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Simone Gervasio

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L’ancien footballeur Muresan est décédé en Roumanie : il s’est noyé dans un lac artificiel à l’âge de 44 ans

Le monde du football est en deuil après la disparition tragique de Gabriel « Gabi » Muresan. L’ancien milieu de terrain de l’équipe nationale roumaine, âgé de 44 ans, a perdu la vie dans la soirée du 8 juillet, après s’être noyé dans un lac artificiel près d’Apold, en Transylvanie.


Selon les premières reconstitutions, comme le rapporte le Corriere della Sera, Muresan se serait jeté dans l’eau glacée après avoir pris un sauna. Le choc thermique lui aurait été fatal, provoquant un infarctus dû à ce changement brusque de température.

Les pompiers et les plongeurs, malgré leurs efforts de réanimation, n’ont pu que constater le décès. Une enquête a été ouverte par les autorités.

  • Né à Sighisoara en 1982, il a évolué au poste de milieu de terrain et endossé le brassard de capitaine du Cluj de 2007 à 2013. Il a conquis trois championnats, trois Coupes de Roumanie et deux Supercoupes, tout en prenant part à la Ligue des champions. Il totalise également neuf sélections en équipe nationale et une expérience en Russie sous les couleurs du Tom Tomsk, avant de mettre un terme à sa carrière en 2017, à l’issue de la saison avec le Targu Mureș.


    Après avoir raccroché les crampons, il s’est engagé en politique sous les couleurs du Parti national-libéral et a été élu maire d’Apold, le village de ses grands-parents. C’est lui qui avait fait aménager le plan d’eau – destiné à la pêche et à la baignade – dans lequel il a trouvé la mort.

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