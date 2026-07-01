Cole a officiellement quitté son poste d’entraîneur principal de Cesena, quittant le club de deuxième division italienne après seulement huit matchs à la tête de l’équipe. Âgé de 45 ans, il avait pris les rênes en mars, marquant ainsi ses débuts à la tête d’une équipe après s’être forgé une solide expérience d’entraîneur lors de passages à Derby, Everton et Birmingham, ainsi qu’au sein de l’équipe d’Angleterre des moins de 21 ans.

L’ancien arrière latéral d’Arsenal et de Chelsea a officialisé son départ sur Instagram, remerciant joueurs et staff pour leur investissement. « Alors que mon passage au Cesena FC prend fin aujourd’hui, je tiens à saluer le travail acharné de tous. J’ai été fier d’apporter mon expérience à ce club passionné et j’ai apprécié de préparer l’équipe pour la saison à venir », a-t-il écrit.