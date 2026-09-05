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L’ancien espoir d’Arsenal Krystian Bielik échappe à une sanction après une choquante altercation physique avec un supporter de Portsmouth
Altercation dans les tribunes
Selon le Daily Mail, cet incident extraordinaire s'est produit à la 70e minute du match à Fratton Park, alors que Cardiff était mené 2-0 par ses hôtes, fraîchement promus. Bielik s'est précipité pour récupérer le ballon près de la ligne de touche alors que son équipe tentait désespérément d'arracher une remontée en fin de match.
Au lieu de lui rendre le ballon, un jeune supporter de Portsmouth l'a lancé au-dessus de la tête de Bielik. En représailles immédiates, Bielik a tendu le bras dans les tribunes et a semblé saisir le spectateur à la gorge. Le supporter s'est rapidement levé, a repoussé Bielik et a semblé gifler le milieu de terrain au visage, provoquant l'indignation parmi les supporters locaux autour de la scène.
Les officiels du match interviennent
L’altercation a provoqué une perturbation importante, le match étant interrompu pendant trois minutes pendant que les officiels tentaient désespérément de rétablir l’ordre. Un autre spectateur a encore aggravé la tension en lançant un deuxième ballon, qui a touché le défenseur de Cardiff Perry Ng à l’arrière de la tête.
L’arbitre Ben Speedie est intervenu pour s’entretenir avec l’entraîneur de Portsmouth John Mousinho et le coach de Cardiff Brian Barry-Murphy, ainsi qu’avec les capitaines des deux clubs. Après ce retard, la sécurité du stade a officiellement expulsé le supporter impliqué dans la confrontation initiale avec Bielik. Le match a finalement repris et s’est conclu par une victoire 2-0 de Portsmouth grâce à des buts de Conor Shaughnessy et Marezi.
Échapper à une sanction immédiate
Malgré la nature physique de l’altercation, Bielik a remarquablement évité toute sanction supplémentaire de la part de l’arbitre pendant le match. Bielik avait déjà reçu un carton jaune à la neuvième minute, mais n’a écopé ni d’un deuxième jaune ni d’un carton rouge direct pour son rôle dans l’échauffourée près de la ligne de touche.
Il a finalement été remplacé dans le temps additionnel, tandis que Cardiff a concédé une nouvelle défaite décevante. Cardiff reste dans la zone de relégation, à la 22e place après n’avoir remporté aucun de ses cinq premiers matches de championnat, tandis que Portsmouth est remonté à la 13e place du classement.
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Possible sanction disciplinaire
Si Bielik a échappé à une sanction immédiate sur le terrain, il pourrait encore faire l’objet d’une mesure disciplinaire a posteriori de la part de la Fédération anglaise. La FA devrait examiner minutieusement les images du match afin de déterminer si une amende ou une longue suspension est appropriée. Les deux clubs n’ont pas encore publié de communiqué officiel concernant l’incident, mais d’autres investigations sont attendues.
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