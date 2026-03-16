L'ancien joueur de Leicester Ulloa s'en prend à Ranieri : « C'est un bon entraîneur, mais en tant que personne, c'est un désastre. Je lui ai dit que je ne jouerais plus jamais pour lui. »

«En tant qu’entraîneur, Ranieri est très bon, mais en tant que personne, c’est un désastre. Nous étions à Los Angeles, j’avais deux offres de clubs de Premier League qui m’auraient permis de doubler mon salaire et de jouer, ce qui n’arrivait pas à Leicester. Car oui, nous avions remporté le championnat, mais je ne jouais pas. Je me suis donc assis avec lui et je lui ai dit : « Claudio, j’ai ces deux offres pour partir ailleurs et gagner plus ». Mais il m’a répondu : « Non, Leo, je veux que tu restes avec moi parce que j’ai besoin de toi. Cette année, on va jouer la Ligue des champions, le championnat et les coupes nationales, tu auras beaucoup plus de temps de jeu ». Il m’a donc dit qu’ils ne recruteraient personne, mais le dernier jour du mercato en Angleterre, boum, 30 millions pour Slimani ».

« Alors je lui ai dit que je n’étais pas d’accord, je suis allé dans son bureau et il m’a répondu qu’il n’était pas au courant, que c’était une décision du club. Je lui ai dit pas mal de choses. En réalité, il voulait que je reste parce que Slimani et Mahrez devaient partir en milieu de saison pour la Coupe d’Afrique des nations. Quand je m’en suis rendu compte, je suis allé voir Ranieri pour lui dire : « Je ne jouerai plus jamais pour toi, ni maintenant ni en décembre quand tu auras besoin de moi. » À partir de ce moment-là, les choses ont commencé à partir en vrille. Ce n’est pas Leicester qui m’a mal traité, mais Ranieri.Je lui ai dit que je m'en fichais, j'ai pratiquement arrêté de m'entraîner et j'ai commencé à ressentir des douleurs aux quadriceps. J'ai respecté mes engagements avec le club, mais je ne me suis pas entraîné. J'en ai parlé aux leaders du vestiaire, en expliquant que ce n'était pas contre eux ni une question concernant le groupe, mais que je ne voulais plus jouer pour cet entraîneur et que je ne voulais plus en entendre parler. »