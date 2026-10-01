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L’ancien copropriétaire milliardaire de West Ham, David Sullivan, dépose une plainte de 150 millions de livres contre la BBC au sujet d’un documentaire sur des accusations d’inconduite sexuelle
Action en justice contre la BBC
Selon The Athletic, Sullivan a déposé devant la Haute Cour une plainte en diffamation contre la BBC au sujet du programme « Predator: The Billionaire Football Boss ». Le documentaire présentait des accusations de sept femmes concernant le comportement de Sullivan dans les années 1980 et 1990.
Sullivan a nié tout acte répréhensible et réclame 150 millions de livres sterling de dommages et intérêts. En outre, il souhaite obtenir une ordonnance du tribunal pour forcer le retrait du documentaire des plateformes de la BBC et empêcher toute nouvelle publication de ces accusations, en invoquant la section 13 du Defamation Act du Royaume-Uni. La BBC a refusé de commenter l'affaire.
- AFP
Impact financier et personnel sévère
Sullivan affirme que la BBC a agi avec une « indifférence téméraire à la vérité, choisissant délibérément de rester volontairement aveugle » aux éléments liés aux plaintes. Sullivan a déclaré que le diffuseur « a présenté cet ensemble de sept témoignages non pas comme des griefs historiques contestés et non corroborés... mais comme la preuve concluante d’un parcours ininterrompu de trente ans d’exploitation sexuelle criminelle ».
Il affirme que la diffusion a provoqué une « aliénation commerciale immédiate et sévère, des perturbations bancaires et une destruction financière quantifiable de ses vastes portefeuilles de biens immobiliers commerciaux, de capital-investissement privé et d’investissements d’entreprise », tout en ignorant sa détresse médicalement attestée.
Prendre du recul par rapport à West Ham
Sullivan s'est retiré de ses fonctions à West Ham à la suite d'allégations « concernant ma vie personnelle », qu'il a vigoureusement rejetées comme étant « factuellement incorrectes ». En confirmant sa démission de son poste de directeur, le club a révélé avoir été informé de « la publication imminente de graves allégations historiques ».
Cependant, West Ham a rapidement précisé qu'« aucune des allégations ne concerne West Ham United ni aucune de ses activités ». Faisant écho à la position du club, Sullivan a ajouté qu'« aucune des allégations ne concerne mes plus de 30 ans dans le football ». Il a finalement rejeté ces accusations comme étant « malheureusement inévitables », compte tenu de ses précédentes activités dans l'industrie du divertissement pour adultes.
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Quelle est la prochaine étape pour Sullivan ?
Sullivan détient toujours une participation de 38,8 % à West Ham, même si des informations indiquent qu'il est ouvert à la vente de ses parts dans le club de Championship. La Haute Cour va désormais déterminer l'issue de la plainte en diffamation, ce qui pourrait déclencher une longue bataille juridique entre Sullivan et la BBC.
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