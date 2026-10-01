Selon The Athletic, Sullivan a déposé devant la Haute Cour une plainte en diffamation contre la BBC au sujet du programme « Predator: The Billionaire Football Boss ». Le documentaire présentait des accusations de sept femmes concernant le comportement de Sullivan dans les années 1980 et 1990.

Sullivan a nié tout acte répréhensible et réclame 150 millions de livres sterling de dommages et intérêts. En outre, il souhaite obtenir une ordonnance du tribunal pour forcer le retrait du documentaire des plateformes de la BBC et empêcher toute nouvelle publication de ces accusations, en invoquant la section 13 du Defamation Act du Royaume-Uni. La BBC a refusé de commenter l'affaire.