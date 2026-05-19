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L’ancien entraîneur du Real Madrid salue la manière dont Kylian Mbappé a « tenu bon » malgré les vives critiques
La pression monte d'un cran à Madrid
Mbappé a essuyé de vives critiques après un voyage en Italie alors qu’il se remettait d’une blessure au tendon d’Achille gauche contractée face au Real Betis fin avril. Ce déplacement, associé à sa frustration manifeste après avoir été laissé sur le banc contre le Real Oviedo, a déclenché la colère des supporters et d’une partie des médias espagnols, d’autant plus que le Real s’apprête à terminer la saison sans titre. Cependant, Camacho estime que les réactions hostiles à l’égard de l’attaquant de haut niveau sont allées trop loin, affirmant que les détracteurs ne comprennent pas les immenses pressions physiques et mentales auxquelles sont soumis les joueurs d’aujourd’hui.
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Camacho salue la détermination de l'attaquant
L’emblématique ex-arrière gauche, entré dans la légende après avoir remporté neuf titres de Liga dans la capitale, a salué la ténacité de l’attaquant. Commentant la volonté de Mbappé d’affronter une ambiance potentiellement hostile au Bernabéu plutôt que de se soustraire au regard du public, Camacho a déclaré à AS : « Il a tenu bon ; n’importe qui d’autre ne serait pas sorti au Bernabéu. Il l’a fait, alors que beaucoup auraient préféré faire profil bas pour éviter d’être hué. »
La pression exercée par l’élite du football se renforce chaque jour.
Dans un club de l’envergure du Real Madrid, les événements banals sont rapidement amplifiés par un feu des projecteurs impitoyable, surtout lorsque les attentes historiques ne sont pas comblées. Défendant les choix de déplacement controversés de l’attaquant pendant sa récente période de rééducation suite à une blessure, Camacho a laissé entendre que les critiques extérieures avaient laissé la situation dégénérer complètement.
Camacho a ajouté : « Avec des joueurs de ce calibre, les choses dégénèrent vite. S’il est parti, c’est qu’il avait l’autorisation du club. En cas de blessure, les joueurs suivent un programme strict, et je suis sûr que Mbappé a fait ce qu’il fallait pour se soigner. »
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La transition au Bernabéu se profile
Mbappé et ses coéquipiers se tournent désormais vers la conclusion de leur saison nationale, avec un dernier match à domicile contre l’Athletic Bilbao, programmé le samedi 23 mai. En coulisses, plusieurs sources concordent pour affirmer que le Real Madrid a trouvé un accord avec José Mourinho en vue de son retour sur le banc merengue. Treize ans après un premier passage terminé dans la discorde, cette nomination retentissante pourrait fortement influer sur l’avenir de Mbappé au club.