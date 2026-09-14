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L’ancien directeur sportif d’Arsenal, Edu, décroche un poste surprise après sa décevante sortie de Nottingham Forest
Transfert surprise en Bulgarie
Edu a officiellement rejoint le Levski Sofia dans le cadre d’un nouveau conseil d’administration composé de cinq personnes. Cette décision constitue une énorme surprise après son départ récent de Nottingham Forest plus tôt ce mois-ci, comme l’a rapporté le Daily Mail.
Le club a complètement restructuré sa hiérarchie, en intégrant Edu aux côtés de Claudio Pracownik, Felipe Berliner, Matthew Cherry et de l’actuel directeur exécutif Daniel Borimirov. Bien que son rôle exact reste non précisé, le conseil élira un président et un directeur exécutif lors d’une prochaine réunion afin de finaliser la répartition des responsabilités.
Communiqué officiel du club
Levski Sofia a affiché un grand enthousiasme concernant l’arrivée d’Edu, publiant un communiqué pour détailler la valeur qu’il apportera en coulisses.
Le communiqué du club indique : « Son expérience en stratégie sportive, recrutement, développement des talents et construction organisationnelle constituera un atout important pour le club dans sa progression vers une structure footballistique durable et compétitive. »
Edu apporte un pedigree considérable, après avoir auparavant contribué à remodeler Arsenal lors d’un passage réussi en tant que directeur technique et sportif avant de démissionner en novembre 2024.
Les difficultés à Forest
Ce nouveau chapitre offre à Edu un nouveau départ après un passage catastrophique au City Ground. Il a rejoint Forest en juillet 2025 en tant que directeur mondial du football, supervisant les opérations dans l’ensemble de l’empire d’Evangelos Marinakis, qui comprend l’Olympiacos et Rio Ave.
Cependant, le club a souffert d’un recrutement défaillant sous sa responsabilité. Edu s’est brouillé avec Nuno Espirito Santo, qui était l’un des quatre entraîneurs à avoir dirigé l’équipe au City Ground la saison dernière. Des informations ont confirmé son départ ce mois-ci, après qu’Edu a assisté à son dernier match en février, après avoir, selon certaines informations, été prié de rester à l’écart du centre d’entraînement et du stade.
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Quel avenir pour Edu ?
Edu va désormais se concentrer sur le maintien de la domination nationale avec le Levski Sofia, qui compte actuellement cinq points d’avance en tête du championnat après neuf matches. Le club a également été reversé en Ligue Europa après sa défaite contre l’AEK Athènes en barrage de la Ligue des champions. Edu doit maintenant aider son nouveau club à décrocher deux titres consécutifs et à négocier au mieux ses prochaines échéances européennes.
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