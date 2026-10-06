L’ancien défenseur de West Ham Vladimir Coufal promet que la Tchéquie évitera une humiliation à Wembley contre l’Angleterre

Pour n’importe quel joueur, Wembley représente le sommet du football anglais, mais pour Coufal, le lien va plus loin. Après avoir vécu à Londres pendant des années, il porte un grand attachement à la ville. Il reconnaît le poids historique que le stade représente pour le football tchèque, en faisant notamment référence au parcours de la nation jusqu’en finale de l’Euro 96, et espère ajouter un nouveau chapitre positif à cet héritage mardi soir.

« C’est une icône du football anglais. Historiquement, nous y avons connu un immense succès en tant que Tchéquie. Nous voulons poser des problèmes à l’Angleterre, 90 000 personnes viendront au match. J’ai déjà eu la chance d’y jouer deux fois. C’est un honneur. Je parle avec des joueurs anglais, pour eux il n’y a rien de plus grand que de jouer pour l’Angleterre à Wembley. »

« C’est comme rentrer à la maison après longtemps. J’attendais ça avec impatience, j’espérais que le genou guérirait pour que je puisse débuter ou m’entraîner ici. Je veux surtout être ici avec les garçons, c’est le plus important. Pour moi, c’est un retour à la maison, je connais beaucoup de joueurs de l’équipe d’Angleterre. C’était mon petit objectif personnel de me retrouver pour ce match. De manière générale, je suis très heureux en Angleterre », a noté Coufal.