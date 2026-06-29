Rosenior est sur le point de faire son retour sur le banc du Paris FC, club de Ligue 1, même si la présentation officielle de sa nomination a pris un peu de retard. Initialement prévue ce mercredi, L'Équipe indique que la confirmation de sa nomination a désormais été repoussée au 9 juillet.

L’entraîneur anglais, déjà passé par Strasbourg avant de s’exporter en Premier League, est désormais pressenti pour succéder à Antoine Kombouaré sur le banc du Stade Jean-Bouin, alors que le club parisien entend prendre un nouveau départ après une saison globalement stable en Ligue 1.