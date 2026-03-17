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L'ancien gardien de but de Manchester United, Sergio Romero, prend sa retraite pour des « raisons familiales »
- AFP
Un départ discret pour une icône argentine
La retraite de Romero marque la fin d'un parcours remarquable de 20 ans au plus haut niveau du football mondial. Après avoir été libéré par les Argentinos Juniors en décembre, le joueur de 39 ans s'est retrouvé sans club et a finalement décidé que le moment était venu de donner la priorité à sa famille, selon TyC Sports. Romero reste une figure légendaire de l'Albiceleste, détenant le record du plus grand nombre de sélections pour un gardien de but avec 96 apparitions. Si, au cours de sa carrière en club, il a principalement été le remplaçant de confiance de David de Gea à Old Trafford, sa fiabilité dans les compétitions de coupe et les tournois internationaux lui a valu la réputation d'être l'un des joueurs les plus réguliers de sa génération.
Réflexions sur un moment de folie
Les dernières années de Romero en Argentine ont été marquées par la controverse, notamment un incident survenu en 2024 avec un supporter après la défaite de Boca Juniors face à River Plate lors du Superclásico. Revenant sur cet incident qui a précipité son départ de Boca, Romero a admis : « Quand ce type s'est mis à m'insulter, j'ai perdu mon sang-froid. Aucun d'entre nous ne va sur le terrain pour perdre ; nous voulions gagner autant qu'eux, mais ça n'a pas été le cas. Je n'arrivais plus à réfléchir à ce moment-là, j'ai perdu la tête. Je présente mes excuses au supporter de Boca, j'ai mal réagi, j'aurais dû laisser passer et partir. Ils ont le droit de s'exprimer. »
De la finale de la Coupe du monde à la victoire en Ligue Europa
Romero laisse derrière lui un héritage marqué par la compétition de haut niveau et de nombreux titres prestigieux. Pilier de la sélection argentine qui a terminé deuxième de la Coupe du monde 2014, il a finalement été remplacé au sein de l'équipe nationale par Emiliano Martinez. À Manchester United, Romero s'est imposé comme un spécialiste des coupes, remportant notamment la FA Cup lors de la saison 2015-2016 sous la houlette de Louis van Gaal. Il a ensuite joué un rôle central dans le triomphe du club en Ligue Europa 2016-2017 sous la direction de José Mourinho.
- AFP
Franchir la ligne blanche pour accéder à des fonctions de direction
Plutôt que de tourner définitivement le dos au football, Romero prépare déjà son retour rapide sur les bancs de touche. Il a clairement exprimé son ambition de se lancer dans le monde du coaching, en évoquant la richesse des connaissances qu’il a acquises en travaillant aux côtés de certains des plus grands stratèges de l’histoire du football. « Je suis prêt à franchir le pas et à entamer une carrière qui s’annonce magnifique », a-t-il déclaré à une station de radio argentine. « Le football, c'est une question de moments, de noms et d'adaptation à l'effectif dont on dispose. Jouer en Europe et être entraîné par Louis van Gaal, José Mourinho, Tata Martino et Alejandro Sabella m'a donné les outils pour trouver ma voie. »
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