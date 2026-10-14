ZUMA Press Wire
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L’ancien gardien de Liverpool Peter Gulacsi contraint de manquer un match de Ligue des champions après avoir été tenu en joue
Un vétéran hongrois vit une épreuve terrifiante
Le gardien de 36 ans a dû renoncer à figurer dans le groupe du Sous-marin jaune pour le match de Ligue des champions de mardi après un vol à main armée à son domicile. Selon The Associated Press, quatre individus masqués et armés de pistolets se sont introduits dans sa luxueuse résidence de Puzol, au nord de Valence, alors qu’il s’y trouvait avec sa femme, Diana Vigh, et leurs enfants. Le club a annoncé avant le coup d’envoi que Gulacsi était indisponible « pour des raisons personnelles », Luiz Junior prenant sa place dans les buts.
- PsnewZ
Des intrus masqués prennent pour cible une propriété de luxe
Le calvaire a duré environ une heure mardi matin. Menacé par une arme à feu, Gulacsi a été contraint de remettre des objets de valeur conservés dans un coffre-fort fermé à clé. Heureusement, aucun membre de sa famille n’a été blessé physiquement, mais le gardien de but était profondément choqué lorsque le groupe a pris la fuite à bord de deux voitures de luxe. La police locale a ouvert une enquête pour retrouver les suspects, toujours en fuite, tandis que les autorités évaluent la valeur totale des biens volés.
Un gardien expérimenté connaît des débuts mouvementés
Ce terrible incident assombrit le début de la nouvelle aventure de Gulacsi en Espagne. Il a rejoint Villarreal en août après avoir passé 11 ans comme gardien titulaire du club allemand RB Leipzig. Durant son passage en Saxe, l’international hongrois, qui a pris sa retraite internationale à l’été 2025 après 58 sélections, a disputé plus de 350 matches officiels. Avant ses succès en Bundesliga, il a passé six ans sous contrat avec Liverpool à partir de 2007, sans jouer le moindre match avec l’équipe première. Il a été prêté à Hereford United, Tranmere Rovers et Hull City.
- ANP
Un triomphe historique met fin à la disette européenne
Malgré l'absence de Gulacsi, Villarreal a signé une convaincante victoire 3-1 contre Naples à l'Estadio de la Ceramica, mettant ainsi fin à une série de 12 matches sans victoire en Ligue des champions. Cette première victoire sur la scène continentale depuis avril 2022 a mis un terme éclatant à la pire série sans victoire de l'histoire du club en Coupe d'Europe. La priorité immédiate du club est d'accompagner le gardien dans son rétablissement psychologique, tout en attendant les conclusions de l'enquête policière avant son retour à la compétition nationale.
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