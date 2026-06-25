Selon nos informations, Yann Sommer se serait déjà rendu sur place pour se familiariser avec les installations du club. Le gardien de 37 ans aurait manifesté sa volonté de s’engager en faveur du club vingt fois champion.

Les dirigeants se montrent confiants, même si quelques obstacles subsistent : le club belge ne proposerait qu’un contrat d’un an, alors que le gardien viserait deux saisons.

Son contrat avec l’Inter Milan expire le 30 juin, ce qui permettrait à Bruges de l’enrôler sans indemnité de transfert. Chez les Belges, il pourrait succéder à Simon Mignolet, retraité depuis le printemps dernier.