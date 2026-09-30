Le FC Porto a confirmé la signature de l’ancien défenseur de Manchester United et de l’Angleterre Smalling, libre de tout contrat. Le joueur de 36 ans rejoint les champions du Portugal après un passage de deux ans en Saudi Pro League avec Al-Fayha.

L’opération représente un joli coup pour le FC Porto, qui cherche à maintenir sa domination sur la scène nationale tout en étant compétitif sur le plan continental. Porto a également confirmé qu’une option pour prolonger le contrat pourra être activée en fonction de l’atteinte d’objectifs sportifs.