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L’ancien entraîneur sacré en Premier League prendra bientôt les commandes de la sélection italienne, après avoir quitté le Qatar
Al-Sadd officialise son départ
Mancini a officiellement annoncé la fin de son aventure au Moyen-Orient. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, l’ancien entraîneur de l’Inter Milan et de Manchester City a fait ses adieux aux supporters d’Al-Sadd, confirmant ainsi les rumeurs selon lesquelles il ne ferait plus partie du projet sportif du club après avoir remporté plusieurs titres locaux.
« Bonjour à tous, je réalise cette vidéo pour remercier tous les supporters d'Al-Sadd qui nous ont soutenus tout au long de l'année et qui nous ont permis de remonter au classement jusqu'à remporter le championnat. Merci au club et à ses dirigeants de m'avoir aidé, moi et mon staff, à nous intégrer », a déclaré Mancini.
Hommage aux joueurs et perspective sur la Coupe du monde
Malgré les rumeurs incessantes le liant au poste de sélectionneur de l'Italie, Mancini a tenu à adresser un dernier message à ses anciens joueurs et à la sélection nationale du Qatar, qui participe à la Coupe du monde. L'entraîneur a souligné la valeur humaine du groupe qu'il a côtoyé pendant son séjour à l'étranger, démontrant une fois de plus sa capacité à tisser des liens solides au sein du vestiaire.
Il a conclu par un message d’adieu : « Merci à mes fantastiques joueurs, sur le terrain et en dehors, pour tout ce que vous avez donné à l’équipe. Bon vent à l’équipe du Qatar, qui débute ce jour son aventure en Coupe du monde. Merci, vous resterez toujours dans mon cœur. »
Le banc des Azzurri attend
Maintenant que Mancini est libre de tout contrat, la Fédération italienne de football (FIGC) peut intensifier ses efforts pour le faire revenir à la tête de l’équipe nationale italienne. Après avoir esquivé les journalistes pendant plusieurs semaines avec des déclarations évasives, le technicien semble désormais prêt à relever une nouvelle fois le défi de diriger l’Italie, surtout après ses dernières réponses laconique sur le sujet.
Il y a quelques jours, il avait encore esquivé les questions sur son avenir d’un bref : « Moi, sélectionneur de l’Italie ? Désolé, mais je dois aller dîner. » Le poste est pour l’instant vacant depuis la démission de Gennaro Gattuso, qui n’a pas réussi à qualifier les Azzurri pour la Coupe du monde 2026.
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De retour en Italie après le triomphe à l'Euro 2020
La carrière de Mancini est jalonnée de succès, depuis son titre historique de champion de Premier League arraché in extremis avec Manchester City jusqu'à son triomphe à Wembley avec les Azzurri lors de l'Euro 2020. Son expérience internationale est considérée comme essentielle pour inaugurer une nouvelle ère de succès et ramener l'équipe nationale au sommet du football mondial après les récentes déceptions lors des qualifications pour la Coupe du monde.
Avant son arrivée au Qatar, Mancini avait déjà posé ses valises dans le Golfe pour prendre les commandes de l’équipe d’Arabie saoudite, décision intervenant après son départ surprise de la Nazionale. Son aventure saoudienne, tumultueuse, s’est conclue par un limogeage suite à un match nul et vierge contre Bahreïn.