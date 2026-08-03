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L’ancien flop de Manchester United Jadon Sancho voit un club de 10e division publier un communiqué de transfert bizarre après son départ d’Old Trafford
Flixton FC clarifie la situation de Sancho
Flixton FC a été contraint de publier un communiqué officiel pour préciser qu’il n’est pas en discussions pour recruter l’ancien ailier de United, Sancho. Le joueur de 26 ans, devenu libre le 1er juillet, utilise les installations du club de 10e division du Grand Manchester pour entretenir sa condition physique tout en étudiant plusieurs offres professionnelles venues du monde entier.
Cette situation insolite a pris forme après l’apparition de Sancho dans une vidéo dans laquelle il louait la qualité des installations du club non professionnel, ce qui a alimenté les spéculations sur une possible descente surprise dans la pyramide du football anglais. Dans l’extrait, l’ancien ailier de United a déclaré : « Vous avez de belles installations ici. C’est la première fois que je viens dans ce secteur, et c’est la première fois que je vois un beau terrain [dans ce secteur], en dehors de United et City. »
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Le propriétaire du club rétablit la vérité
Pour mettre définitivement fin aux rumeurs virales et saluer le comportement exemplaire de l’ailier lors de sa présence sur place, la direction du club a publié une explication complète détaillant la véritable nature de sa visite.
Dans un communiqué officiel, le propriétaire de Flixton, Christopher Garcia, a déclaré : « Au cours des derniers jours, nous avons vu circuler un certain nombre de publications et de commentaires au sujet de la visite de Jadon Sancho à Flixton FC.
« Pour clarifier les choses, Jadon n’était pas à l’essai avec le club et n’était impliqué dans aucune discussion de transfert. Il a simplement utilisé nos installations pour une séance d’entraînement privée afin de maintenir sa condition physique tout en préparant le prochain chapitre de sa carrière.
« Nous sommes fiers que la qualité de notre terrain et de nos installations ait fait de Flixton un endroit où un joueur de son calibre s’est senti à l’aise pour s’entraîner, et il est le bienvenu pour s’entraîner à Flixton FC chaque fois qu’il le souhaite. »
Garcia a poursuivi : « Lors de sa visite, Jadon n’a été que professionnel, humble et généreux de son temps. Après avoir terminé sa séance, il est allé avec plaisir à la rencontre de jeunes supporters, a posé pour des photos, signé des autographes et laissé une impression durable à tous ceux qui ont eu le plaisir de le rencontrer.
« Jadon est un footballeur de classe mondiale qui a accompli dans ce sport plus que ce dont la plupart des joueurs pourraient jamais rêver. Il mérite le respect tant pour ses accomplissements que pour la manière dont il s’est comporté lors de sa visite, et non les critiques injustifiées qui ont suivi. »
Les difficultés de Sancho à Old Trafford
Le bizarre épisode de Flixton marque le dernier chapitre d’une période compliquée pour Sancho, qui a rejoint United pour la somme vertigineuse de 73 millions de livres sterling en provenance du Borussia Dortmund en 2021. Son passage à Theatre of Dreams n’a jamais vraiment décollé, avec seulement 12 buts en 83 apparitions sur une période de cinq ans.
Le contrat de Sancho a finalement expiré le 1er juillet, faisant de lui l’un des agents libres les plus en vue du marché. S’il a aidé l’équipe de Villa dirigée par Unai Emery à remporter un trophée en Ligue Europa lors de son prêt la saison dernière, l’international anglais a souvent été utilisé dans un rôle secondaire, n’étant titularisé qu’à 18 reprises lors de ses 39 apparitions sur l’ensemble de la campagne.
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En attendant le prochain chapitre
Si les liens avec le football amateur relevaient de la pure spéculation, l’ailier suscite bien un intérêt réel à l’étranger alors qu’il réfléchit à son avenir. Le club qatari d’Al-Rayyan est apparu comme l’un des rares à avoir formulé une demande officielle, offrant au joueur de 26 ans un possible nouveau départ au Moyen-Orient.
Sancho serait ouvert à plusieurs options, dont la Saudi Pro League ou un retour en Bundesliga, où il avait auparavant trouvé le succès avec Dortmund. Pour l’instant, il est toujours sans club et poursuit son travail en solitaire, celui qui a brièvement fait d’une équipe de 10e division le centre du monde du football.
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