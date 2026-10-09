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L'ancien entraîneur du Barça : j'ai dirigé des joueurs qui ne comprennent pas le football, et j'ai été proche du championnat d'Égypte

Q. Setien
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FC Barcelone
Premier League
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Égypte

Je n'étais pas moi-même à Barcelone

L'entraîneur Quique Setién ne cache pas que son expérience avec le Barça a été l'une des étapes les plus difficiles de sa carrière professionnelle.

Le journal Sport a publié les déclarations de Quique Setién, recueillies lors d'un long entretien dans le podcast « Qui marque gagne ».

Setién a affirmé qu'il n'avait jamais pu se montrer sous son vrai visage au Barça, ni transposer dans le vestiaire du club catalan la nature des relations personnelles et professionnelles qu'il avait bâties lors de ses expériences précédentes.

Il a ajouté : « Je n'ai pas été moi-même au Barça, soit je n'ai pas pu l'être, soit je n'ai pas su comment le faire. Voilà la réponse. Je n'ai pas été moi-même parce que je ne suis pas comme ça. J'avais une certaine personnalité, et quand je regarde mes photos de cette période, je ne me reconnais pas. »

Il a poursuivi : « Je venais du Real Betis, et il est vrai que j'ai quitté le club dans un contexte de nombreuses demandes de mon départ, mais le quotidien à l'intérieur du vestiaire était exceptionnel. »

Il a souligné qu'il n'avait pas pu profiter de son expérience au Barça autant qu'il l'aurait souhaité, et que la pandémie de coronavirus avait rendu les choses encore plus compliquées. Malgré tout ce qui s'est passé, Quique Setién a assuré qu'il n'avait jamais regretté d'avoir accepté l'offre du Barça.

Setién a expliqué qu'il avait avoué personnellement à Lionel Messi, durant son passage au Barça, à quel point il avait pris plaisir à le regarder jouer pendant une grande partie de sa carrière.

L'entraîneur originaire de Cantabrie a déclaré : « J'ai dit un jour à Messi : j'ai passé 14 ans de ma vie à attendre les matchs du Barça pour pouvoir te regarder jouer. »

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    J'étais sur le point de rejoindre l'un des clubs égyptiens

    Setién a révélé l'un des détails les plus surprenants concernant les circonstances qui ont entouré son arrivée au Barça, expliquant qu'il était sur le point de rejoindre un club égyptien quelques jours seulement avant de trouver un accord avec le club catalan.

    À cette époque, l'entraîneur était sans club, après avoir surmonté un problème de santé qui l'avait contraint à refuser plusieurs offres au cours des mois précédents. Dans ces circonstances, il a reçu une proposition d'un homme d'affaires qui était intéressé par le rachat d'un club en Égypte.

    Setién s'est souvenu en ces termes : « On m'a proposé une somme d'argent absolument colossale. »

    La proposition l'a convaincu au point qu'il avait déjà commencé à organiser son voyage en Égypte, accompagné de son staff technique.

    Il a expliqué : « J'allais vraiment y aller, car cela s'est produit juste après que j'ai surmonté le problème de santé que j'avais traversé, et cela me semblait une excellente occasion de reprendre le travail d'entraîneur. »

    Il a ajouté : « J'ai appelé les membres de mon staff technique, et j'ai appelé à la maison pour leur dire que nous allions partir en Égypte pour quelques mois, jusqu'à la fin de la saison. L'équipe occupait la huitième ou la septième place, et nous devions nous qualifier pour la Ligue des champions d'Afrique. Et je me suis dit : d'accord, cinq mois en Égypte avec l'une de ces équipes, ce serait une expérience remarquable. »

    Il a poursuivi : « Nous avions même déjà un avion prêt, un jet privé loué pour nous y rendre. Nous avions déjà signé, non pas le contrat définitif, mais le contrat avait été préparé et entièrement rédigé. »

    Mais tout s'est effondré après que l'homme d'affaires a décidé de ne pas racheter le club, après avoir découvert des problèmes lors du processus d'audit et de vérification. En même temps, les personnes qui conseillaient Quique Setién insistaient sur le fait qu'il ne devait surtout pas partir en Égypte, en raison de la possibilité qu'il obtienne l'occasion d'entraîner le Barça.

    Il a expliqué : « Ils m'appelaient et me disaient : ne va pas en Égypte, car tu pourrais signer un contrat avec le Barça. Et je leur répondais : mais comment vais-je signer au Barça ? Et qu'ai-je même fait pour prendre en charge l'entraînement du Barça ? »

    Quique Setién ne prenait pas cette éventualité au sérieux, car il penchait pour accepter l'aventure égyptienne, convaincu qu'il s'agissait d'une occasion de revenir sur un banc de touche. Mais après l'échec de la transaction, les événements se sont accélérés.

    Il a déclaré : « Trois jours plus tard, ils m'ont appelé et m'ont dit : prépare-toi et prends l'avion, car tu vas signer un contrat avec le Barça ce soir. C'est alors que je suis parti à Barcelone et que j'ai signé pour le club. »

    Il a ajouté : « Quand tu signes au Barça, tu arrives là-bas et tu découvres que c'est le seul endroit où tu n'as rien à faire. »

    Il a expliqué que la raison en était simple : les joueurs du Barça avaient l'habitude de travailler depuis des années selon des principes de jeu bien précis.

