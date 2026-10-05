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L’ancien défenseur de Manchester United Marcos Rojo boucle son retour spectaculaire à Estudiantes
Une avancée dans les négociations pour Rojo
Selon TyC Sports, le feuilleton autour de l’avenir de Rojo a trouvé son dénouement après de longues négociations entre le Racing et Estudiantes. Après des discussions intenses et une forte incertitude entre les deux parties, un accord verbal a été trouvé pour que le défenseur vétéran quitte Avellaneda et fasse son retour à La Plata pour un troisième passage, alors que sa carrière approche de sa fin.
Le Racing était initialement réticent à autoriser le départ de l’expérimenté joueur de 36 ans, le directeur sportif Diego Milito ayant adopté une position inflexible dans les premières phases des discussions avant de finalement donner son « oui » définitif. Estudiantes a insisté avec force pour recruter l’ancien international argentin afin de résoudre une crise défensive imminente avant sa demi-finale de Copa Libertadores contre Flamengo, où l’entraîneur Alexander Medina sera privé de Leandro Gonzalez Pirez, suspendu, et de Tomas Palacios pour le match aller en raison d’une accumulation de cartons jaunes.
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Les détails financiers du retour au bercail
Si la confirmation officielle de Racing se fait toujours attendre, le cadre financier du transfert est déjà entièrement bouclé. Estudiantes a proposé environ 800 000 $ pour les trois derniers mois du contrat de Rojo, ainsi que des bonus liés aux performances, associés à chaque victoire du club de City Bell à laquelle le défenseur participe.
Rojo a pris les choses en main pour forcer ce transfert, poussé par la volonté de terminer sa carrière en disputant la Copa Libertadores avec le club où tout a commencé. Le défenseur central gaucher a refusé d’assister aux dernières séances d’entraînement au complexe Tita Mattiusi et a accepté de renoncer à une part importante de la dette que Racing avait envers lui. Toutes les conditions ayant été remplies, Milito a adouci sa position, ouvrant la voie à la signature par le défenseur, lundi, d’un contrat courant jusqu’en décembre 2027.
Réparer les ponts brisés à Plata
Au-delà de la résolution des préoccupations tactiques immédiates, ce transfert représente une opportunité pour Rojo de renouer avec les supporters d’Estudiantes. En 2020, un retour avorté avait été suivi d’un transfert controversé à Boca Juniors, ce qui avait suscité une large vague de colère et de critiques de la part des fidèles de Pincha.
Un retour dans son club formateur lui offre l’occasion de redorer son image et de réécrire son histoire à La Plata. Lors de ses deux précédents passages à Estudiantes, le défenseur a disputé 54 matches, inscrit quatre buts et remporté la Copa Libertadores 2009.
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Le leadership des vétérans renforce les ambitions continentales
Le timing de l’arrivée de Rojo offre à Medina un leader expérimenté, immédiatement opérationnel, au moment même où les ambitions continentales du club sont en jeu. Avec la cruciale manche aller face à Flamengo qui approche à grands pas, la disponibilité du vétéran apporte une stabilité défensive précisément au moment où l’effectif en a le plus besoin.
Une fois son contrat signé lundi, l’attention se portera immédiatement sur son intégration dans la préparation du match. Aider Estudiantes à se défaire du poids lourd brésilien pour atteindre une nouvelle finale de Copa Libertadores constituerait le chapitre de clôture définitif de sa carrière dans le club où tout a commencé.
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