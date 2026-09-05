Selon le Daily Mail, cet incident extraordinaire s'est produit à la 70e minute du match à Fratton Park, alors que Cardiff était mené 2-0 par ses hôtes, fraîchement promus. Bielik s'est précipité pour récupérer le ballon près de la ligne de touche alors que son équipe tentait désespérément d'arracher une remontée en fin de match.

Au lieu de lui rendre le ballon, un jeune supporter de Portsmouth l'a lancé au-dessus de la tête de Bielik. En représailles immédiates, Bielik a tendu le bras dans les tribunes et a semblé saisir le spectateur à la gorge. Le supporter s'est rapidement levé, a repoussé Bielik et a semblé gifler le milieu de terrain au visage, provoquant l'indignation parmi les supporters locaux autour de la scène.