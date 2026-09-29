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Adhe Makayasa
Traduit par

L’ancien défenseur de Manchester United Marcos Rojo se rapproche d’un départ du Racing Club, alors que son club de cœur, Estudiantes, ouvre des négociations pour un transfert

Mercato
M. Rojo
Racing Club
Boca Juniors
Copa
Primera - Apertura
Estudiantes
Manchester United
Premier League

L’ancien défenseur de Manchester United Marcos Rojo envisage un départ immédiat du Racing Club après leur douloureuse élimination en Coupe d’Argentine. Son club de cœur, Estudiantes, a entamé des discussions préliminaires avec le vétéran de l’axe, dans l’espoir de s’offrir un renfort d’expérience à temps pour sa demi-finale de Copa Libertadores.

  • Le défenseur évoque son départ imminent d’Avellaneda

    L’élimination douloureuse de Racing en quarts de finale de la Copa Argentina 2026 a accéléré les spéculations autour de l’avenir de Rojo. Le club d’Avellaneda a gaspillé une avance de deux buts pour s’incliner 3-2 contre Boca, puni par un triplé de la tête en seconde période du remplaçant Enner Valencia. Le défenseur de 36 ans, qui a disputé l’intégralité des 90 minutes, évalue désormais sa prochaine décision alors qu’Estudiantes, son club formateur, manifeste un intérêt concret.

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  • Racing Club v River Plate - Torneo Apertura 2026Getty Images Sport

    Le club de cœur lance des discussions pour un transfert

    Selon ESPN Argentina, Estudiantes a officiellement pris contact avec l'entourage du défenseur afin d'évaluer la possibilité d'un retour immédiat. La direction du club tient à s'entendre avec Racing sur une indemnité de résiliation qui lui permettrait de mettre fin à son contrat avant son expiration en décembre. L'arrivée d'un joueur de son pedigree apporterait une solidité défensive bienvenue alors que le club se prépare à lutter sur la scène nationale et continentale.

  • Un terrain familier attire le vieux briscard

    Estudiantes occupe une place particulière dans le cœur de l'international argentin aux 61 sélections, qui est passé par le centre de formation du club avant de partir au Spartak Moscou en 2010. Après un passage à United, il a brièvement retrouvé La Plata sous la forme d'un prêt en 2020 avant de rejoindre Boca un an plus tard. Arrivé au Racing en transfert libre en août 2025, un retour scellerait désormais un troisième chapitre chargé d'émotion sous les couleurs d'Estudiantes.

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  • Rosario Central v Racing Club - Torneo Apertura 2026Getty Images Sport

    Une confrontation continentale se profile pour les prétendants

    Si les négociations aboutissent rapidement, le défenseur pourrait être enregistré immédiatement afin de renforcer l’arrière-garde d’Estudiantes pour sa demi-finale de Copa Libertadores face au géant brésilien Flamengo. Loin de la scène continentale, son leadership dans le vestiaire s’avérerait crucial dans la quête du Torneo Clausura ainsi que dans la campagne en cours en Copa Argentina. Racing doit désormais décider s’il autorise un départ anticipé de son cadre expérimenté ou s’il le conserve jusqu’à la fin de son contrat.