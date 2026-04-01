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L'ancien élève chéri de Roberto De Zerbi à Brighton donne son avis sans détours sur les chances de Tottenham de se maintenir en Premier League sous la houlette de son nouvel entraîneur
De Zerbi prend les rênes
Tottenham a confirmé mardi la nomination de De Zerbi, offrant à l'ancien entraîneur de Brighton un contrat à long terme alors que le club lutte pour éviter une relégation catastrophique en Championship. L'Italien arrive dans un club en pleine tourmente, les Spurs ne devançant actuellement les places de relégation que d'un seul point après une série de résultats alarmants. Malgré les enjeux financiers considérables et l'absence de clause de relégation dans son contrat, cette nomination est perçue comme une véritable déclaration d'intention.
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Le verdict concernant la survie de Lallana
Lors d'une intervention dans l'émission « talkSPORT Breakfast », Lallana s'est dit absolument convaincu que De Zerbi est l'homme de la situation pour sortir Tottenham de la zone de relégation, révélant que des membres de l'effectif des Spurs avaient déjà sollicité ses conseils d'initié sur les méthodes de l'Italien.
Interrogé sur la capacité de De Zerbi à maintenir les Spurs en première division, l'ancien milieu de terrain de Brighton a répondu : « Absolument. Je n'ai pas le moindre doute. Je pense simplement qu'ils ont beaucoup, beaucoup de chance. En fait, je suis un peu jaloux. J'ai discuté avec un joueur des Spurs qui m'a demandé mon avis sur lui. Je sais juste qu'ils vont vivre des moments de montagnes russes, mais des moments formidables. »
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Comparaison avec Klopp
S'appuyant sur sa longue expérience aux côtés de Jürgen Klopp à Liverpool, Lallana a relevé une similitude frappante dans le tempérament de l'Allemand et de De Zerbi, malgré leurs philosophies tactiques diamétralement opposées. Lallana a déclaré : « En fait, je l'ai toujours comparé à Jürgen. C'est sans doute simplement la passion qu'ils partagent tous les deux pour le football. Je pense que sur le plan tactique et en termes de style de jeu, ils sont complètement différents. Mais en ce qui concerne l’amour et la passion pour le football, ils sont exactement pareils.
« Roberto est un homme extrêmement intelligent. Il sait qu’il n’a pas le temps de jouer d’une certaine manière, dans un certain style. Il n’est pas snob au point de ne pas comprendre cela. Il sait qu’il doit se lancer et motiver un groupe d’hommes. Heureusement pour Roberto, il ne le sait peut-être pas, mais c’est l’un des entraîneurs et des hommes les plus inspirants qui soient, à mon avis. Après cinq minutes de discussion lors de notre première rencontre quand il est arrivé à Brighton, j’étais convaincu. Je n’ai aucun doute qu’il serait capable de reproduire cela chez les Spurs. »
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Un début de saison difficile à Wearside
De Zerbi devra immédiatement faire ses preuves en matière de maintien lorsqu'il emmènera son équipe affronter Sunderland au Stadium of Light le 12 avril. L'Italien devra ensuite patienter six jours avant de faire ses débuts à domicile dans le nord de Londres, où un match décisif contre son ancien club, Brighton, mettra une nouvelle fois à l'épreuve ses talents de motivateur dans cette fin de saison cruciale en Premier League.