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L’ancien entraîneur du PSG Christophe Galtier révèle ses surprenants vainqueurs du Ballon d’Or 2026
Galtier soutient les stars du PSG
L’ancien entraîneur du PSG, Galtier, estime que le Ballon d’Or 2026 devrait être décerné à un joueur évoluant actuellement dans la capitale française. Cette prestigieuse récompense sera bientôt attribuée, et le débat sur le vainqueur légitime s’intensifie.
Galtier, qui a dirigé le club lors de la saison 2022-2023, a désigné avec assurance un trio de stars actuelles du PSG pour la récompense suprême. L’entraîneur de 60 ans veut absolument voir cette distinction individuelle revenir en France. Il a particulièrement mis en avant Ruiz, Dembele et Kvaratskhelia comme les candidats les plus méritants au vu de leurs performances au cours de l’année écoulée.
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Les trophées et les performances se démarquent
S’exprimant auprès de Le Parisien, l’actuel patron de Neom a expliqué les raisons de son choix concernant le trio du PSG. Galtier a mis en avant leurs contributions respectives, en partageant sa justification entre les trophées remportés et l’impact pur sur le terrain.
« Si l’on regarde les trophées remportés, je citerais Fabian Ruiz, a déclaré Galtier. Si l’on se concentre sur les matches, je pense qu’Ousmane Dembele, même s’il n’a pas beaucoup joué, et Khvicha Kvaratskhelia ont été très impressionnants. L’un de ces trois joueurs mériterait de remporter le Ballon d’Or. »
L’évolution de Fabian Ruiz
Parmi les trois nommés, Galtier s’est montré particulièrement élogieux à l’égard de Ruiz. L’entraîneur a joué un rôle déterminant dans l’arrivée de l’international espagnol au PSG en provenance de Naples à l’été 2022.
Ruiz a d’abord eu du mal à s’adapter aux exigences physiques du football français, mais il est depuis devenu un élément crucial du moteur du milieu de terrain de l’équipe. Galtier reste un immense admirateur de l’intelligence tactique du joueur de 30 ans.
« S’il y a un joueur qui permet au collectif d’être aussi bien huilé, c’est lui, a expliqué Galtier. Il voit tout avant les autres, il compense les déplacements, il ressent le football. »
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En attendant la cérémonie de Londres
Le monde du football n’aura pas longtemps à attendre pour découvrir si le souhait de Galtier se réalise. La cérémonie du Ballon d’Or 2026 doit avoir lieu à Londres dans seulement quelques semaines. D’ici là, Ruiz, Dembele et Kvaratskhelia resteront concentrés sur leurs obligations en club avec le PSG. Ils espéreront que leurs récentes performances suffiront à obtenir les votes du jury international.
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