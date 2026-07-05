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L’ancien joueur de Liverpool et d’Arsenal Alex Oxlade-Chamberlain prolonge son contrat avec le Celtic
Un milieu de terrain expérimenté reste à Parkhead
Le Celtic a officialisé la prolongation d’Alex Oxlade-Chamberlain pour une saison supplémentaire. L’ancien international anglais, qui compte 35 sélections, s’est révélé être un renfort précieux pour les Hoops après une période compliquée en Turquie.
Le milieu de terrain expérimenté était arrivé à Glasgow en début d’année après la résiliation de son contrat par Besiktas, qui l’avait laissé sans club pendant six mois. Il s’est rapidement remis dans le bain pour devenir l’un des chouchous des supporters à Parkhead, contribuant de manière significative à la remontée spectaculaire du club en fin de saison sous la houlette de Martin O’Neill.
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L'impact de la double victoire
L’impact d’Oxlade-Chamberlain a été immédiat : dès ses débuts, il a inscrit un but décisif spectaculaire à la dernière minute contre Livingston, donnant ainsi le ton de son passage au club. Bien que sept de ses douze apparitions aient eu lieu en tant que remplaçant, son expérience s’est avérée cruciale lorsque le Celtic a dépassé les Hearts lors de la dernière journée de la saison pour conserver son titre de champion et remporter également la Coupe d’Écosse.
Revenant sur le succès de la saison précédente, le milieu de terrain a exprimé sa joie de prolonger son séjour en Écosse. « Je suis ravi de rester au Celtic pour une année supplémentaire. La saison dernière a été incroyable et avoir participé à ce succès, en remportant le championnat et la Coupe d'Écosse, a été vraiment exceptionnel », a déclaré Oxlade-Chamberlain sur le site officiel du club. « Je suis vraiment impatient de revenir, de retrouver les gars et de me mettre au travail pour, je l’espère, une nouvelle saison couronnée de succès. »
L'influence de Martin O'Neill
Cette prolongation de contrat atteste de la confiance accordée par l’entraîneur Martin O’Neill. Le technicien nord-irlandais, qui a mené les Hoops vers un doublé historique après avoir pris les rênes du club à titre intérimaire, s’est récemment vu confier le poste de manière définitive. Le technicien nord-irlandais, qui a mené l’équipe vers un doublé historique, tenait à conserver l’influence de l’ancien vainqueur de la Premier League dans le vestiaire, alors que le club se prépare pour une nouvelle saison. Cette décision met aussi fin aux spéculations sur sa vie privée : sa compagne, Perrie Edwards, avait déjà manifesté son soutien à un séjour prolongé à Glasgow.
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Les préparatifs d’avant-saison sont lancés.
Le Celtic n'a encore réalisé aucun transfert lors du mercato actuel ; cette prolongation de contrat s'inscrit donc comme une pièce majeure de la stratégie de recrutement du club. L'effectif va désormais se consacrer à ses matchs de préparation. Le club écossais se rendra en Irlande ce week-end, avant de disputer mardi son premier match de pré-saison contre Shelbourne, puis il rejoindra un stage d'entraînement au Portugal, où Oxlade-Chamberlain intégrera le groupe.
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