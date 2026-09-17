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L’ancien défenseur de Manchester United Henning Berg mène l’Omonia Nicosie à une victoire historique 1-0 contre le Celta Vigo lors de son entrée en lice en Ligue Europa
Victoire historique pour l’entrée en lice européenne
L’Omonia Nicosie a célébré une victoire de prestige lors de son match d’ouverture de la nouvelle saison d’UEFA Europa League en s’imposant 1-0 face aux Espagnols du Celta Vigo. Dirigé par l’ancien défenseur de Manchester United Henning Berg, le club chypriote a livré une prestation disciplinée à domicile pour lancer sa campagne continentale de la meilleure des manières. Le moment décisif est arrivé en fin de rencontre, lorsque le défenseur Jure Balkovec a débloqué la situation à la 88e minute d’une frappe phénoménale de l’extérieur de la surface.
Ce succès arraché de haute lutte a lancé de façon rêvée le parcours européen de l’équipe et a envoyé les supporters en extase.
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L’éclair de génie tardif de Balkovec scelle la victoire
Buteur décisif, Jure Balkovec est revenu après le match sur l'effort collectif, en soulignant la résilience de l'équipe face à un adversaire de très haut niveau. Si le Celta Vigo a représenté une menace constante et obligé l'équipe à plusieurs belles parades en première période, l'Omonia est resté organisé et a su faire la différence lorsque son moment est arrivé.
« Je suis très heureux, non seulement pour le but mais aussi pour cette grande victoire, nous devons continuer comme ça », a déclaré Balkovec. « Le Celta est une très bonne équipe et s'est procuré de belles occasions, ce qui donne encore plus de valeur à notre victoire. Si l'on me donne l'opportunité de tenter ma chance, je le ferai. »
Berg salue la discipline tactique et l’énergie
L’entraîneur principal et ancien joueur de Manchester United Henning Berg a exprimé une immense fierté envers ses joueurs, saluant la manière dont ils ont géré la pression et les exigences tactiques du match. Malgré plusieurs temps forts adverses, en particulier en seconde période, l’équipe a conservé sa solidité défensive avant de porter l’estocade.
« C’est une grande victoire et je suis très impressionné par mes joueurs, par la manière dont ils ont géré le match, la pression de l’adversaire et notre jeu en transition », a souligné Berg. « Nous devons être heureux de cette victoire. C’est une grande victoire et un grand succès. »
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Retour rapide au championnat national
Avec une victoire de prestige face à un grand d’Europe solidement acquise sous la direction de Berg pour débuter la saison de Ligue Europa, l’Omonia ne peut pas se permettre de s’attarder longtemps sur les célébrations, alors que les échéances nationales se profilent. L’effectif doit immédiatement reporter son attention sur le championnat avec une rencontre à venir contre Krasava ENY dimanche soir. Maintenir l’élan de cette soirée européenne historique sera l’objectif principal alors que le club jongle avec plusieurs compétitions.
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