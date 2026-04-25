Getty Images Sport
Traduit par
L’ancien entraîneur de Tottenham, Ange Postecoglou, vient de s’engager dans un nouveau club et se rend à Anfield pour sa première mission d’envergure
Postecoglou fait son retour sur la scène internationale sous les couleurs de l'UEFA.
Postecoglou fait officiellement son retour sous les feux des projecteurs du football après sa nomination comme observateur technique de l’UEFA. L’ancien entraîneur de Tottenham et de Nottingham Forest, absent des terrains depuis fin 2025, endosse désormais un rôle d’analyste de haut niveau chargé d’aider l’instance dirigeante du football européen à déceler les tendances tactiques du jeu contemporain.
L’Australien a pris ses fonctions en janvier 2026, intégrant un panel d’experts prestigieux aux côtés de Southgate, Roberto Martinez et Solskjaer. En passant du banc de touche à la tribune d’honneur, il reste ainsi au cœur de la Ligue des champions et des autres compétitions d’élite.
- Getty Images Sport
Éloges mérités pour le moteur du milieu de terrain de Liverpool
Pour sa première mission importante, Postecoglou est revenu à Anfield, le stade du club dont il était un fervent supporter dans son enfance. Il avait pour mission d’analyser en détail le match retour des quarts de finale de la Ligue des champions opposant Liverpool au Paris Saint-Germain. Bien que la rencontre se soit soldée par une défaite 0-2 pour les Reds, le rapport technique de Postecoglou a mis en évidence quelques points positifs sur le plan défensif.
Dans son analyse, il a souligné : « Liverpool a adopté la démarche suivante : “Nous maintenons notre structure, puis, au sein de cette structure, nous basculons en marquage individuel dès que le pressing est déclenché”. L’essentiel est que, contrairement à une idée reçue, ce système n’implique pas qu’un joueur soit collé à un adversaire en permanence ; chaque joueur couvre une zone et s’occupe de l’adversaire qui s’y trouve. »
Le retour à Anfield fait beaucoup parler les supporters.
La présence de Postecoglou dans les tribunes a immédiatement suscité un vif intérêt sur les réseaux sociaux parmi les supporters de Liverpool. Compte tenu de son attachement de longue date au club et de la pression qui pèse actuellement sur l’entraîneur Arne Slot, certains fans n’ont pas pu s’empêcher de spéculer sur les raisons de sa présence. L’instance dirigeante a toutefois souligné que cette visite était purement professionnelle et s’inscrivait strictement dans le cadre de son mandat à l’UEFA.
Le rapport de cet homme de 60 ans servira à l’analyse technique officielle de l’UEFA pour la saison 2025-2026, fournissant aux entraîneurs du continent des données concrètes sur la façon dont les meilleures équipes européennes adaptent leurs structures dans le cadre des phases à élimination directe à enjeux élevés.
- AFP
Postecoglou prévoit de conclure ses dernières missions de la saison 2025-2026 dans un rôle d’analyste.
Alors que la Ligue des champions entre dans sa phase de demi-finales, Postecoglou devrait se rendre dans plusieurs autres grandes villes européennes pour finaliser son bilan de fin de saison. Son rôle au sein du panel d’observateurs techniques de l’UEFA est perçu comme un pont indispensable entre la pratique du métier d’entraîneur et l’analyse théorique du jeu. Pendant ce temps, Liverpool se lance dans une course effrénée pour décrocher l’une des quatre premières places et ainsi assurer son retour dans la compétition que Postecoglou scrute actuellement.