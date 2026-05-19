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L’ancien entraîneur de Manchester United, Ruben Amorim, s’apprête à rejoindre un club double vainqueur de la Ligue des champions pour son premier poste depuis son départ d’Old Trafford
Amorim est dans le viseur alors que Benfica s’apprête à changer d’entraîneur.
Ruben Amorim se rapproche d’un retour sur le banc après son départ de Manchester United en janvier. Âgé de 41 ans et sans club depuis son départ d’Old Trafford, l’ancien milieu défensif serait le candidat numéro un pour succéder à José Mourinho au Benfica Lisbonne, selon The Sun.
Malgré ses déboires en Angleterre, sa réputation demeure solide au Portugal grâce à son passage réussi au Sporting CP. Le poste à l’Estádio da Luz s’est libéré, Mourinho étant sur le point de rejoindre le Real Madrid. Benfica a donc entamé ses préparatifs pour la prochaine saison, et Amorim apparaît comme l’option privilégiée pour prendre les commandes de l’équipe.
- AFP
Mourinho pressenti pour prendre les rênes du Real Madrid
Selon plusieurs sources, José Mourinho serait sur le point de revenir au Real Madrid, quelques mois après avoir mené Benfica à un exercice de championnat invaincu. Malgré cette performance, le club lisboète a terminé à la troisième place du classement et a manqué la qualification pour la Ligue des champions.
Après moins d’une saison à la tête de l’équipe lisboète, le technicien portugais aurait été contacté par le président madrilène Florentino Pérez pour reprendre les commandes du club merengue. Ce départ annoncé pourrait ainsi ouvrir la voie à Amorim pour lui succéder sur le banc du Benfica.
Un cadre familier pour l’ex-technicien de Manchester United
Un transfert au Benfica revêtirait une importance particulière pour Amorim. Au cours de sa carrière de joueur, il a porté les couleurs du club lisboète et y a pris sa retraite en 2017, alors que Rui Costa occupait le poste de directeur sportif. Amorim s'est ensuite forgé une réputation de jeune entraîneur parmi les plus prometteurs d'Europe, remportant deux fois le championnat portugais avec le Sporting, en 2021 et 2024. Il a également remporté deux fois la Coupe de la Ligue portugaise avec les Lions, après avoir déjà soulevé ce trophée avec Braga en 2020. Costa, désormais président du club, resterait un grand admirateur d’Amorim, et cette relation expliquerait l’intérêt de Benfica pour sa nomination.
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Amorim entend se relancer après une période difficile en Premier League
Le passage d'Amorim à Manchester United s'est conclu suite à des tensions internes et à des résultats décevants. L'entraîneur a été limogé peu après le Nouvel An, en raison notamment d'un match nul contre Leeds en Premier League. En 63 rencontres dirigées à Old Trafford, il a obtenu 25 victoires et subi 23 défaites. Un retour au Portugal, chez les Aigles de Benfica, pourrait désormais lui offrir l'occasion de relancer sa carrière d'entraîneur dans un cadre plus familier.