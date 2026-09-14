Edu a officiellement rejoint le Levski Sofia dans le cadre d’un nouveau conseil d’administration composé de cinq personnes. Cette décision constitue une énorme surprise après son départ récent de Nottingham Forest plus tôt ce mois-ci, comme l’a rapporté le Daily Mail.

Le club a complètement restructuré sa hiérarchie, en intégrant Edu aux côtés de Claudio Pracownik, Felipe Berliner, Matthew Cherry et de l’actuel directeur exécutif Daniel Borimirov. Bien que son rôle exact reste non précisé, le conseil élira un président et un directeur exécutif lors d’une prochaine réunion afin de finaliser la répartition des responsabilités.