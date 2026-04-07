L'ancien joueur de Manchester City Joey Barton plaide non coupable après avoir été accusé d'avoir agressé quelqu'un avec un club de golf

Le greffier de Liverpool, Andrew Menary, a présidé l'audience et a fixé la date du procès au 1er septembre de cette année. Au cours des premières phases de l'affaire, les procureurs ont exprimé de vives inquiétudes quant à la gravité des blessures subies par Lynch, selon The Athletic. Il a été indiqué à l'audience que l'on craignait que la victime ne perde la vue d'un œil à la suite des blessures subies lors de l'agression présumée.