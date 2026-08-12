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L’ancien joueur de Manchester City Kyle Walker se dirige vers un retour choc en Premier League, alors qu’un club surprise envisage un mouvement pour le vétéran de Burnley
Everton vise un renfort d’expérience
Everton est apparu comme une destination surprise pour Walker, alors que David Moyes cherche à renforcer ses options défensives avant la fermeture du mercato, selon The Sun. Le joueur de 36 ans, qui a rejoint Turf Moor l’été dernier dans le cadre d’un transfert pouvant atteindre 5 millions de livres sterling, serait disponible pour une indemnité de transfert symbolique alors qu’il lui reste un an de contrat.
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Crise des arrière droits à Goodison Park
La poursuite de Walker par Everton découle d’un manque de longue date sur le côté droit de sa défense. Avec Nathan Patterson qui peine à enchaîner du temps de jeu et qui approche de la fin de son contrat, Moyes a été contraint d’utiliser le défenseur central Jake O'Brien à un poste qui n’est pas le sien.
La polyvalence de Walker constitue un argument de poids pour le club de la Mersey. Le nouvel entraîneur de Burnley, Nicky Hayen, a étudié la possibilité d’utiliser le vétéran comme défenseur central droit dans une défense à trois, un rôle qu’il maîtrisait sous Gareth Southgate avec l’Angleterre. Cependant, l’attrait d’un retour en Premier League pourrait s’avérer trop fort pour être refusé. Everton suivrait également Alistair Johnson, du Celtic, et Daniel Munoz, de Crystal Palace, afin d’apporter de la concurrence dans ce secteur précis de l’effectif.
Défi en Championship ou retour en Premier League ?
Malgré les spéculations l’annonçant du côté de Goodison Park, Walker a joué un rôle de leader pour Burnley pendant sa préparation de pré-saison. Il a même porté le brassard lors de la récente victoire de l’équipe contre Notts County en Carabao Cup et a fait preuve de sang-froid en inscrivant le penalty décisif lors de la séance de tirs au but.
Le défenseur vétéran avait déjà affiché son engagement envers le projet à Turf Moor, déclarant aux journalistes lors de la journée médias de l’EFL : « C’est un défi différent pour moi personnellement, mais tout tourne autour du club et du retour en Premier League, c’est vital. Tout est une question d’état d’esprit. »
Walker a également récemment envoyé un message de défi au sujet de sa forme physique et de son désir de rester au plus haut niveau, insistant sur le fait qu’il n’était pas prêt à être poussé vers la sortie du football professionnel. À propos du défi que représente le fait d’affronter de jeunes attaquants rapides en deuxième division, Walker a déclaré : « Je pense qu’ils essaient de créer, comment ça s’appelle… des mèmes maintenant. Ils vont essayer de faire des mèmes avec moi, mais je peux vous assurer que je ne deviendrai le mème de personne.
« Donc quand vous venez contre moi, je donnerai 100 %. Si vous me battez ce jour-là, vous savez, on se serre la main à la fin du match, et on dit que c’est un bon match. Je ne vais rien lâcher pour devenir un mème. »
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Quelle suite pour Walker ?
Alors que Burnley prépare son match d’ouverture de Championship contre West Ham, l’intérêt persistant d’Everton reste un sujet majeur. Le choix de Walker, aller au bout de son contrat dans le Nord-Ouest ou s’offrir un dernier baroud d’honneur en Premier League, dépendra de l’évolution des négociations cette semaine.
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