec un club de deuxième division espagnole, quelques jours après avoir quitté Boca Juniors
Herrera quitte l'Argentine
Selon Sport, Herrera finalise son départ de Boca Juniors après avoir résilié son contrat vendredi dernier. Le milieu de terrain de 36 ans, actuellement en vacances en famille en Patagonie, doit bientôt revenir à Buenos Aires pour faire ses adieux à ses coéquipiers.
Ce départ constitue l’étape initiale d’un retour très attendu au Real Saragosse, le club où il a commencé sa carrière. Le milieu de terrain attendait simplement son feu vert définitif. Contrairement aux approches avortées en 2024, Herrera se sent désormais davantage valorisé par le club espagnol, ce qui accroît fortement la probabilité de le voir évoluer en deuxième division.
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Blessures et héritage
Handicapé par des pépins physiques à répétition lors de son passage en Amérique du Sud, Herrera a manqué 32 matchs potentiels depuis son arrivée à Boca en janvier 2025, en raison de six blessures musculaires distinctes. Il n’a pu totaliser que 12 apparitions pour un seul but cette saison. Malgré ces revers, le vétéran possède un palmarès solide.
Au sommet de sa carrière, il a disputé 189 matchs et inscrit 20 buts sous les couleurs de Manchester United, conquérant l’Europa League et la FA Cup. Il a également totalisé 95 rencontres avec le Paris Saint-Germain, ponctuées de deux titres de champion de France, avant d’enchaîner 189 matchs avec l’Athletic Club. Saragosse reconnaît ses récents pépins physiques, mais reste convaincu que son immense talent et ses qualités de leader constitueront un atout majeur pour son vestiaire.
Un recrutement judicieux
Le club espagnol perçoit ce possible recrutement comme une décision stratégique majeure. Le directeur sportif, Lalo Arantegui, a affiché une transparence totale quant à la volonté inébranlable du club de rapatrier son ancien joueur formé au club.
« En tant que directeur sportif, s’il y a ne serait-ce qu’une chance sur cent de faire venir Ander parmi nous, je ferai tout mon possible pour qu’il soit là. Il est important pour le club à court, moyen et long terme. Peu de joueurs incarnent mieux l’exemple dont nous avons besoin pour nous aider à court et à long terme. Je ne peux pas être plus clair sur ce point : s’il y a la moindre chance, je vais tout mettre en œuvre », a déclaré Arantegui vendredi dernier.
Un contrat d’un an, correspondant au salaire minimum de la division (soit 35 000 €), est déjà prêt.
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Quelle est la suite ?
Herrera passera les prochains jours à s’entraîner individuellement à Buenos Aires afin de maintenir sa condition physique avant de rentrer en Espagne en juillet. Dès qu’il aura officiellement accepté l’offre de Saragosse, la finalisation rapide de son contrat ne devrait pas tarder. Les supporters espèrent que leur fils prodigue pourra enfin les ramener en première division.