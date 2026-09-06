Cole a condamné Chelsea pour avoir vendu Havertz à Arsenal lors d’un transfert de 65 millions de livres en 2023. Havertz a inscrit le but de l’égalisation lors de la récente victoire 2-1 d’Arsenal contre Chelsea, annulant un but précoce de Morgan Rogers avant que Martin Odegaard n’inscrive le but de la victoire.

S’exprimant sur Premier League Productions, Cole a fait part de sa frustration totale : « Je pense que si vous avez Kai Havertz dans votre club, vous le regardez tous les jours, semaine après semaine. Les entraîneurs et les managers vont et viennent, mais les directeurs du football ? Regardez le montant d’argent que le club a dépensé pour des avant-centres depuis qu’ils l’ont laissé partir. »