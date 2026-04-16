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L’ancien gardien d’Arsenal et de Liverpool Alex Manninger est décédé tragiquement après que sa voiture a percuté un train à un passage à niveau
Drame à Salzbourg
Les autorités locales de Salzbourg ont confirmé que l’accident mortel s’est produit vers 8 h 20, heure locale, à un passage à niveau, où le véhicule de M. Manninger a été percuté par un train venant en sens inverse, selon la BBC.
Les secours, rapidement sur place, ont extrait le quinquagénaire de l’épave et pratiqué une réanimation cardiaque avec un défibrillateur, en vain. Seul à bord, M. Manninger n’a pas survécu à ses blessures. La police a par ailleurs confirmé que le conducteur du train n’avait pas été blessé lors de la collision.
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Hommages à une icône autrichienne
La nouvelle a provoqué une onde de choc dans le monde du football, et plus particulièrement en Autriche. Peter Schöttel, directeur sportif de la Fédération autrichienne de football, a été le premier à rendre hommage à l’ancien gardien de but de l’équipe nationale, qui a disputé 33 matchs internationaux et faisait partie du groupe autrichien lors de l’Euro 2008.
La Fédération autrichienne de football a publié un communiqué : « La nouvelle du décès d'Alex Manninger est profondément choquante. Le football perd une personnalité exceptionnelle. En ces moments difficiles, nous adressons nos sincères condoléances à sa famille, à ses amis et à tous ceux qui lui étaient proches. Nous leur souhaitons beaucoup de courage pour les jours à venir ! »
Schöttel a ajouté : « Alexander Manninger était un ambassadeur exceptionnel du football autrichien, tant sur le terrain qu’en dehors. Son professionnalisme, son sang-froid et sa fiabilité faisaient de lui un pilier de ses équipes et de la sélection nationale. Ses exploits méritent le plus grand respect et resteront inoubliables. »
Souvenons-nous du double vainqueur d’Arsenal.
Les supporters anglais retiennent surtout les cinq années passées par Manninger à Arsenal, entre 1997 et 2002. Remplaçant du légendaire David Seaman, il a pourtant joué un rôle crucial lors de la saison historique 1997-1998, marquée par le doublé réalisé sous la houlette d’Arsène Wenger.
Lors de cette campagne, il a remplacé Seaman, blessé, et a maintenu ses cages inviolées pendant six matchs consécutifs. On retiendra notamment sa performance exceptionnelle lors d’une victoire cruciale 1-0 sur Manchester United à Old Trafford et son succès aux tirs au but contre West Ham en FA Cup. Ses contributions lui ont valu d’être nommé Joueur du mois de la Premier League en mars 1998.
- AFP
Une carrière riche en événements à travers l'Europe
Après son départ d’Arsenal, Manninger a mené une carrière brillante dans les plus grands championnats européens. Il a défendu les couleurs de quatorze clubs, principalement en Italie, où il a joué pour la Fiorentina, l’Udinese, Sienne et la Juventus. C’est à Turin qu’il a laissé une empreinte indélébile ; la Vieille Dame a ainsi rendu hommage à son gardien dans un communiqué officiel : « C’est aujourd’hui un jour terriblement triste. Il nous a quittés non seulement en tant que grand athlète, mais aussi en tant qu’homme aux valeurs rares : humilité, dévouement et un professionnalisme hors du commun. »
Il est resté un gardien fiable au plus haut niveau jusqu’à la fin de la trentaine, faisant preuve d’une longévité et d’un mental que peu de gardiens peuvent égaler. En 2016, à 39 ans, il effectue un retour surprise en Premier League en signant un contrat de courte durée avec Liverpool, alors entraîné par Jürgen Klopp. Bien qu’il n’ait pas disputé de match avec l’équipe première des Reds, son expérience a été très appréciée dans le vestiaire avant qu’il ne prenne officiellement sa retraite du football professionnel en 2017.