L’ancien footballeur Muresan est décédé en Roumanie : il s’est noyé dans un lac artificiel à l’âge de 44 ans

Le monde du football est en deuil après la disparition tragique de Gabriel « Gabi » Muresan. L’ancien milieu de terrain de l’équipe nationale roumaine, âgé de 44 ans, a perdu la vie dans la soirée du 8 juillet, après s’être noyé dans un lac artificiel près d’Apold, en Transylvanie.





Selon les premières reconstitutions, comme le rapporte le Corriere della Sera, Muresan se serait jeté dans l’eau glacée après avoir pris un sauna. Le choc thermique lui aurait été fatal, provoquant un infarctus dû à ce changement brusque de température.

Les pompiers et les plongeurs, malgré leurs efforts de réanimation, n’ont pu que constater le décès. Une enquête a été ouverte par les autorités.