L'ancien gardien de but de Manchester United, Sergio Romero, prend sa retraite pour des « raisons familiales »

La retraite de Romero marque la fin d'un parcours remarquable de 20 ans au plus haut niveau du football mondial. Après avoir été libéré par les Argentinos Juniors en décembre, le joueur de 39 ans s'est retrouvé sans club et a finalement décidé que le moment était venu de donner la priorité à sa famille, selon TyC Sports. Romero reste une figure légendaire de l'Albiceleste, détenant le record du plus grand nombre de sélections pour un gardien de but avec 96 apparitions. Si, au cours de sa carrière en club, il a principalement été le remplaçant de confiance de David de Gea à Old Trafford, sa fiabilité dans les compétitions de coupe et les tournois internationaux lui a valu la réputation d'être l'un des joueurs les plus réguliers de sa génération.