Selon le spécialiste des transferts Sacha Tavolieri, l’ancien gardien de but de l’équipe nationale suisse s’intéresserait à un départ vers le FC Bruges, l’un des principaux clubs belges.
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L’ancien gardien du Bayern Munich s’apprête à quitter l’Inter Milan : Yann Sommer envisagerait un transfert totalement inattendu
Selon nos informations, Yann Sommer se serait déjà rendu sur place pour se familiariser avec les installations du club. Le gardien de 37 ans aurait manifesté sa volonté de s’engager en faveur du club vingt fois champion.
Les dirigeants se montrent confiants, même si quelques obstacles subsistent : le club belge ne proposerait qu’un contrat d’un an, alors que le gardien viserait deux saisons.
Son contrat avec l’Inter Milan expire le 30 juin, ce qui permettrait à Bruges de l’enrôler sans indemnité de transfert. Chez les Belges, il pourrait succéder à Simon Mignolet, retraité depuis le printemps dernier.
Sommer a été sous contrat avec le FC Bayern pendant six mois.
Formé au FC Bâle, Sommer quitte son club formateur en 2014 pour rejoindre le Borussia Mönchengladbach, où il gardera les buts pendant neuf saisons.
En 2017, il s’est engagé avec le Bayern Munich pour pallier la grave blessure de Manuel Neuer, mais son passage dans le club le plus titré d’Allemagne s’est limité à une demi-saison.
En 2023, le gardien helvétique a été recruté par l’Inter Milan, où il s’est immédiatement imposé comme titulaire. Au cours des trois dernières saisons, il a défendu les buts des Nerazzurri en tant que numéro un, même si les critiques à son égard se sont multipliées ces derniers temps.
Si le club milanais souhaite officiellement prolonger son contrat, il le considère désormais comme numéro 2 derrière Josep Martínez. Un argument de plus en faveur d’un départ de l’ancien portier des Nerazzurri.