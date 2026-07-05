L’ancien joueur de Liverpool et d’Arsenal Alex Oxlade-Chamberlain prolonge son contrat avec le Celtic

L’impact d’Oxlade-Chamberlain a été immédiat : dès ses débuts, il a inscrit un but décisif spectaculaire à la dernière minute contre Livingston, donnant ainsi le ton de son passage au club. Bien que sept de ses douze apparitions aient eu lieu en tant que remplaçant, son expérience s’est avérée cruciale lorsque le Celtic a dépassé les Hearts lors de la dernière journée de la saison pour conserver son titre de champion et remporter également la Coupe d’Écosse.

Revenant sur le succès de la saison précédente, le milieu de terrain a exprimé sa joie de prolonger son séjour en Écosse. « Je suis ravi de rester au Celtic pour une année supplémentaire. La saison dernière a été incroyable et avoir participé à ce succès, en remportant le championnat et la Coupe d'Écosse, a été vraiment exceptionnel », a déclaré Oxlade-Chamberlain sur le site officiel du club. « Je suis vraiment impatient de revenir, de retrouver les gars et de me mettre au travail pour, je l’espère, une nouvelle saison couronnée de succès. »