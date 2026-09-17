L’Omonia Nicosie a célébré une victoire de prestige lors de son match d’ouverture de la nouvelle saison d’UEFA Europa League en s’imposant 1-0 face aux Espagnols du Celta Vigo. Dirigé par l’ancien défenseur de Manchester United Henning Berg, le club chypriote a livré une prestation disciplinée à domicile pour lancer sa campagne continentale de la meilleure des manières. Le moment décisif est arrivé en fin de rencontre, lorsque le défenseur Jure Balkovec a débloqué la situation à la 88e minute d’une frappe phénoménale de l’extérieur de la surface.

Ce succès arraché de haute lutte a lancé de façon rêvée le parcours européen de l’équipe et a envoyé les supporters en extase.