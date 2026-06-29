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L’ancien entraîneur de Chelsea, Liam Rosenior, s’apprête à faire son retour sur les bancs de touche en Ligue 1, la date de son officialisation ayant été arrêtée
Rosenior fait son retour en France
Rosenior est sur le point de faire son retour sur le banc du Paris FC, club de Ligue 1, même si la présentation officielle de sa nomination a pris un peu de retard. Initialement prévue ce mercredi, L'Équipe indique que la confirmation de sa nomination a désormais été repoussée au 9 juillet.
L’entraîneur anglais, déjà passé par Strasbourg avant de s’exporter en Premier League, est désormais pressenti pour succéder à Antoine Kombouaré sur le banc du Stade Jean-Bouin, alors que le club parisien entend prendre un nouveau départ après une saison globalement stable en Ligue 1.
- AFP
Kombouaré quitte son poste
Arrivé aux commandes le 22 février dernier, Kombouaré devrait quitter son poste malgré avoir conduit le club à la 11^e place. L’ancien mentor du Paris Saint-Germain et de Nantes a certes éloigné l’équipe de la zone de relégation, terminant avec 12 points d’avance sur les places de barrages, mais des frictions croissantes avec la direction ont émergé.
Son contrat court jusqu’en 2027, mais les discussions sur une prolongation et une augmentation de salaire sont au point mort. Exaspérés par sa méthode, les dirigeants lui chercheraient déjà un successeur, en l’occurrence Rosenior, afin de consolider la position du club en milieu de tableau.
Les enjeux d'une nouvelle ère
La nomination tardive de Rosenior s’explique par des contraintes logistiques liées à son arrivée. Le technicien de Wandsworth aurait réclamé une refonte importante de son staff, souhaitant s’entourer d’une équipe de six à huit personnes pour porter sa vision du club.
Pour répondre à ces exigences, le club a repoussé la reprise de la préparation estivale au 9 juillet. Ce délai supplémentaire est jugé indispensable pour permettre à la famille Arnault, actionnaires influents du club, de finaliser les engagements financiers nécessaires au soutien des ambitieuses réformes structurelles de Rosenior.
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En quête de rédemption après son passage à Chelsea
Rosenior arrive dans la capitale française avec l’intention de se refaire une réputation après un départ brutal de Stamford Bridge. Son passage à Chelsea n’a duré que 106 jours avant qu’il ne soit limogé le 22 avril, alors que le club occupait la septième place du classement. Son limogeage faisait suite à une série catastrophique de cinq défaites consécutives en championnat sans marquer le moindre but, la plus longue série sans victoire ni réalisation du club en championnat depuis 1912.