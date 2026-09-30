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L’ancien défenseur central de Manchester United Chris Smalling signe à Porto librement après un passage en Arabie saoudite
Les Dragons s’offrent un renfort défensif expérimenté
Le FC Porto a confirmé la signature de l’ancien défenseur de Manchester United et de l’Angleterre Smalling, libre de tout contrat. Le joueur de 36 ans rejoint les champions du Portugal après un passage de deux ans en Saudi Pro League avec Al-Fayha.
L’opération représente un joli coup pour le FC Porto, qui cherche à maintenir sa domination sur la scène nationale tout en étant compétitif sur le plan continental. Porto a également confirmé qu’une option pour prolonger le contrat pourra être activée en fonction de l’atteinte d’objectifs sportifs.
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Farioli apporte une expérience de haut niveau à l’arrière-garde de Porto
Smalling apporte une expérience considérable à l’effectif de Francesco Farioli, après avoir remporté deux titres de Premier League en dix ans à Manchester United avant d’aider ensuite la Roma à gagner la première édition de la Ligue Europa Conférence. Son passage à Old Trafford l’a imposé comme l’un des défenseurs les plus fiables d’Angleterre, tandis que son transfert ultérieur en Serie A a prouvé qu’il pouvait adapter son jeu à différents environnements tactiques tout en restant capable de rivaliser au plus haut niveau du football à élimination directe.
Porto occupe actuellement la tête de la Primeira Liga avec un bilan parfait de 21 points pris lors de ses sept premiers matches, soit cinq longueurs d’avance sur Benfica, deuxième. Cependant, cette domination sur le plan national contraste avec un début de campagne de Ligue des champions compliqué, après une défaite 2-0 à domicile contre Manchester City lors de son premier match de la phase de groupes.
Une illustre carrière se poursuit au Portugal
Le défenseur central a disputé 31 matches avec l’Angleterre et représenté son pays lors de la Coupe du monde 2014 et de l’Euro 2016. Son pedigree international souligne encore davantage le niveau de qualité que Porto ajoute à son effectif.
Avant de rejoindre l’Arabie saoudite, Smalling a également joué pour Maidstone United, Millwall et Fulham. C’est à Fulham qu’il a d’abord tapé dans l’œil de Sir Alex Ferguson, ce qui a conduit à son transfert très médiatisé à Manchester.
Porto célèbre l’arrivée de Smalling
Porto a célébré l’arrivée très médiatisée du défenseur expérimenté, en mettant en avant son immense vécu au plus haut niveau et sa carrière riche en trophées à travers l’Europe. « Le FC Porto vient de recruter un nouveau défenseur avec une expérience internationale et un parcours confirmé dans les meilleurs championnats du monde : Chris Smalling a signé un contrat jusqu’à la fin de la saison, avec une option pour une année supplémentaire, et rejoint les champions nationaux sans indemnité de transfert », peut-on lire dans le communiqué publié par le club portugais.
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