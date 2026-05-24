« À l'automne 2021, dès qu'il s'est dessiné que Robert Lewandowski quitterait le FC Bayern Munich à l'été 2022, nous avons ouvert des discussions pour identifier son successeur », a expliqué Salihamidzic, directeur sportif du club allemand le plus titré de 2020 à 2023, lors de l'émission « Doppelpass »sur Sport1.
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L’ancien directeur sportif du FC Bayern, Hasan Salihamidzic, révèle qu’un autre grand attaquant aurait pu rejoindre le club bavarois à la place d’Harry Kane
À la Säbener Straße, il était clair « qu’il fallait que ce soit lui, car il possède vraiment des qualités que presque personne d’autre n’a », a expliqué Salihamidzic, précisant que Kane était rapidement devenu la priorité numéro un du Bayern Munich dans sa recherche d’un successeur à Lewandowski, parti au FC Barcelone en 2022.
Mais son club de l’époque, Tottenham, a rapidement fermé la porte à toute discussion », a-t-il ajouté. Un transfert de la star anglaise n’était donc pas envisageable en 2022. Pour pallier l’absence d’un véritable numéro neuf, le club a alors recruté Sadio Mané. Arrivé en provenance de Liverpool, le Sénégalais n’a pas trouvé son bonheur à Munich et n’y est resté qu’une saison.
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Le FC Bayern Munich avait également envisagé de recruter Erling Haaland.
Au Bayern, d’autres noms ont bien sûr été évoqués comme alternatives à Kane. Kylian Mbappé, alors au Paris Saint-Germain, « n’était absolument pas envisageable sur le plan financier », a souligné Salihamidzic, précisant que le FCB avait rapidement écarté l’idée d’un éventuel transfert de l’actuelle star du Real Madrid. « Haaland figurait aussi sur notre liste. Nous avons veillé à cibler un avant-centre de très haut niveau », a poursuivi l’ancien dirigeant du Bayern.
Comme on le sait, après son éclat au Borussia Dortmund, le Norvégien a choisi Manchester City lors de l’été 2022.
Le club bavarois a alors concentré ses efforts sur Kane pour 2023. « Au FC Bayern, il faut un joueur qui gagne des matchs, que ce soit Giovane Elber à l’époque, Lewa ou, bien sûr, Kane aujourd’hui. Mais il faut y aller prudemment, car ça coûte quelques euros. Pour nous, il était clair qu’il était le candidat numéro un », a conclu Salihamidzic.
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Harry Kane va-t-il prolonger son contrat avec le Bayern Munich ?
En avril 2023, la direction bavaroise alors en poste s’est déplacée à Londres pour rencontrer l’entourage du joueur. « Il a une famille formidable, son père et son frère sont très sympathiques, nous avons eu de bonnes discussions », a confié Salihamidzic. Âgé de 49 ans, il a été démis de ses fonctions fin mai 2023 et n’a donc pas pris part aux dernières négociations concernant Kane.
« Ensuite, les gars (ses successeurs, ndlr) ont pris le relais. Ce n’était bien sûr pas facile de faire venir Harry Kane loin de Londres, mais le FC Bayern en a les moyens et l’a fait », a déclaré Salihamidzic. Malgré le montant colossal du transfert, l’opération s’est pleinement rentabilisée : en trois ans, Kane a déjà inscrit pas moins de 146 buts pour le champion d’Allemagne.
« Dès qu’il a le chemin du but dégagé, c’est presque toujours un but. […] Il est tout simplement dangereux. Il n’y a aucun attaquant en Europe aussi en forme, ou plutôt : aucun avant-centre qui, depuis des années, joue à un niveau aussi élevé et constant que lui. C’est pourquoi il est sans aucun doute un candidat au Ballon d’Or », s’enthousiasme Salihamidzic au sujet du joueur de 32 ans.
Sous contrat jusqu’en 2027, Kane se dit ouvert à une prolongation, se sentant parfaitement à l’aise à Munich avec sa famille. Après son triplé en finale de la Coupe d’Allemagne contre le VfB Stuttgart (3-0) samedi, Kane a toutefois rappelé que sa signature sur un nouveau contrat ne serait pas automatique pour le Bayern : « À ce stade de ma carrière, je veux tirer le maximum d’un contrat. Ce sera l’un des derniers contrats que je signerai en tant que joueur », a précisé l’Anglais.
Les statistiques de Harry Kane au FC Bayern
Jeux
147
Buts
146 passes décisifs.
Passes décisives
33 titres
Titres
Double champion d’Allemagne (2025, 2026), vainqueur de la Coupe d’Allemagne (2026) et de la Supercoupe d’Allemagne (2025).