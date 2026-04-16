L’ancien gardien d’Arsenal et de Liverpool Alex Manninger est décédé tragiquement après que sa voiture a percuté un train à un passage à niveau

La nouvelle a provoqué une onde de choc dans le monde du football, et plus particulièrement en Autriche. Peter Schöttel, directeur sportif de la Fédération autrichienne de football, a été le premier à rendre hommage à l’ancien gardien de but de l’équipe nationale, qui a disputé 33 matchs internationaux et faisait partie du groupe autrichien lors de l’Euro 2008.

La Fédération autrichienne de football a publié un communiqué : « La nouvelle du décès d'Alex Manninger est profondément choquante. Le football perd une personnalité exceptionnelle. En ces moments difficiles, nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui lui étaient proches. Nous leur souhaitons beaucoup de courage pour les jours à venir ! »

Schöttel a ajouté : « Alexander Manninger était un ambassadeur exceptionnel du football autrichien, tant sur le terrain qu’en dehors. Son professionnalisme, son sang-froid et sa fiabilité faisaient de lui un pilier de ses équipes et de la sélection nationale. Ses exploits méritent le plus grand respect et resteront inoubliables. »