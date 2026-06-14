Mancini a officiellement annoncé la fin de son aventure au Moyen-Orient. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l’ancien entraîneur de l’Inter Milan et de Manchester City a fait ses adieux aux supporters d’Al-Sadd, confirmant ainsi les rumeurs selon lesquelles il ne ferait plus partie du projet sportif du club après avoir remporté plusieurs titres locaux.

« Bonjour à tous, je réalise cette vidéo pour remercier tous les supporters d'Al-Sadd qui nous ont soutenus tout au long de l'année et qui nous ont permis de remonter au classement jusqu'à remporter le championnat. Merci au club et à ses dirigeants de m'avoir aidé, moi et mon staff, à nous intégrer », a déclaré Mancini.