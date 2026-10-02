L’ancien entraîneur du PSG, Galtier, estime que le Ballon d’Or 2026 devrait être décerné à un joueur évoluant actuellement dans la capitale française. Cette prestigieuse récompense sera bientôt attribuée, et le débat sur le vainqueur légitime s’intensifie.

Galtier, qui a dirigé le club lors de la saison 2022-2023, a désigné avec assurance un trio de stars actuelles du PSG pour la récompense suprême. L’entraîneur de 60 ans veut absolument voir cette distinction individuelle revenir en France. Il a particulièrement mis en avant Ruiz, Dembele et Kvaratskhelia comme les candidats les plus méritants au vu de leurs performances au cours de l’année écoulée.