L’ancien entraîneur d’Al-Nassr exonère Cristiano Ronaldo de toute responsabilité dans l’élimination du Portugal de la Coupe du monde, alors que la « GOAT », âgée de 41 ans, trébuche lors de sa « dernière danse »

Luis Castro, l’ancien entraîneur d’Al-Nassr qui a étroitement collaboré avec Ronaldo lors de sa deuxième saison en Arabie saoudite, affirme que le légendaire attaquant ne doit pas être désigné bouc émissaire de l’élimination du Portugal. Après la défaite 1-0 contre l’Espagne en huitièmes de finale, Castro rappelle que l’accent doit porter sur l’échec collectif plutôt que sur la performance individuelle du capitaine.

Interrogé par le quotidien saoudien Arriyadiyah au sujet des performances de Ronaldo, Castro a répondu : « Je ne juge pas les joueurs au cas par cas ; la valeur d’une équipe réside dans le collectif. C’est le Portugal qui a perdu, pas un joueur en particulier. » Cette prise de position intervient alors que le joueur de 41 ans fait l’objet d’une attention particulière, certains estimant que sa présence a nui à l’équipe de Roberto Martínez.