L'ancien élève chéri de Roberto De Zerbi à Brighton donne son avis sans détours sur les chances de Tottenham de se maintenir en Premier League sous la houlette de son nouvel entraîneur

S'appuyant sur sa longue expérience aux côtés de Jürgen Klopp à Liverpool, Lallana a relevé une similitude frappante dans le tempérament de l'Allemand et de De Zerbi, malgré leurs philosophies tactiques diamétralement opposées. Lallana a déclaré : « En fait, je l'ai toujours comparé à Jürgen. C'est sans doute simplement la passion qu'ils partagent tous les deux pour le football. Je pense que sur le plan tactique et en termes de style de jeu, ils sont complètement différents. Mais en ce qui concerne l’amour et la passion pour le football, ils sont exactement pareils.

« Roberto est un homme extrêmement intelligent. Il sait qu’il n’a pas le temps de jouer d’une certaine manière, dans un certain style. Il n’est pas snob au point de ne pas comprendre cela. Il sait qu’il doit se lancer et motiver un groupe d’hommes. Heureusement pour Roberto, il ne le sait peut-être pas, mais c’est l’un des entraîneurs et des hommes les plus inspirants qui soient, à mon avis. Après cinq minutes de discussion lors de notre première rencontre quand il est arrivé à Brighton, j’étais convaincu. Je n’ai aucun doute qu’il serait capable de reproduire cela chez les Spurs. »