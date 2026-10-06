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L’ancien défenseur de West Ham Vladimir Coufal promet que la Tchéquie évitera une humiliation à Wembley contre l’Angleterre
Éviter une répétition de l’effondrement de la Croatie
Alors que la Tchéquie s’apprête à fouler la pelouse mythique de Wembley, le souvenir de la récente domination de l’Angleterre plane lourdement. L’Angleterre aborde cette rencontre après avoir impitoyablement écrasé la Croatie, un résultat qui a provoqué une onde de choc en Ligue des nations. Cependant, Coufal reste catégorique : son équipe ne subira pas le même sort, assurant qu’elle a la force mentale nécessaire pour relever le défi.
« Nous n’en avons pas peur, nous sommes confiants. Bien sûr, nous devons respecter la qualité de l’adversaire. Gagner 7-0 en Croatie, c’est incroyable. J’ai regardé ça sur Livesport et j’ai pensé qu’il y avait une erreur. Kramaric m’a dit que c’était vraiment difficile. Le match ne leur convenait pas. Mais nous ne voulons pas jouer comme les Croates. Il n’est pas question que nous laissions un tel match se produire », a déclaré le latéral, comme cité par iSport.
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Une bataille personnelle pour retrouver la forme
La présence de Coufal à Londres était loin d’être garantie il y a encore une semaine. Un problème récurrent au genou l’avait tenu éloigné des terrains, l’obligeant à manquer le match contre l’Espagne. Cependant, le joueur de 34 ans a suivi un traitement intensif, dont une injection de plasma, afin de s’assurer qu’il puisse mener ses coéquipiers sur la pelouse d’un stade où il a passé une grande partie de sa carrière professionnelle pendant son passage réussi en Premier League.
« Ça va mieux, mon objectif était d’être présent pour l’Angleterre. Je voulais déjà jouer en Espagne, mais nous ne voulions pas forcément prendre le risque et nous avons évalué la situation ainsi. J’ai reçu une injection de plasma dans le genou et cela s’est amélioré. Je me suis déjà entraîné après l’Espagne, ici à Wembley avec l’équipe aussi. Cela dépend du sélectionneur maintenant, de la façon dont il décidera », a-t-il expliqué.
La magie du stade national
Pour n’importe quel joueur, Wembley représente le sommet du football anglais, mais pour Coufal, le lien va plus loin. Après avoir vécu à Londres pendant des années, il porte un grand attachement à la ville. Il reconnaît le poids historique que le stade représente pour le football tchèque, en faisant notamment référence au parcours de la nation jusqu’en finale de l’Euro 96, et espère ajouter un nouveau chapitre positif à cet héritage mardi soir.
« C’est une icône du football anglais. Historiquement, nous y avons connu un immense succès en tant que Tchéquie. Nous voulons poser des problèmes à l’Angleterre, 90 000 personnes viendront au match. J’ai déjà eu la chance d’y jouer deux fois. C’est un honneur. Je parle avec des joueurs anglais, pour eux il n’y a rien de plus grand que de jouer pour l’Angleterre à Wembley. »
« C’est comme rentrer à la maison après longtemps. J’attendais ça avec impatience, j’espérais que le genou guérirait pour que je puisse débuter ou m’entraîner ici. Je veux surtout être ici avec les garçons, c’est le plus important. Pour moi, c’est un retour à la maison, je connais beaucoup de joueurs de l’équipe d’Angleterre. C’était mon petit objectif personnel de me retrouver pour ce match. De manière générale, je suis très heureux en Angleterre », a noté Coufal.
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À la pointe de l’attaque en tant que capitaine
Avec l’indisponibilité de Ladislav Krejci en raison d’une suspension, la question du leadership est passée au premier plan des discussions d’avant-match. En tant que membre le plus expérimenté du groupe en déplacement, Coufal est le candidat naturel pour porter le brassard. S’il reste humble face à cette perspective, il est clairement prêt à assumer cette responsabilité si le staff est amené à faire appel à lui.
« C’est davantage une question pour le coach, je ne ferai pas plus de commentaires à ce sujet. Si le coach me désigne, ce sera un immense honneur et je mènerai les garçons. Sinon, il ne se passera rien », a-t-il conclu.
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