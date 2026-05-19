Ruben Amorim se rapproche d’un retour sur le banc après son départ de Manchester United en janvier. Âgé de 41 ans et sans club depuis son départ d’Old Trafford, l’ancien milieu défensif serait le candidat numéro un pour succéder à José Mourinho au Benfica Lisbonne, selon The Sun.

Malgré ses déboires en Angleterre, sa réputation demeure solide au Portugal grâce à son passage réussi au Sporting CP. Le poste à l’Estádio da Luz s’est libéré, Mourinho étant sur le point de rejoindre le Real Madrid. Benfica a donc entamé ses préparatifs pour la prochaine saison, et Amorim apparaît comme l’option privilégiée pour prendre les commandes de l’équipe.