L'ancien entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, s'apprête à prolonger son contrat avec le Brésil avant la Coupe du monde
Un engagement historique envers la Seleção
Des informations provenant d'Amérique du Sud confirment que l'entraîneur de 66 ans a conclu un accord verbal avec la Confédération brésilienne de football (CBF) pour prolonger son contrat jusqu'à la Coupe du monde 2030, qui se déroulera en Espagne, au Portugal et au Maroc, les matchs de groupe ayant lieu en Uruguay, en Argentine et au Paraguay. L'accord devrait être officiellement signé dans les prochains jours, consolidant ainsi un partenariat qui a bouleversé l'histoire du football brésilien lorsqu'il est devenu le premier entraîneur étranger à prendre les rênes de l'équipe nationale depuis 60 ans.
Les termes du nouveau contrat refléteraient son contrat actuel très lucratif, avec un salaire d'environ 10 millions d'euros par an, mais avec des primes de performance améliorées. Surtout, l'accord conserve les conditions de travail flexibles qui l'ont attiré loin du Santiago Bernabeu, permettant à l'Italien de partager son temps entre sa base à Rio de Janeiro et sa maison familiale à Vancouver. Ce compromis a été déterminant pour convaincre Ancelotti de consacrer la fin de sa brillante carrière aux quintuples champions du monde.
Stabilisation du navire après un départ mouvementé
Depuis son arrivée l'année dernière, Ancelotti a été chargé de stabiliser un navire en perdition. Il a hérité d'une équipe qui languissait à la quatrième place des qualifications de la CONMEBOL pour la Coupe du monde et qui manquait de confiance après le licenciement de Dorival Junior. Si son bilan de quatre victoires, deux nuls et deux défaites lors de ses huit premiers matchs suggère un travail en cours plutôt qu'une domination immédiate, « l'effet Carletto » s'est fait sentir plus fortement dans les vestiaires.
L'Italien a réussi à rétablir l'harmonie au sein d'une équipe fracturée, en tirant parti de ses relations solides avec ses anciens joueurs du Real Madrid, Vinicius Jr, Rodrygo et Eder Militao. Son calme a été un antidote bienvenu au chaos qui a envahi la Seleção après 2022, et les joueurs auraient ouvertement exprimé leur soutien à son maintien. Cette prolongation témoigne de la confiance du conseil d'administration dans les méthodes d'Ancelotti, même si la transformation sur le terrain n'en est encore qu'à ses débuts.
La CBF privilégie la stabilité à long terme
La décision de renouveler le contrat d'Ancelotti avant la Coupe du monde 2026 est une déclaration d'intention calculée de la part de la CBF. Historiquement, le Brésil est connu pour son court-termisme, licenciant souvent ses entraîneurs immédiatement après un échec en Coupe du monde. En s'engageant avec Ancelotti jusqu'en 2030, la CBF envoie un message fort aux joueurs et au public : le projet dépasse le cadre d'un seul été.
Rodrigues considère depuis longtemps Ancelotti non seulement comme un tacticien, mais aussi comme une figure de proue capable de transformer la culture de l'équipe nationale. La fédération tient à éviter l'incertitude qui frappe généralement l'équipe après un grand tournoi, en veillant à ce que la structure technique reste intacte, quoi qu'il arrive en Amérique du Nord. Il s'agit d'une décision audacieuse qui privilégie la stabilité et donne à Ancelotti le mandat de bâtir une dynastie, plutôt que simplement une équipe pour un tournoi.
Les yeux rivés sur l'objectif en Amérique du Nord
Son avenir désormais assuré, Ancelotti peut se concentrer pleinement sur le défi immédiat que représente la Coupe du monde 2026. Le Brésil a prévu des matchs amicaux de haut niveau contre la France à Boston et la Croatie à Orlando le mois prochain, qui serviront de test décisif pour ses systèmes tactiques avant le début du tournoi en juin.
La pression pour remporter le sixième titre mondial du Brésil, le premier depuis 2002, reste immense. Cependant, la perspective du tournoi de 2030 offre un objectif à long terme alléchant. S'il mène à bien son nouveau contrat, Ancelotti conduirait le Brésil à la Coupe du monde du centenaire, consolidant potentiellement son héritage en tant que plus grand import étranger de l'histoire du football sud-américain. Pour l'instant, l'attention se porte sur les États-Unis, le Mexique et le Canada, où Ancelotti tentera d'ajouter le seul trophée majeur qui manque à son palmarès.
