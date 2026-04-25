Pour sa première mission importante, Postecoglou est revenu à Anfield, le stade du club dont il était un fervent supporter dans son enfance. Il avait pour mission d’analyser en détail le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions opposant Liverpool au Paris Saint-Germain. Bien que la rencontre se soit soldée par une défaite 0-2 pour les Reds, le rapport technique de Postecoglou a mis en évidence quelques points positifs sur le plan défensif.

Dans son analyse, il a souligné : « Liverpool a adopté la démarche suivante : “Nous maintenons notre structure, puis, au sein de cette structure, nous basculons en marquage individuel dès que le pressing est déclenché”. L’essentiel est que, contrairement à une idée reçue, ce système n’implique pas qu’un joueur soit collé à un adversaire en permanence ; chaque joueur couvre une zone et s’occupe de l’adversaire qui s’y trouve. »