Selon TyC Sports, le feuilleton autour de l’avenir de Rojo a trouvé son dénouement après de longues négociations entre le Racing et Estudiantes. Après des discussions intenses et une forte incertitude entre les deux parties, un accord verbal a été trouvé pour que le défenseur vétéran quitte Avellaneda et fasse son retour à La Plata pour un troisième passage, alors que sa carrière approche de sa fin.

Le Racing était initialement réticent à autoriser le départ de l’expérimenté joueur de 36 ans, le directeur sportif Diego Milito ayant adopté une position inflexible dans les premières phases des discussions avant de finalement donner son « oui » définitif. Estudiantes a insisté avec force pour recruter l’ancien international argentin afin de résoudre une crise défensive imminente avant sa demi-finale de Copa Libertadores contre Flamengo, où l’entraîneur Alexander Medina sera privé de Leandro Gonzalez Pirez, suspendu, et de Tomas Palacios pour le match aller en raison d’une accumulation de cartons jaunes.