L’ancien directeur sportif du FC Bayern, Hasan Salihamidzic, révèle qu’un autre grand attaquant aurait pu rejoindre le club bavarois à la place d’Harry Kane

En avril 2023, la direction bavaroise alors en poste s’est déplacée à Londres pour rencontrer l’entourage du joueur. « Il a une famille formidable, son père et son frère sont très sympathiques, nous avons eu de bonnes discussions », a confié Salihamidzic. Âgé de 49 ans, il a été démis de ses fonctions fin mai 2023 et n’a donc pas pris part aux dernières négociations concernant Kane.

« Ensuite, les gars (ses successeurs, ndlr) ont pris le relais. Ce n’était bien sûr pas facile de faire venir Harry Kane loin de Londres, mais le FC Bayern en a les moyens et l’a fait », a déclaré Salihamidzic. Malgré le montant colossal du transfert, l’opération s’est pleinement rentabilisée : en trois ans, Kane a déjà inscrit pas moins de 146 buts pour le champion d’Allemagne.

« Dès qu’il a le chemin du but dégagé, c’est presque toujours un but. […] Il est tout simplement dangereux. Il n’y a aucun attaquant en Europe aussi en forme, ou plutôt : aucun avant-centre qui, depuis des années, joue à un niveau aussi élevé et constant que lui. C’est pourquoi il est sans aucun doute un candidat au Ballon d’Or », s’enthousiasme Salihamidzic au sujet du joueur de 32 ans.

Sous contrat jusqu’en 2027, Kane se dit ouvert à une prolongation, se sentant parfaitement à l’aise à Munich avec sa famille. Après son triplé en finale de la Coupe d’Allemagne contre le VfB Stuttgart (3-0) samedi, Kane a toutefois rappelé que sa signature sur un nouveau contrat ne serait pas automatique pour le Bayern : « À ce stade de ma carrière, je veux tirer le maximum d’un contrat. Ce sera l’un des derniers contrats que je signerai en tant que joueur », a précisé l’Anglais.