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    La crise de Sarabia au Bernabéu : certaines choses restent en suspens

    Quique Setién est également revenu sur l'incident dans lequel Eder Sarabia s'est retrouvé impliqué, lors d'un des Clasicos disputés au stade Santiago-Bernabéu.

    Les caméras de télévision avaient en effet capté l'adjoint de l'entraîneur du Barça à l'époque en train de tenir des propos virulents, critiquant certains joueurs, des images qui avaient suscité une vive polémique.

    Setién a reconnu que cet incident avait causé des difficultés au sein du vestiaire, soulignant que son adjoint n'avait pas toujours conscience des conséquences que pouvaient entraîner ses réactions.

    Il a déclaré : « Il est vrai que le manque d'expérience et la nature du caractère peuvent parfois te pousser dans des situations que tu ne parviens pas à contrôler, et dans lesquelles tu n'as pas conscience de l'endroit où tu te trouves. »

    Il a ajouté : « Cette situation était complexe, et elle a été maîtrisée, mais certaines choses restent en suspens, et c'est tout à fait normal. »

    Il s'est souvenu que les discussions avec Sarabia étaient fréquentes, mais il les considérait comme faisant partie d'une relation professionnelle au cours de laquelle les deux parties échangeaient continuellement des avis footballistiques. Setién a expliqué qu'il tentait aussi de transmettre une leçon importante à son adjoint, relative à son avenir possible dans le monde de l'entraînement.

    Il a déclaré : « Je lui disais : tu deviendras entraîneur un jour, et tu devras accepter des choses qui ne te plaisent pas, aussi convaincu que tu sois de ton opinion, et c'est quelque chose par lequel nous sommes tous passés. »

    Malgré ces divergences, l'entraîneur a défendu l'importance de Sarabia au sein de son staff technique, affirmant que tous deux avaient beaucoup appris durant les années passées à travailler ensemble.

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    J'ai entraîné des joueurs valant 80 millions d'euros qui ne comprennent rien au football

    Setién a lancé l'une de ses déclarations les plus tranchantes lorsqu'il a évoqué la capacité de certains joueurs à lire et à comprendre le déroulement du jeu, indépendamment de leur talent ou de leur valeur marchande.

    Il a déclaré : « J'ai déjà entraîné des joueurs valant 80 millions d'euros qui ne comprenaient pas le football. »

    Il a ensuite repensé à une situation précise de son passage au Barça, lorsqu'il travaillait de manière individuelle avec l'un des joueurs de l'équipe pour l'aider à améliorer sa capacité à lire les aspects tactiques des matchs.

    Il a expliqué : « Je me souviens que je travaillais avec l'un des joueurs du Barça, je m'asseyais avec lui et je lui montrais des séquences de sa performance durant le match. »

    Il a poursuivi en indiquant que le travail commençait par demander au joueur s'il se souvenait de la séquence, et pourquoi il avait pris telle décision à ce moment-là.

    Il a déclaré : « Je lui demandais : te souviens-tu de cette action ? Il désignait un élément, puis je lui demandais : qu'as-tu fait là ? Et il me répondait : là, j'ai tenté de prendre un risque, et là, j'ai fait ceci et cela. Alors je lui disais : d'accord, regardons maintenant la séquence. »

    Après avoir revu la séquence, l'entraîneur revenait à interroger le joueur sur les alternatives qui s'offraient à lui.

    Il a ajouté : « Je lui demandais : comment vois-tu les choses maintenant par rapport à l'idée que tu avais sur le terrain ? Que vois-tu ici désormais ? Et quelles autres choses aurais-tu pu faire ? »

    L'objectif de ce travail était de montrer comment de petits détails techniques et tactiques peuvent changer entièrement le cours d'une attaque.

    Setién a expliqué cela en ces termes : « Vous pouvez trouver une équipe qui dispose d'une supériorité numérique de trois joueurs contre deux à l'attaque, puis une mauvaise touche de balle offre aux joueurs adverses le temps nécessaire pour revenir, et soudain la situation se transforme en une supériorité numérique pour l'adversaire de quatre joueurs contre trois. »

    L'entraîneur a affirmé que la position du corps ou la direction de la première touche de balle peuvent faire la différence entre créer une occasion de marquer et gâcher une attaque prometteuse.

    Il a déclaré : « Lorsque vous montrez de telles séquences à l'un de ces joueurs et qu'il les visionne lui-même, vous commencez à le faire réfléchir. Ensuite, vous revenez sur le terrain, et ces choses commencent à apparaître chez les joueurs qui ont la capacité de voir les détails, et c'est alors que tout se déroule avec fluidité. »

    Setién n'a pas révélé l'identité du joueur du Barça avec lequel il travaillait de cette manière, mais ses propos sur les joueurs à forte valeur marchande ont constitué l'une des critiques les plus remarquées de l'entretien.

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