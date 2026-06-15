L’ancien joueur courtisé par le Bayern Munich vient de vivre une saison cauchemar. À l’aube de la Coupe du monde, Nico Williams se trouve à la croisée des chemins

Lors de l’Euro 2024, Williams s’est imposé comme l’une des révélations du tournoi. Aligné aux côtés de Lamine Yamal, âgé de seulement 16 ans durant la majeure partie de la phase finale, il a formé un duo d’ailiers espagnols qui a emballé les observateurs bien au-delà des supporters de la Furia Roja. Grâce à un style de jeu spectaculaire et à des dribbles fulgurants, Williams s’est distingué à maintes reprises. Au-delà des exploits individuels de ce joueur de 21 ou 22 ans, la valeur ajoutée était manifeste.

Au terme d’une compétition maîtrisée, la Roja a conquis le titre continental. Williams, désigné homme du match lors de la victoire 2-1 en finale contre l’Angleterre, a ouvert le score d’une frappe imparable servie par Yamal. « Pour l’instant, nous ne réalisons pas encore vraiment ce que nous avons accompli », a déclaré Williams, débordant de joie, après le triomphe de Berlin. « C’est pour tous ceux qui ont cru en moi depuis le début. […] Les gens apprennent désormais à mieux me connaître et me témoignent beaucoup de respect. J’apprécie énormément cela. Je travaille dur pour être l’un des meilleurs à mon poste. »

À l’époque, l’Euro allemand le plaçait parmi les meilleurs ailiers de la planète. Du coup, peu d’observateurs imaginaient que l’Espagnol, désormais âgé de 23 ans, serait encore à Bilbao à l’approche de la Coupe du monde 2026. Et encore moins anticipaient qu’il se trouverait aujourd’hui si loin des tout meilleurs à son poste.