Pour mettre définitivement fin aux rumeurs virales et saluer le comportement exemplaire de l’ailier lors de sa présence sur place, la direction du club a publié une explication complète détaillant la véritable nature de sa visite.

Dans un communiqué officiel, le propriétaire de Flixton, Christopher Garcia, a déclaré : « Au cours des derniers jours, nous avons vu circuler un certain nombre de publications et de commentaires au sujet de la visite de Jadon Sancho à Flixton FC.

« Pour clarifier les choses, Jadon n’était pas à l’essai avec le club et n’était impliqué dans aucune discussion de transfert. Il a simplement utilisé nos installations pour une séance d’entraînement privée afin de maintenir sa condition physique tout en préparant le prochain chapitre de sa carrière.

« Nous sommes fiers que la qualité de notre terrain et de nos installations ait fait de Flixton un endroit où un joueur de son calibre s’est senti à l’aise pour s’entraîner, et il est le bienvenu pour s’entraîner à Flixton FC chaque fois qu’il le souhaite. »

Garcia a poursuivi : « Lors de sa visite, Jadon n’a été que professionnel, humble et généreux de son temps. Après avoir terminé sa séance, il est allé avec plaisir à la rencontre de jeunes supporters, a posé pour des photos, signé des autographes et laissé une impression durable à tous ceux qui ont eu le plaisir de le rencontrer.

« Jadon est un footballeur de classe mondiale qui a accompli dans ce sport plus que ce dont la plupart des joueurs pourraient jamais rêver. Il mérite le respect tant pour ses accomplissements que pour la manière dont il s’est comporté lors de sa visite, et non les critiques injustifiées qui ont suivi. »