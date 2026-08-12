Malgré les spéculations l’annonçant du côté de Goodison Park, Walker a joué un rôle de leader pour Burnley pendant sa préparation de pré-saison. Il a même porté le brassard lors de la récente victoire de l’équipe contre Notts County en Carabao Cup et a fait preuve de sang-froid en inscrivant le penalty décisif lors de la séance de tirs au but.

Le défenseur vétéran avait déjà affiché son engagement envers le projet à Turf Moor, déclarant aux journalistes lors de la journée médias de l’EFL : « C’est un défi différent pour moi personnellement, mais tout tourne autour du club et du retour en Premier League, c’est vital. Tout est une question d’état d’esprit. »

Walker a également récemment envoyé un message de défi au sujet de sa forme physique et de son désir de rester au plus haut niveau, insistant sur le fait qu’il n’était pas prêt à être poussé vers la sortie du football professionnel. À propos du défi que représente le fait d’affronter de jeunes attaquants rapides en deuxième division, Walker a déclaré : « Je pense qu’ils essaient de créer, comment ça s’appelle… des mèmes maintenant. Ils vont essayer de faire des mèmes avec moi, mais je peux vous assurer que je ne deviendrai le mème de personne.

« Donc quand vous venez contre moi, je donnerai 100 %. Si vous me battez ce jour-là, vous savez, on se serre la main à la fin du match, et on dit que c’est un bon match. Je ne vais rien lâcher pour devenir un mème. »