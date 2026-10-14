L’ancien gardien de Liverpool Peter Gulacsi contraint de manquer un match de Ligue des champions après avoir été tenu en joue

Le gardien de 36 ans a dû renoncer à figurer dans le groupe du Sous-marin jaune pour le match de Ligue des champions de mardi après un vol à main armée à son domicile. Selon The Associated Press, quatre individus masqués et armés de pistolets se sont introduits dans sa luxueuse résidence de Puzol, au nord de Valence, alors qu’il s’y trouvait avec sa femme, Diana Vigh, et leurs enfants. Le club a annoncé avant le coup d’envoi que Gulacsi était indisponible « pour des raisons personnelles », Luiz Junior prenant sa place dans les buts.



