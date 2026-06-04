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Sandro Mendes - Exclusive interviewKooora.com
Loai Mohamed

Traduit par

Ancien international cap-verdien à Kooora : Nous avons un avantage sur l’Arabie saoudite dans ce contexte... et nous pouvons mettre l’Espagne en difficulté

Espagne vs Cap-Vert
Espagne
Cap-Vert
Coupe du monde
Uruguay vs Cap-Vert
Uruguay
Cap-Vert vs Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
S. Mendes
I. Camoes
L. Yamal
Espagne
Cap-Vert
É.-U.
Uruguay
Arabie saoudite
Portugal

Ce changement a propulsé le Cap-Vert vers une nouvelle dimension. Nous pourrions créer la surprise lors de la Coupe du monde.

Affronter le Cap-Vert s’avère très difficile, et ces atouts constituent notre principale force.

L’Arabie saoudite, « imprévisible », sera notre prochain adversaire, et nous viserons la victoire.

Contre l’Espagne, nous devrons exploiter les espaces. Au football, la valeur marchande ne décide pas de l’issue des matches.

Nous aborderons la rencontre libérés par notre absence d’« histoire » et Bobista détient l’un des secrets de notre réussite collective.

Avant même que le Cap-Vert ne grave son nom au palmarès des participants à la Coupe du monde, Sandro Mendes faisait partie des joueurs ayant porté le maillot national durant sa carrière internationale ; une expérience qui lui confère une vision unique du parcours accompli par le football de cet archipel jusqu’à la plus grande scène mondiale.

Né au Portugal, ce milieu défensif a d’abord évolué dans les sélections jeunes de son pays de naissance avant d’opter pour le Cap-Vert au début des années 2000. Il incarne ainsi un pont entre les premiers pas du football local et l’éclat de cette première participation à la Coupe du monde.

Au cours d’une carrière professionnelle menée entre 1995 et 2012, il a porté les couleurs de plusieurs clubs au Portugal et en Espagne, laissant son empreinte sur les terrains européens, notamment sous le maillot du Villarreal. Il a également remporté la Coupe du Portugal et la Coupe de la Ligue portugaise avec Vitória de Setúbal. Retraité depuis 2012, il a entamé une carrière d’entraîneur en 2014 et a enchaîné plusieurs expériences au Portugal avant de prendre les commandes du club Comércio e Indústria l’été dernier.

À quelques jours du coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, Kooora a rencontré exclusivement Mendes pour évoquer la première participation historique de la sélection cap-verdienne au Mondial, suite à son exploit qualificatif.

L’ancien international a dévoilé les ressorts de l’essor actuel de la sélection et les raisons de son ascension parmi les équipes les plus prometteuses du continent africain, soulignant le rôle de l’entraîneur Bobista et la stabilité technique qui ont permis ce succès.

Il a également partagé son analyse du groupe H, où le Cap-Vert affrontera l’Espagne, l’Arabie saoudite et l’Uruguay, assurant que les « Requins Bleus » possèdent un léger avantage face à la sélection saoudienne dans certaines conditions et qu’ils sont capables de bousculer la Roja malgré les écarts de valeur marchande et de potentiel individuel.

Il a également passé en revue les principaux points forts et faiblesses de l’équipe saoudienne, ainsi que les chances du Cap-Vert d’écrire un nouveau chapitre de son histoire footballistique sur le sol américain. Voici le texte de l’entretien :

  • L’équipe nationale du Cap-Vert s’est imposée comme une valeur montante en Afrique et s’est qualifiée pour la Coupe du monde aux dépens du Cameroun. Quel est le secret de cette ascension fulgurante ?

    L’ascension de l’équipe nationale du Cap-Vert n’est ni un hasard ni une simple coïncidence. Elle résulte d’années de travail pour bâtir une structure solide, forger une identité forte et nourrir la foi en ce projet. Ayant contribué à cette évolution, je peux affirmer que la combinaison des talents, d’un état d’esprit conquérant et d’une meilleure organisation a été déterminante. Nous avons appris à rivaliser plutôt qu’à simplement participer, et cette évolution d’état d’esprit a tout changé.

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  • Cabo Verde v Serbia - International FriendlyGetty Images Sport

    Le Cap-Vert fait partie des quatre sélections qui découvrent la Coupe du monde. Selon vous, peut-il créer la surprise dans ce groupe relevé ?

    C’est notre première participation à la Coupe du monde, mais nous ne nous contenterons pas de savourer l’instant. Nous respectons nos adversaires de groupe, tout en croyant fermement en nos moyens. L’équipe du Cap-Vert est redoutable et, si nous restons soudés, disciplinés et courageux, nous pouvons créer la surprise.

  • Que pensez-vous de la rencontre contre l'équipe nationale saoudienne, qui aborde le tournoi sous la houlette d'un nouvel entraîneur ?

    La nomination d’un nouvel entraîneur à la tête de l’équipe d’Arabie saoudite introduit une zone d’incertitude, mais aussi une dose d’imprévisibilité. Une telle situation peut profiter aux deux camps. Je m’attends à une rencontre très tactique, où les détails feront la différence.

  • Qui l'emportera dans cette confrontation ?

