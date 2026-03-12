AFP
L'ancien entraîneur de Chelsea, Graham Potter, signe un nouveau contrat en Suède malgré le fait qu'il n'ait remporté aucun match et que les espoirs de qualification pour la Coupe du monde soient toujours incertains
Potter s'engage dans un projet à long terme
La Fédération suédoise de football a surpris tout le monde en prolongeant le contrat de Potter de quatre ans, le liant ainsi à l'équipe nationale jusqu'en 2030. Cette décision a fait sourciller le monde du football, car l'Anglais n'a encore remporté aucune victoire depuis sa nomination à titre temporaire en octobre dernier.
Le mandat de Potter a démarré lentement, avec une lourde défaite 4-1 contre la Suisse et un match nul 1-1 contre la Slovénie. Malgré l'absence de résultats immédiats et une situation précaire dans les qualifications pour la Coupe du monde, la fédération a préféré la stabilité à un changement de direction.
La Fédération suédoise de football soutient le processus
La hiérarchie de la fédération reste convaincue que Potter est l'homme de la situation pour mener la nation scandinave vers une nouvelle ère. Elle a donné la priorité à sa philosophie d'entraîneur et à ses qualités de leader plutôt qu'à la récente série de défaites en compétitions officielles.
« Je suis extrêmement heureux de poursuivre notre collaboration avec Graham Potter, une personne solide dont j'apprécie le leadership et en qui j'ai une grande confiance », a déclaré Niclas Carlnen, secrétaire général de la Fédération suédoise de football, sur le site officiel de lafédération.
« Cette perspective à long terme apporte tranquillité d'esprit aux joueurs et aux entraîneurs et leur permet d'assurer la continuité de leurs activités en vue des futurs championnats. Nos équipes nationales revêtent une grande importance pour le football suédois et pour de nombreuses personnes à travers le pays. Nous attendons maintenant avec impatience les années à venir, mais avant tout, espérons-le, un été de Coupe du monde. »
Arc de rédemption dans le nord
Potter est arrivé sur le banc suédois avec l'intention de redorer son blason, terni par des passages difficiles en Premier League. Son passage à Chelsea s'est terminé brusquement sous la direction de Todd Boehly, et son passage suivant à West Ham s'est soldé par un licenciement après seulement six victoires en 25 matchs.
« C'est un jour incroyablement fier pour moi, un jour très heureux », a déclaré Potter à propos de la prolongation. « C'est une opportunité fantastique de faire quelque chose de vraiment important. Cela ne change rien à court terme, car nous voulons gagner deux matchs pour aller à la Coupe du monde. Après cela, c'est agréable d'avoir l'opportunité de travailler avec tout le monde dans le football suédois pour créer quelque chose de vraiment spécial. »
Une phase finale à haut risque nous attend
La Suède vivra un moment décisif dans deux semaines lorsqu'elle affrontera l'Ukraine lors d'un match de barrage. Une victoire permettrait d'accéder à la finale contre la Pologne ou l'Albanie pour une place à la prochaine Coupe du monde.
Malgré des options offensives telles qu'Alexander Isak et Viktor Gyokeres, la Suède a connu des difficultés, n'enregistrant qu'un match nul et quatre défaites lors de ses cinq dernières sorties. À un moment critique, Potter doit immédiatement remporter sa première victoire pour éviter une absence au tournoi qui éclipserait son nouveau contrat à long terme.
