L’ancien entraîneur du Real Madrid salue la manière dont Kylian Mbappé a « tenu bon » malgré les vives critiques

Dans un club de l’envergure du Real Madrid, les événements banals sont rapidement amplifiés par un feu des projecteurs impitoyable, surtout lorsque les attentes historiques ne sont pas comblées. Défendant les choix de déplacement controversés de l’attaquant pendant sa récente période de rééducation suite à une blessure, Camacho a laissé entendre que les critiques extérieures avaient laissé la situation dégénérer complètement.

Camacho a ajouté : « Avec des joueurs de ce calibre, les choses dégénèrent vite. S’il est parti, c’est qu’il avait l’autorisation du club. En cas de blessure, les joueurs suivent un programme strict, et je suis sûr que Mbappé a fait ce qu’il fallait pour se soigner. »