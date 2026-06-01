L'ancien joueur de l'Inter Miami, Benjamin Cremaschi, a officialisé son transfert à Parme, le club de Serie A ayant activé son option d'achat

Cremaschi, milieu de terrain central de formation, semblait peu susceptible de réintégrer l’effectif des Herons après avoir critiqué les choix tactiques de l’entraîneur Javier Mascherano. Utilisé à plusieurs postes, il a vu son temps de jeu se réduire, ce qui a nourri son mécontentement.

« Je suis frustré, je veux jouer », déclarait Cremaschi en août dernier. « Le plus important pour moi est d’évoluer à un très haut niveau, et pour y parvenir, j’ai besoin de temps de jeu et d’expérience. J’ai très peu joué lors des derniers matchs, et je ne pense pas que ce soit à cause de mon niveau. »

Peu après, le club de Miami l’a donc prêté afin de lui offrir du temps de jeu.