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L’ancien défenseur d’Arsenal et de Chelsea, Ashley Cole, a quitté son poste d’entraîneur de Cesena après seulement trois mois, en raison d’un « changement de stratégie » au sein du club
L’aventure italienne, de courte durée, touche à sa fin
Cole a officiellement quitté son poste d’entraîneur principal de Cesena, quittant le club de deuxième division italienne après seulement huit matchs à la tête de l’équipe. Âgé de 45 ans, il avait pris les rênes en mars, marquant ainsi ses débuts à la tête d’une équipe après s’être forgé une solide expérience d’entraîneur lors de passages à Derby, Everton et Birmingham, ainsi qu’au sein de l’équipe d’Angleterre des moins de 21 ans.
L’ancien arrière latéral d’Arsenal et de Chelsea a officialisé son départ sur Instagram, remerciant joueurs et staff pour leur investissement. « Alors que mon passage au Cesena FC prend fin aujourd’hui, je tiens à saluer le travail acharné de tous. J’ai été fier d’apporter mon expérience à ce club passionné et j’ai apprécié de préparer l’équipe pour la saison à venir », a-t-il écrit.
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Des divergences stratégiques ont entraîné un départ
Malgré son enthousiasme initial pour le projet, Cole a révélé qu’un changement de philosophie au sein du club avait été le principal facteur à l’origine de sa décision de partir. Cole a précisé que ce choix de tourner la page était le sien, à l’issue de réunions de haut niveau avec la direction du club. Son contrat initial avec le club était un accord à court terme comprenant diverses clauses de prolongation liées à la performance.
Expliquant les raisons de cette séparation, Cole a déclaré : « À la suite de récentes discussions avec le directeur sportif concernant un changement de stratégie au sein du club, j’ai décidé qu’il était préférable pour moi de passer à autre chose. Je pars en gardant un grand respect pour toutes les personnes qui y travaillent, ainsi que pour les supporters, et j’attends avec impatience mon prochain défi. »
Des difficultés sur le terrain et en dehors
Les statistiques de Cole en Serie B sont peu reluisantes : une victoire, trois nuls et quatre défaites en huit matchs. Au-delà des résultats, sa nomination a suscité le scepticisme d’une partie des supporters de Cesena, et des rumeurs évoquaient le mécontentement de certains joueurs de l’effectif professionnel face au nouveau staff.
La barrière de la langue a par ailleurs constitué un obstacle majeur à son adaptation en Émilie-Romagne. Malgré deux saisons passées à Rome en tant que joueur entre 2014 et 2016, Cole a reconnu que transmettre ses idées tactiques à un effectif majoritairement italophone relevait du défi. La conjonction de ces éléments a rendu sa position de plus en plus intenable, alors que le club cherchait déjà à revoir sa stratégie.
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Une carrière légendaire se heurte à un obstacle sur le banc
Désormais libre sur le marché des entraîneurs, Cole voit déjà Cesena chercher son successeur. Les noms de Guido Pagliuca, Emanuele Troise et Stefano Vecchi sont évoqués pour prendre sa place. Fort de 107 sélections avec l’Angleterre et de près de 400 matchs en Premier League, Cole va désormais poursuivre sa carrière d’entraîneur ailleurs.