    Je m’attends à une rencontre très équilibrée. Si la sélection cap-verdière parvient à mieux maîtriser l’aspect mental pour imposer son rythme et sa puissance, elle pourrait disposer d’un léger avantage.

  • Saudi ArabiaGetty Images

    Les incertitudes techniques et le faible temps de jeu des joueurs saoudiens dans leurs clubs respectifs pourraient-ils pousser le Cap-Vert à viser la victoire ?

    Oui, ces éléments pourraient pousser le Cap-Vert à jouer pour gagner. Toutefois, le manque de régularité et un temps de jeu limité en club risquent d’affecter son rythme et sa confiance. Restez vigilants : l’Arabie saoudite possède du talent et une solide expérience des grandes compétitions.

  • Selon vous, quels sont les principaux points forts et points faibles de l’équipe nationale saoudienne ?

    L’Arabie saoudite peut s’appuyer sur une solide maîtrise technique et sur des transitions rapides. Ses joueurs se montrent particulièrement à l’aise avec le ballon. Toutefois, l’équipe souffre parfois d’un manque de solidité et d’organisation défensive, surtout lorsqu’elle est mise sous pression.

  • Quel joueur de l’équipe nationale saoudienne redoutez-vous le plus d’affronter ?

    Il y a toujours des joueurs dangereux, surtout dans les postes offensifs, mais je tiens à mentionner tout particulièrement les ailiers, car ce sont des joueurs capables de faire la différence dans les duels individuels.

  • Ayant évolué en Liga, tu as pu saisir les spécificités du football espagnol. Selon toi, que peut espérer le Cap-Vert lors de son premier match en Coupe du monde face à l’Espagne ?

    La rencontre face à l’Espagne revêt une importance particulière pour moi, car je connais parfaitement le football espagnol. Les Ibériques possèdent une identité bien définie, un taux de possession élevé et une grande qualité technique. Toutefois, les équipes qui dominent le ballon laissent parfois des espaces. Le Cap-Vert devra donc faire preuve de malice et d’efficacité.

  • FBL-FRIENDLY-ESP-EGYAFP

    La valeur marchande de la sélection cap-verdière n’excède pas 60 millions d’euros, tandis que celle de Lamine Yamal, à lui seul, atteint 200 millions. Comment expliquez-vous un tel écart ?

    Dans le football, la valeur marchande ne fait pas tout. Même avec tout le respect que je vous dois, 200 millions d’euros ne suffisent pas à garantir la victoire. L’organisation, l’engagement et l’esprit d’équipe peuvent contrebalancer le talent individuel. C’est précisément là que la sélection du Cap-Vert peut jouer des coups.

  • Les surprises sont toujours au rendez-vous lors de la Coupe du monde, la dernière en date étant la défaite de l’Argentine face à l’Arabie saoudite. Le Cap-Vert pourrait-il créer l’exploit face aux stars espagnoles ?

    Dans le football, les surprises font partie du jeu, et c’est ce qui rend ce sport si passionnant. L’Arabie saoudite l’a déjà démontré face à l’Argentine. Le Cap-Vert est donc parfaitement capable de bousculer l’Espagne si les joueurs abordent la rencontre avec courage, discipline et conviction.

  • La rencontre face à l’Uruguay s’annonce aussi ardue que celle contre l’Espagne. Le manque d’expérience du Cap-Vert face à une équipe chevronnée en Coupe du monde vous inquiète-t-il ?

    L’Uruguay est une équipe très compétitive, dotée d’une grande expérience et d’une excellente condition physique. L’expérience compte, mais parfois, les formations sans ce « poids de l’histoire » évoluent avec plus de liberté. Le Cap-Vert doit donc en profiter.

  • Cape Verde v Finland - FIFA SeriesGetty Images Sport

    À la tête de la sélection cap-verdière depuis six ans, Popista a-t-il tiré parti de cette stabilité technique pour atteindre ces résultats exceptionnels ?

    La stabilité est un facteur clé. Bobista a réalisé un travail remarquable. Six ans : c’est le temps nécessaire pour forger une identité, gagner en confiance et affiner sa vision. Cette stabilité figure parmi les principaux moteurs du succès de l’équipe nationale du Cap-Vert.

  • Qui sont les meilleurs joueurs des Îles du Cap-Vert, et selon vous, qui sera la star de l’équipe durant cette compétition ?

    Les principales armes du Cap-Vert sont l’organisation collective, la solidité et l’unité. Nous ne nous reposons pas sur un seul joueur, mais certains éléments peuvent néanmoins émerger ; ce sont ceux qui combinent talent et mental d’acier qui feront la différence dans cette compétition.

  • Que penses-tu de l’exclusion de Yelsin Kamouich de la liste ? Est-ce que tu penses qu’il n’a pas eu suffisamment d’occasions de s’exprimer avec l’Al-Ahly ?

    Ces choix sont toujours délicats. Une sélection nationale exige des profils spécifiques et des joueurs en pleine possession de leurs moyens. Si un attaquant ne marque pas, les interrogations sont légitimes. Il peut arguer d’un manque d’occasions, mais, à ce niveau, chaque opportunité doit être convertie. L’entraîneur a tranché en fonction des besoins qu’il a identifiés pour le groupe.