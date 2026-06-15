L’ancien joueur courtisé par le Bayern Munich vient de vivre une saison cauchemar. À l’aube de la Coupe du monde, Nico Williams se trouve à la croisée des chemins

Dès la fin de l’Euro 2024, Williams aurait pu rejoindre le FC Barcelone, son club de cœur, dans le cadre d’un transfert très onéreux. Néanmoins, il a finalement décidé de rester à l’Athletic Club, où il évolue depuis l’âge de 12 ans.
L’une des raisons, tenues pour certaines, tient à la promesse faite à son frère aîné Inaki, également joueur de Bilbao : il voulait absolument partager encore une saison avec lui, d’autant qu’un rendez-vous majeur se profilait. La finale de la Ligue Europa 2025 étant programmée à Bilbao, Williams espérait soulever un titre international aux côtés de son frère, à domicile, au San Mamés. Les frères ont mené l’équipe jusqu’en demi-finale, Williams inscrivant quatre buts et délivrant deux passes décisives dans cette campagne. Le parcours s’est toutefois arrêté là : Bilbao n’a pas pesé lourd face à Manchester United.
Il s’était notamment distingué au retour des huitièmes face à l’AS Rome : son doublé, après la défaite 1-2 à l’aller, avait permis aux Basques de renverser la vapeur et de s’imposer 3-1 à San Mamés. Au terme de l’exercice 2024/2025, son bilan reste honorable, même si son éclat a été terni par des pépins physiques à répétition.
Malgré ces aléas, Williams restait très courtisé à l’été 2025. Outre le Barça, le Bayern Munich, qui recrutera finalement Luis Díaz pour renforcer son aile et réalisera ainsi une excellente affaire, aurait également tenté de s’attacher les services du héros de l’Euro 2024. Le club allemand aux multiples titres aurait séduit l’attaquant par un salaire annuel très élevé, en vain.