L'ancien défenseur du FC Barcelone prend les rênes de la sélection mexicaine après le départ de Javier Aguirre, suite à la défaite face à l'Angleterre

Marquez a officiellement pris les rênes de la sélection mexicaine à l'issue du mandat d'Aguirre. Ce changement d'entraîneur s'est produit automatiquement après la défaite 3-2 du Mexique face à l'Angleterre dimanche, en huitièmes de finale de la Coupe du monde. Ce match a marqué la fin du parcours des co-organisateurs.

Aguirre avait accepté la mission en connaissance de cause, conscient que son mandat s’achèverait après l’épreuve à domicile, et il a joué le rôle de mentor pour son adjoint.

Marquez arrive avec un palmarès solide, forgé au cours d’une carrière l’ayant mené à l’Atlas, à Monaco, au FC Barcelone, aux New York Red Bulls, à León puis à Hellas Vérone avant de raccrocher les crampons.