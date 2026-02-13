L'ancien entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s'apprête à prolonger son contrat avec le Brésil avant la Coupe du monde

Des informations provenant d'Amérique du Sud confirment que l'entraîneur de 66 ans a conclu un accord verbal avec la Confédération brésilienne de football (CBF) pour prolonger son contrat jusqu'à la Coupe du monde 2030, qui se déroulera en Espagne, au Portugal et au Maroc, les matchs de groupe ayant lieu en Uruguay, en Argentine et au Paraguay. L'accord devrait être officiellement signé dans les prochains jours, consolidant ainsi un partenariat qui a bouleversé l'histoire du football brésilien lorsqu'il est devenu le premier entraîneur étranger à prendre les rênes de l'équipe nationale depuis 60 ans.

Les termes du nouveau contrat refléteraient son contrat actuel très lucratif, avec un salaire d'environ 10 millions d'euros par an, mais avec des primes de performance améliorées. Surtout, l'accord conserve les conditions de travail flexibles qui l'ont attiré loin du Santiago Bernabeu, permettant à l'Italien de partager son temps entre sa base à Rio de Janeiro et sa maison familiale à Vancouver. Ce compromis a été déterminant pour convaincre Ancelotti de consacrer la fin de sa brillante carrière aux quintuples champions du monde.