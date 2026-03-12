L'ancien entraîneur de Chelsea, Graham Potter, signe un nouveau contrat en Suède malgré le fait qu'il n'ait remporté aucun match et que les espoirs de qualification pour la Coupe du monde soient toujours incertains

La hiérarchie de la fédération reste convaincue que Potter est l'homme de la situation pour mener la nation scandinave vers une nouvelle ère. Elle a donné la priorité à sa philosophie d'entraîneur et à ses qualités de leader plutôt qu'à la récente série de défaites en compétitions officielles.

« Je suis extrêmement heureux de poursuivre notre collaboration avec Graham Potter, une personne solide dont j'apprécie le leadership et en qui j'ai une grande confiance », a déclaré Niclas Carlnen, secrétaire général de la Fédération suédoise de football, sur le site officiel de lafédération.

« Cette perspective à long terme apporte tranquillité d'esprit aux joueurs et aux entraîneurs et leur permet d'assurer la continuité de leurs activités en vue des futurs championnats. Nos équipes nationales revêtent une grande importance pour le football suédois et pour de nombreuses personnes à travers le pays. Nous attendons maintenant avec impatience les années à venir, mais avant tout, espérons-le, un été de Coupe du monde. »