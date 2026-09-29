Estudiantes occupe une place particulière dans le cœur de l'international argentin aux 61 sélections, qui est passé par le centre de formation du club avant de partir au Spartak Moscou en 2010. Après un passage à United, il a brièvement retrouvé La Plata sous la forme d'un prêt en 2020 avant de rejoindre Boca un an plus tard. Arrivé au Racing en transfert libre en août 2025, un retour scellerait désormais un troisième chapitre chargé d'émotion sous les couleurs d'Estudiantes.