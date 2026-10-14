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imago-sport-1084347901.jpgZUMA Press Wire
Adhe Makayasa
Traduit par

L’ancien gardien de Liverpool Peter Gulacsi contraint de manquer un match de Ligue des champions après avoir été tenu en joue

P. Gulacsi
Villarreal
Villarreal vs SSC Naples
SSC Naples
Ligue des Champions
LaLiga
Liverpool

L’ancien gardien de Liverpool Peter Gulacsi a dû déclarer forfait pour le match européen de Villarreal face à Naples après avoir été victime d’un vol à main armée à son domicile en Espagne. Le gardien hongrois expérimenté et sa famille ont été pris pour cible par des intrus quelques heures seulement avant le coup d’envoi de la rencontre, prévu mardi.

  • Un vétéran hongrois vit une épreuve terrifiante

    Le gardien de 36 ans a dû renoncer à figurer dans le groupe du Sous-marin jaune pour le match de Ligue des champions de mardi après un vol à main armée à son domicile. Selon The Associated Press, quatre individus masqués et armés de pistolets se sont introduits dans sa luxueuse résidence de Puzol, au nord de Valence, alors qu’il s’y trouvait avec sa femme, Diana Vigh, et leurs enfants. Le club a annoncé avant le coup d’envoi que Gulacsi était indisponible « pour des raisons personnelles », Luiz Junior prenant sa place dans les buts.


  • imago-sport-1084453731.jpgPsnewZ

    Des intrus masqués prennent pour cible une propriété de luxe

    Le calvaire a duré environ une heure mardi matin. Menacé par une arme à feu, Gulacsi a été contraint de remettre des objets de valeur conservés dans un coffre-fort fermé à clé. Heureusement, aucun membre de sa famille n’a été blessé physiquement, mais le gardien de but était profondément choqué lorsque le groupe a pris la fuite à bord de deux voitures de luxe. La police locale a ouvert une enquête pour retrouver les suspects, toujours en fuite, tandis que les autorités évaluent la valeur totale des biens volés.

  • Un gardien expérimenté connaît des débuts mouvementés

    Ce terrible incident assombrit le début de la nouvelle aventure de Gulacsi en Espagne. Il a rejoint Villarreal en août après avoir passé 11 ans comme gardien titulaire du club allemand RB Leipzig. Durant son passage en Saxe, l’international hongrois, qui a pris sa retraite internationale à l’été 2025 après 58 sélections, a disputé plus de 350 matches officiels. Avant ses succès en Bundesliga, il a passé six ans sous contrat avec Liverpool à partir de 2007, sans jouer le moindre match avec l’équipe première. Il a été prêté à Hereford United, Tranmere Rovers et Hull City.

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  • imago-sport-1082625863.jpgANP

    Un triomphe historique met fin à la disette européenne

    Malgré l'absence de Gulacsi, Villarreal a signé une convaincante victoire 3-1 contre Naples à l'Estadio de la Ceramica, mettant ainsi fin à une série de 12 matches sans victoire en Ligue des champions. Cette première victoire sur la scène continentale depuis avril 2022 a mis un terme éclatant à la pire série sans victoire de l'histoire du club en Coupe d'Europe. La priorité immédiate du club est d'accompagner le gardien dans son rétablissement psychologique, tout en attendant les conclusions de l'enquête policière avant son retour à la compétition nationale.