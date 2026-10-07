Comme l’a rapporté ESPN, Vega est devenu la première personne à lancer une campagne contre Infantino en vue de l’élection de l’année prochaine. Vega, qui a disputé 23 matches avec la Suisse et a connu des passages au Celtic et à Watford, a travaillé principalement dans la finance depuis sa retraite sportive.

En annonçant sa candidature via un dossier de 11 pages mercredi, Vega a déclaré : « Je me présente parce que ma vie m’a préparé à servir ce sport. Je me présente devant la famille mondiale du football avec humilité, détermination et un profond sens des responsabilités. Le football n’appartient ni aux présidents, ni aux confédérations, ni aux administrateurs. Le football est plus grand que n’importe quelle fonction, n’importe quel individu ou n’importe quelle institution. »