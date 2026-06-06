Malgré son récent limogeage à l’issue d’une saison sans titre, l’ancien entraîneur du Feyenoord n’éprouverait, selon certaines sources, aucune rancœur à l’égard de son départ précipité de Merseyside.

Interrogé sur son état d’esprit et son avenir à long terme, le journaliste néerlandais Marcel van der Kraan a confié à talkSPORT : « Si Ronald Koeman démissionne après la Coupe du monde, le poste de sélectionneur des Pays-Bas sera vacant. Je pense qu’Arne Slot est tout à fait partant ; c’est sans doute le candidat idéal.

Il peut mettre en place son style de football néerlandais – le jeu de passes, le style offensif, peu importe comment on l’appelle. Je pense que les Néerlandais seraient ravis de l’avoir. »