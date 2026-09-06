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L’ancien joueur de Chelsea Joe Cole critique le club pour avoir vendu Kai Havertz, « de classe mondiale », au rival londonien Arsenal
Cole critique les choix de Chelsea sur le marché des transferts
Cole a condamné Chelsea pour avoir vendu Havertz à Arsenal lors d’un transfert de 65 millions de livres en 2023. Havertz a inscrit le but de l’égalisation lors de la récente victoire 2-1 d’Arsenal contre Chelsea, annulant un but précoce de Morgan Rogers avant que Martin Odegaard n’inscrive le but de la victoire.
S’exprimant sur Premier League Productions, Cole a fait part de sa frustration totale : « Je pense que si vous avez Kai Havertz dans votre club, vous le regardez tous les jours, semaine après semaine. Les entraîneurs et les managers vont et viennent, mais les directeurs du football ? Regardez le montant d’argent que le club a dépensé pour des avant-centres depuis qu’ils l’ont laissé partir. »
Comparaisons avec De Bruyne et des entraîneurs légendaires
Cole a également remis en question la stratégie du club consistant à laisser partir ses meilleurs talents, en établissant un parallèle direct avec un autre départ notable. Cole a ajouté : « Ce n’est tout simplement pas suffisant ; je pense qu’il faut que ça cesse de se produire. C’est arrivé avec Kevin De Bruyne [quand il est parti] ; c’est arrivé avec Kai Havertz. Ce genre d’opérations n’arrivait jamais à Manchester United avec Sir Alex Ferguson, ni à Arsenal avec Arsene Wenger. Quand avez-vous entendu parler de ces clubs laissant partir un joueur qui est ensuite devenu de classe mondiale chez l’un de vos rivaux ? »
Ce résultat laisse Arsenal avec un maximum de neuf points en trois matches, tandis que Chelsea reste quatrième avec six points.
Les éloges d’Arsenal pour Havertz
Mikel Arteta et Odegaard ont couvert Havertz d’éloges après sa performance influente dimanche. Odegaard a mis en avant l’intelligence de son coéquipier, déclarant : « C’est un joueur vraiment intelligent. Il se déplace très bien et attire beaucoup l’attention des défenseurs, et c’était un but brillant. »
Arteta a également salué la contribution globale de Havertz et sa forme actuelle. « Il a l’air heureux. Il a l’air épanoui, heureux, et de très belles choses se sont aussi produites dans sa vie personnelle », a expliqué Arteta. « Il se sent en forme, il s’entraîne tous les jours et a cette routine en ce moment. Il marque des buts, mais pas seulement : il fait aussi un travail incroyable pour l’équipe. »
- AFP
Quelle est la suite pour les deux clubs ?
Arsenal va désormais tourner son attention vers la compétition européenne avec la préparation de son entrée en Ligue des champions de la saison, mercredi soir face à Naples. De son côté, Chelsea devra tenter de rebondir après ce revers sur la scène nationale lorsqu'il affrontera Leeds United en Carabao Cup en milieu de semaine.
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