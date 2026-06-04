Ancien international cap-verdien à Kooora : Nous avons un avantage sur l’Arabie saoudite dans ce contexte... et nous pouvons mettre l’Espagne en difficulté

Ce changement a propulsé le Cap-Vert vers une nouvelle dimension. Nous pourrions créer la surprise lors de la Coupe du monde.

Affronter le Cap-Vert s’avère très difficile, et ces atouts constituent notre principale force.

L’Arabie saoudite, « imprévisible », sera notre prochain adversaire, et nous viserons la victoire.

Contre l’Espagne, nous devrons exploiter les espaces. Au football, la valeur marchande ne décide pas de l’issue des matches.

Nous aborderons la rencontre libérés par notre absence d’« histoire » et Bobista détient l’un des secrets de notre réussite collective.

Avant même que le Cap-Vert ne grave son nom au palmarès des participants à la Coupe du monde, Sandro Mendes faisait partie des joueurs ayant porté le maillot national durant sa carrière internationale ; une expérience qui lui confère une vision unique du parcours accompli par le football de cet archipel jusqu’à la plus grande scène mondiale.

Né au Portugal, ce milieu défensif a d’abord évolué dans les sélections jeunes de son pays de naissance avant d’opter pour le Cap-Vert au début des années 2000. Il incarne ainsi un pont entre les premiers pas du football local et l’éclat de cette première participation à la Coupe du monde.

Au cours d’une carrière professionnelle menée entre 1995 et 2012, il a porté les couleurs de plusieurs clubs au Portugal et en Espagne, laissant son empreinte sur les terrains européens, notamment sous le maillot du Villarreal. Il a également remporté la Coupe du Portugal et la Coupe de la Ligue portugaise avec Vitória de Setúbal. Retraité depuis 2012, il a entamé une carrière d’entraîneur en 2014 et a enchaîné plusieurs expériences au Portugal avant de prendre les commandes du club Comércio e Indústria l’été dernier.

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, Kooora a rencontré exclusivement Mendes pour évoquer la première participation historique de la sélection cap-verdienne au Mondial, suite à son exploit qualificatif.

L’ancien international a dévoilé les ressorts de l’essor actuel de la sélection et les raisons de son ascension parmi les équipes les plus prometteuses du continent africain, soulignant le rôle de l’entraîneur Bobista et la stabilité technique qui ont permis ce succès.

Il a également partagé son analyse du groupe H, où le Cap-Vert affrontera l’Espagne, l’Arabie saoudite et l’Uruguay, assurant que les « Requins Bleus » possèdent un léger avantage face à la sélection saoudienne dans certaines conditions et qu’ils sont capables de bousculer la Roja malgré les écarts de valeur marchande et de potentiel individuel.

Il a également passé en revue les principaux points forts et faiblesses de l’équipe saoudienne, ainsi que les chances du Cap-Vert d’écrire un nouveau chapitre de son histoire footballistique sur le sol américain. Voici le texte de l’entretien :