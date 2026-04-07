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L'ancien joueur de Manchester City Joey Barton plaide non coupable après avoir été accusé d'avoir agressé quelqu'un avec un club de golf
Déclaration de culpabilité déposée
L'ancien joueur de Manchester City a comparu pour plaider non coupable de l'accusation de coups et blessures volontaires graves, suite à une agression présumée contre Kevin Lynch, 51 ans, un ancien entraîneur de clubs amateurs. L'incident se serait produit au Huyton and Prescot Golf Club, dans le Merseyside, le 8 mars ; la police a été appelée sur les lieux peu après 21 h 00 GMT pour porter secours à un homme blessé.
- AFP
La date du procès a été fixée au mois de septembre
Le greffier de Liverpool, Andrew Menary, a présidé l'audience et a fixé la date du procès au 1er septembre de cette année. Au cours des premières phases de l'affaire, les procureurs ont exprimé de vives inquiétudes quant à la gravité des blessures subies par Lynch, selon The Athletic. Il a été indiqué à l'audience que l'on craignait que la victime ne perde la vue d'un œil à la suite des blessures subies lors de l'agression présumée.
Ce n'est pas le seul accusé
Barton est poursuivi conjointement avec Gary O’Grady, âgé de 50 ans, originaire de Seel Road à Huyton. Toutefois, M. O’Grady n’a pas fait connaître sa position lors de sa comparution mardi et doit comparaître à nouveau devant le tribunal le 3 juin pour une audience de gestion de l’affaire.
- Getty Images Sport
La carrière de joueur et d'entraîneur de Barton
Barton a mené une longue carrière au plus haut niveau du football anglais. Après avoir intégré l'équipe première de Manchester City en 2002, il a ensuite joué pour des clubs tels que Newcastle, QPR, Burnley et les Rangers. Il a pris sa retraite en 2018, à l'issue de son deuxième passage à Burnley. À 43 ans, il s'est ensuite tourné vers le métier d'entraîneur, dirigeant Fleetwood et Bristol Rovers, mais il n'a plus occupé de poste d'entraîneur depuis 2023.