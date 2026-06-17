L’ancien joueur de Manchester United devrait s’engager avec un club de deuxième division espagnole, quelques jours après avoir quitté Boca Juniors

Selon Sport, Herrera finalise son départ de Boca Juniors après avoir résilié son contrat vendredi dernier. Le milieu de terrain de 36 ans, actuellement en vacances en famille en Patagonie, doit bientôt revenir à Buenos Aires pour faire ses adieux à ses coéquipiers.

Ce départ constitue l’étape initiale d’un retour très attendu au Real Saragosse, le club où il a commencé sa carrière. Le milieu de terrain attendait simplement son feu vert définitif. Contrairement aux approches avortées en 2024, Herrera se sent désormais davantage valorisé par le club espagnol, ce qui accroît fortement la probabilité de le voir évoluer en deuxième division.



