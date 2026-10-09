L'entraîneur Quique Setién ne cache pas que son expérience avec le Barça a été l'une des étapes les plus difficiles de sa carrière professionnelle.
Le journal Sport a publié les déclarations de Quique Setién, recueillies lors d'un long entretien dans le podcast « Qui marque gagne ».
Setién a affirmé qu'il n'avait jamais pu se montrer sous son vrai visage au Barça, ni transposer dans le vestiaire du club catalan la nature des relations personnelles et professionnelles qu'il avait bâties lors de ses expériences précédentes.
Il a ajouté : « Je n'ai pas été moi-même au Barça, soit je n'ai pas pu l'être, soit je n'ai pas su comment le faire. Voilà la réponse. Je n'ai pas été moi-même parce que je ne suis pas comme ça. J'avais une certaine personnalité, et quand je regarde mes photos de cette période, je ne me reconnais pas. »
Il a poursuivi : « Je venais du Real Betis, et il est vrai que j'ai quitté le club dans un contexte de nombreuses demandes de mon départ, mais le quotidien à l'intérieur du vestiaire était exceptionnel. »
Il a souligné qu'il n'avait pas pu profiter de son expérience au Barça autant qu'il l'aurait souhaité, et que la pandémie de coronavirus avait rendu les choses encore plus compliquées. Malgré tout ce qui s'est passé, Quique Setién a assuré qu'il n'avait jamais regretté d'avoir accepté l'offre du Barça.
Setién a expliqué qu'il avait avoué personnellement à Lionel Messi, durant son passage au Barça, à quel point il avait pris plaisir à le regarder jouer pendant une grande partie de sa carrière.
L'entraîneur originaire de Cantabrie a déclaré : « J'ai dit un jour à Messi : j'ai passé 14 ans de ma vie à attendre les matchs du Barça pour pouvoir te regarder jouer. »