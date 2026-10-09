Setién a révélé l'un des détails les plus surprenants concernant les circonstances qui ont entouré son arrivée au Barça, expliquant qu'il était sur le point de rejoindre un club égyptien quelques jours seulement avant de trouver un accord avec le club catalan.

À cette époque, l'entraîneur était sans club, après avoir surmonté un problème de santé qui l'avait contraint à refuser plusieurs offres au cours des mois précédents. Dans ces circonstances, il a reçu une proposition d'un homme d'affaires qui était intéressé par le rachat d'un club en Égypte.

Setién s'est souvenu en ces termes : « On m'a proposé une somme d'argent absolument colossale. »

La proposition l'a convaincu au point qu'il avait déjà commencé à organiser son voyage en Égypte, accompagné de son staff technique.

Il a expliqué : « J'allais vraiment y aller, car cela s'est produit juste après que j'ai surmonté le problème de santé que j'avais traversé, et cela me semblait une excellente occasion de reprendre le travail d'entraîneur. »

Il a ajouté : « J'ai appelé les membres de mon staff technique, et j'ai appelé à la maison pour leur dire que nous allions partir en Égypte pour quelques mois, jusqu'à la fin de la saison. L'équipe occupait la huitième ou la septième place, et nous devions nous qualifier pour la Ligue des champions d'Afrique. Et je me suis dit : d'accord, cinq mois en Égypte avec l'une de ces équipes, ce serait une expérience remarquable. »

Il a poursuivi : « Nous avions même déjà un avion prêt, un jet privé loué pour nous y rendre. Nous avions déjà signé, non pas le contrat définitif, mais le contrat avait été préparé et entièrement rédigé. »

Mais tout s'est effondré après que l'homme d'affaires a décidé de ne pas racheter le club, après avoir découvert des problèmes lors du processus d'audit et de vérification. En même temps, les personnes qui conseillaient Quique Setién insistaient sur le fait qu'il ne devait surtout pas partir en Égypte, en raison de la possibilité qu'il obtienne l'occasion d'entraîner le Barça.

Il a expliqué : « Ils m'appelaient et me disaient : ne va pas en Égypte, car tu pourrais signer un contrat avec le Barça. Et je leur répondais : mais comment vais-je signer au Barça ? Et qu'ai-je même fait pour prendre en charge l'entraînement du Barça ? »

Quique Setién ne prenait pas cette éventualité au sérieux, car il penchait pour accepter l'aventure égyptienne, convaincu qu'il s'agissait d'une occasion de revenir sur un banc de touche. Mais après l'échec de la transaction, les événements se sont accélérés.

Il a déclaré : « Trois jours plus tard, ils m'ont appelé et m'ont dit : prépare-toi et prends l'avion, car tu vas signer un contrat avec le Barça ce soir. C'est alors que je suis parti à Barcelone et que j'ai signé pour le club. »

Il a ajouté : « Quand tu signes au Barça, tu arrives là-bas et tu découvres que c'est le seul endroit où tu n'as rien à faire. »

Il a expliqué que la raison en était simple : les joueurs du Barça avaient l'habitude de travailler depuis des années selon des principes de jeu bien précis.