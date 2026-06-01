Getty
Traduit par
L'ancien joueur de l'Inter Miami, Benjamin Cremaschi, a officialisé son transfert à Parme, le club de Serie A ayant activé son option d'achat
- AFP
Opter pour une solution bon marché
Après de nombreuses spéculations, Cremaschi va s'installer définitivement en Italie, le club de Serie A ayant levé la clause de 4 millions d'euros pour prolonger son contrat de prêt, initialement prévu jusqu'en septembre 2025. L'Américain, issu du centre de formation de l'Inter Miami, a été élu Jeune joueur américain de l'année la saison dernière et compte trois sélections en équipe nationale à son actif.
L’information a été révélée en premier par Fabrizio Romano.
- Getty
Des débuts difficiles à Parme
Malgré son arrivée chez les Herons, Cremaschi n’a eu que peu d’occasions de se mettre en évidence sous le maillot de Parme. Recruté peu après l’arrivée de l’international argentin Rodrigo De Paul, l’Américain a peiné à retrouver son niveau physique et sa forme optimale. Il a bien fait ses débuts en octobre, mais n’a ensuite joué qu’épisodiquement avant de subir, en mars, une blessure au genou mettant prématurément fin à sa saison.
- Getty Images
Il a dû quitter Miami en force
Cremaschi, milieu de terrain central de formation, semblait peu susceptible de réintégrer l’effectif des Herons après avoir critiqué les choix tactiques de l’entraîneur Javier Mascherano. Utilisé à plusieurs postes, il a vu son temps de jeu se réduire, ce qui a nourri son mécontentement.
« Je suis frustré, je veux jouer », déclarait Cremaschi en août dernier. « Le plus important pour moi est d’évoluer à un très haut niveau, et pour y parvenir, j’ai besoin de temps de jeu et d’expérience. J’ai très peu joué lors des derniers matchs, et je ne pense pas que ce soit à cause de mon niveau. »
Peu après, le club de Miami l’a donc prêté afin de lui offrir du temps de jeu.
- ⒞Getty Images
Le Miami FC disposerait-il d’une marge de manœuvre significative au sein de son effectif ?
Le départ définitif de Cremaschi devrait profiter aux Herons dans leurs ambitions de transfert. Le club s’intéresserait à l’ancien milieu de terrain de Manchester United, Casemiro, actuellement sans club. Avec un milieu de terrain en moins et une place supplémentaire dans l’effectif, les Herons semblent prêts à enregistrer une nouvelle recrue de prestige.