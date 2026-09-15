L’ancien de la Juventus Nicola Amoruso : « Kolo Muani n’est pas un avant-centre, je le verrais bien comme deuxième attaquant ou sur un côté »

Nicola Amoruso, ancien attaquant de la Juventus, interrogé par TuttoJuve.com, évoque la situation actuelle de la Juventus.





Sur la défaite contre Sassuolo : « Ce n’est pas seulement un coup d’arrêt, c’est une défaite qui fait très mal par la manière dont elle est arrivée. La prestation a été très laborieuse et Zhegrova, avec son doublé, l’avait rattrapée, mais on ne peut pas perdre un match comme ça quand on s’appelle la Juventus. Il fallait essayer de le gagner, pas repartir du Mapei les mains vides. Et au lieu de ça, ce but d’Adzic est arrivé en fin de match, un but qui pèse énormément sur le moral et la confiance. Maintenant, il faut se relever tout de suite et vite. »