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L’ancien entraîneur d’Al-Nassr exonère Cristiano Ronaldo de toute responsabilité dans l’élimination du Portugal de la Coupe du monde, alors que la « GOAT », âgée de 41 ans, trébuche lors de sa « dernière danse »
Aucun joueur ne doit être pointé du doigt individuellement.
Luis Castro, l’ancien entraîneur d’Al-Nassr qui a étroitement collaboré avec Ronaldo lors de sa deuxième saison en Arabie saoudite, affirme que le légendaire attaquant ne doit pas être désigné bouc émissaire de l’élimination du Portugal. Après la défaite 1-0 contre l’Espagne en huitièmes de finale, Castro rappelle que l’accent doit porter sur l’échec collectif plutôt que sur la performance individuelle du capitaine.
Interrogé par le quotidien saoudien Arriyadiyah au sujet des performances de Ronaldo, Castro a répondu : « Je ne juge pas les joueurs au cas par cas ; la valeur d’une équipe réside dans le collectif. C’est le Portugal qui a perdu, pas un joueur en particulier. » Cette prise de position intervient alors que le joueur de 41 ans fait l’objet d’une attention particulière, certains estimant que sa présence a nui à l’équipe de Roberto Martínez.
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Les détails défensifs ont fait la différence
Castro a défendu la performance de Ronaldo, mais il a tout de même pointé une erreur individuelle à l’origine du but décisif de l’Espagne dans le temps additionnel. Il a souligné un relâchement défensif de dernière minute de Ruben Dias, qui a permis à Mikel Merino de marquer.
« Alors que le Portugal se préparait pour les prolongations, l’Espagne cherchait toujours à marquer le but de la victoire dans le temps réglementaire et a donc projeté davantage de joueurs vers l’avant », a expliqué Castro. « Lors d’une de ces tentatives, l’un des défenseurs centraux portugais a quitté sa position, ce qui a ouvert un espace à un joueur espagnol qui, laissé sans marquage, s’est infiltré dans la ligne défensive et a inscrit le but de la victoire. »
Stagnation statistique en Amérique du Nord
Si Castro s’est empressé de défendre la réputation du capitaine, les statistiques de la dernière Coupe du monde de Ronaldo tracent un constat plus sombre. L’attaquant légendaire a bien inscrit trois buts durant le tournoi, mais son déclin physique était flagrant en jeu ouvert : il est devenu le seul avant-centre à avoir disputé plus de 500 minutes lors des deux dernières éditions sans réussir le moindre dribble,
Malgré cette élimination chargée d’émotion, Ronaldo est resté combatif. En bilan de sa carrière, il a déclaré : « Je suis triste de quitter la Coupe du monde comme ça. J’ai tout donné. J’ai fait de mon mieux. C’était ma dernière Coupe du monde, oui, mais je vais maintenant avoir le temps de réfléchir et d’être avec ma famille… Avant Cristiano, le Portugal n’avait rien gagné. L’Euro était le plus important. Pour moi, 2016 a la même importance qu’une Coupe du monde, honnêtement. »
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Prédire les vainqueurs du tournoi
Pour l’avenir, l’actuel entraîneur du Grêmio a admis que le Portugal se situait pour l’instant un cran en dessous de l’élite internationale. « Il y a des équipes plus fortes en ce moment », a noté Castro. « L’Argentine est au plus haut niveau, tandis que l’Angleterre et la France la talonnent de près. »
Interrogé sur le vainqueur de la Coupe du monde 2026, il est resté prudent tout en réduisant la liste des prétendants à deux cadors : « Le titre ira très probablement à la France ou à l’Argentine. »
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