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Kolo Muani JuventusGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

L’ancien de la Juventus Nicola Amoruso : « Kolo Muani n’est pas un avant-centre, je le verrais bien comme deuxième attaquant ou sur un côté »

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R. Kolo Muani

L’ancien attaquant de la Juventus donne son avis sur la situation actuelle de la Vieille Dame

Nicola Amoruso, ancien attaquant de la Juventus, interrogé par TuttoJuve.com, évoque la situation actuelle de la Juventus.


Sur la défaite contre Sassuolo : « Ce n’est pas seulement un coup d’arrêt, c’est une défaite qui fait très mal par la manière dont elle est arrivée. La prestation a été très laborieuse et Zhegrova, avec son doublé, l’avait rattrapée, mais on ne peut pas perdre un match comme ça quand on s’appelle la Juventus. Il fallait essayer de le gagner, pas repartir du Mapei les mains vides. Et au lieu de ça, ce but d’Adzic est arrivé en fin de match, un but qui pèse énormément sur le moral et la confiance. Maintenant, il faut se relever tout de suite et vite. »

  • Sur Kolo Muani et Woltemade : « Kolo Muani n’est pas un avant-centre, il a donc besoin de terrain et d’espace. Je le verrais mieux comme deuxième attaquant, voire sur un côté, mais ce n’est pas le bon moment pour les juger. Il faut laisser du temps, à lui comme à Woltemade, pour qu’ils puissent bien faire. »


    Sur Zhegrova : « Zhegrova, en revanche, est bien entré en jeu, et en cours de match il peut avoir les éclairs justes pour mettre n’importe qui en difficulté. Lui aussi doit prouver qu’il a de la continuité, afin de pouvoir être toujours décisif comme il l’a été contre Sassuolo. »

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