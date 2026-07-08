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L'ancien défenseur du FC Barcelone prend les rênes de la sélection mexicaine après le départ de Javier Aguirre, suite à la défaite face à l'Angleterre
Une succession planifiée pour l'équipe nationale
Marquez a officiellement pris les rênes de la sélection mexicaine à l'issue du mandat d'Aguirre. Ce changement d'entraîneur s'est produit automatiquement après la défaite 3-2 du Mexique face à l'Angleterre dimanche, en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Ce match a marqué la fin du parcours des co-organisateurs.
Aguirre avait accepté la mission en connaissance de cause, conscient que son mandat s’achèverait après l’épreuve à domicile, et il a joué le rôle de mentor pour son adjoint.
Marquez arrive avec un palmarès solide, forgé au cours d’une carrière l’ayant mené à l’Atlas, à Monaco, au FC Barcelone, aux New York Red Bulls, à León puis à Hellas Vérone avant de raccrocher les crampons.
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Analyse de l’élimination en Coupe du monde et des statistiques des entraîneurs
Cette transition intervient à un moment crucial pour le Mexique. La priorité immédiate de Marquez est de remédier aux lacunes tactiques qui ont coûté cher face à l’Angleterre. Des erreurs défensives ont permis à des joueurs comme Jude Bellingham et Harry Kane de sceller la victoire.
Pour y remédier, Marquez s’appuiera sur son expérience récente de coach. En deux ans à la tête de l’Atlético de Barcelone, il a dirigé 82 matchs, récoltant 40 victoires, 21 nuls et 21 défaites. Cette période en Espagne lui a permis de forger une approche structurée du jeu, que la fédération espère voir se traduire par un système défensif plus solide pour l’équipe nationale.
Une carrière de joueur et un palmarès sans égal
La nouvelle direction aura pour principale mission d'accompagner une importante transition générationnelle. La fédération a confié son avenir à l'une de ses plus grandes figures historiques, dans l'espoir que son esprit de champion inspire l'équipe.
En tant que joueur, Marquez a accumulé un palmarès impressionnant, remportant deux Ligue des champions, quatre Liga espagnole et une Coupe du monde des clubs avec le Barça, ainsi qu’un titre de champion de France avec Monaco. Sur la scène internationale, il a gagné la Coupe des Confédérations 1999 et soulevé la Gold Cup à deux reprises. Ce palmarès d’exception lui vaut un immense respect et fait de lui le candidat idéal pour repérer puis consolider les jeunes talents appelés à former le noyau dur de l’équipe lors des quatre prochaines années.
- AFP
Quelle sera la prochaine étape pour Márquez et le Mexique ?
Dès que la fédération aura officialisé sa nomination, Marquez lancera officiellement son plan de préparation pour le cycle de la Coupe du monde 2030. Sa première mission consistera à composer un nouveau groupe, en s’appuyant sur l’intégration de jeunes espoirs. Les supporters, impatients, guetteront les premiers signes d’un succès international, porté par son palmarès de joueur et son expérience dans l’encadrement des jeunes.
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