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Moataz Elgammal
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L’ancien défenseur de Tottenham Hotspur Ramon Vega annonce sa candidature face à Gianni Infantino pour la présidence de la FIFA

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L’ancien défenseur de Tottenham Hotspur et de la Suisse, Ramon Vega, a officiellement annoncé son intention de défier l’actuel président Gianni Infantino lors de la prochaine élection à la présidence de la FIFA. Vega est le tout premier candidat à annoncer publiquement sa candidature face à Infantino, capitalisant sur le mécontentement croissant des fédérations européennes concernant la direction de l’instance dirigeante.

  • Vega annonce sa candidature

    Comme l’a rapporté ESPN, Vega est devenu la première personne à lancer une campagne contre Infantino en vue de l’élection de l’année prochaine. Vega, qui a disputé 23 matches avec la Suisse et a connu des passages au Celtic et à Watford, a travaillé principalement dans la finance depuis sa retraite sportive.

    En annonçant sa candidature via un dossier de 11 pages mercredi, Vega a déclaré : « Je me présente parce que ma vie m’a préparé à servir ce sport. Je me présente devant la famille mondiale du football avec humilité, détermination et un profond sens des responsabilités. Le football n’appartient ni aux présidents, ni aux confédérations, ni aux administrateurs. Le football est plus grand que n’importe quelle fonction, n’importe quel individu ou n’importe quelle institution. »

  • Poland v Argentina: FIFA U-20 Women's World CupGetty Images Sport

    Infantino fait face à une pression croissante

    Infantino subit actuellement une forte pression de la part de l’UEFA après l’effondrement d’un plan controversé d’investissement privé. Le projet abandonné, qui visait à vendre une participation minoritaire dans les activités commerciales et événementielles de la FIFA, a gravement détérioré sa relation avec les dirigeants du football européen.

    L’UEFA n’a jamais caché son souhait de voir Infantino quitter ses fonctions, cherchant activement un candidat alternatif crédible. Vega a capitalisé sur ce sentiment, ajoutant : « La direction actuelle a démoralisé le football. Une gouvernance faible a nui à la crédibilité de la FIFA et érodé la confiance au sein de la famille mondiale du football. Nous devons empêcher ce conflit de s’aggraver. »

  • Des appels à une réforme fondamentale

    Vega avait déjà envisagé de briguer la présidence en 2015, 2019 et 2022, mais n’avait pas réussi à obtenir le soutien requis d’au moins cinq fédérations membres. Pour figurer sur le bulletin de vote cette fois, il doit atteindre ce seuil d’ici le 18 novembre.

    Soulignant l’urgence de sa campagne, Vega a déclaré : « Le football est aux urgences, sous assistance respiratoire. Nous ne pouvons plus attendre. La FIFA a besoin d’une nouvelle direction et d’une réforme fondamentale. Nous devons réunifier la famille du football, rétablir la confiance, apporter de la stabilité et moderniser la gouvernance de la FIFA. Cela exige un changement décisif, pas des ajustements cosmétiques. »

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    Ce qui attend la FIFA ensuite

    Vega est désormais engagé dans une course contre la montre pour obtenir les nominations nécessaires de la part de cinq fédérations membres avant l’échéance de novembre. Pendant ce temps, l’UEFA tient un sommet à Berlin jeudi pour discuter de sa stratégie. La communauté mondiale du football suivra cela de près alors que la bataille pour la présidence s’intensifie à l’approche du Congrès de la FIFA en mars.

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