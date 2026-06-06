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L’ancien entraîneur de Liverpool, Arne Slot, a rejeté une approche d’un club de Premier League qui souhaitait lui confier le poste de manager
Un Néerlandais décline un transfert à Londres
Selon talkSPORT, Slot aurait rejeté une offre de Fulham, qui souhaitait lui confier les rênes de l’équipe londonienne. Les Cottagers cherchent toujours un successeur à Silva, parti rejoindre le grand club portugais Benfica.
Slot, libre depuis son limogeage de Liverpool un an après avoir mené les Reds au titre de champion d’Angleterre, a donc préféré décliner l’offre. Andoni Iraola lui a rapidement succédé à Anfield.
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Slot pressenti pour un poste à l'international
Malgré son récent limogeage à l’issue d’une saison sans titre, l’ancien entraîneur du Feyenoord n’éprouverait, selon certaines sources, aucune rancœur à l’égard de son départ précipité de Merseyside.
Interrogé sur son état d’esprit et son avenir à long terme, le journaliste néerlandais Marcel van der Kraan a confié à talkSPORT : « Si Ronald Koeman démissionne après la Coupe du monde, le poste de sélectionneur des Pays-Bas sera vacant. Je pense qu’Arne Slot est tout à fait partant ; c’est sans doute le candidat idéal.
Il peut mettre en place son style de football néerlandais – le jeu de passes, le style offensif, peu importe comment on l’appelle. Je pense que les Néerlandais seraient ravis de l’avoir. »
De lourds investissements ont été réalisés juste avant le licenciement.
Le départ de Slot d’Anfield met fin à un mandat en dents de scie : 66 victoires en 113 matchs. Sa deuxième saison a été bien en deçà des attentes. Malgré un mercato estival pharaonique de près de 450 millions de livres sterling, Liverpool a terminé cinquième de la Premier League et est rentré bredouille. Si un passage à l’AC Milan reste envisageable, le technicien pencherait plutôt pour un défi sur la scène internationale.
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Les Cottagers se tournent vers d’autres cibles
Arno Slot n’étant plus en lice, Fulham doit désormais se tourner vers d’autres candidats pour mener à bien la reconstruction de son effectif avant la préparation estivale. Kieran McKenna, l’entraîneur d’Ipswich Town, reste intéressé par le poste, mais son recrutement impliquerait le paiement d’une clause libératoire de 8 millions de livres sterling.
Dans le même temps, Thomas Frank, autre candidat pressenti, s’est retiré de la course, mettant ainsi le club londonien sous pression pour finaliser une nomination avant que le mercato estival ne s’accélère.