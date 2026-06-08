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L’ancien coéquipier de Mohamed Salah dénonce les critiques « répugnantes » visant la star égyptienne, et pointe du doigt la légende de Liverpool Jamie Carragher, qu’il accuse de ne jamais oser tenir ces propos en face à face
Lovren dénonce un « programme répugnant »
De passage sur le plateau de WinWin, Lovren a pris la défense de son ami proche Salah, dont la forme et l’avenir ont alimenté les Une des journaux tout au long de la saison. Malgré son statut légendaire à Anfield, une baisse de rendement après une saison 2024-2025 exceptionnelle a déclenché, selon le défenseur, une vague de critiques ayant franchi la ligne rouge pour se transformer en attaques personnelles.
Dans une interview accordée à WinWin, le défenseur a exprimé son incompréhension face au traitement réservé à l’ailier. « La façon dont ils l’ont traité cette saison n’est pas simplement dure, a-t-il déclaré. C’est dégoûtant. Pourquoi n’ont-ils pas parlé de lui comme ça pendant les huit ou neuf dernières années ? Une seule saison, et voilà qu’il est à nouveau la cible. Il y a tellement d’autres problèmes. »
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Carragher accusé d’avoir fait le show à la télévision
Le défenseur croate n’a pas mâché ses mots en réagissant aux propos tenus par la légende de Liverpool, Carragher, qui avait auparavant accusé Salah d’égoïsme. Lovren a laissé entendre que les critiques de Carragher visaient davantage à faire grimper l’audience télévisée qu’à offrir une véritable analyse tactique, et a mis l’ancien défenseur central au défi d’être plus direct avec les joueurs qu’il critique.
Lovren a ajouté : « Il est vraiment très critiqué. Certains commentateurs le font juste pour attirer l'attention, peut-être parce qu'ils n'ont pas réussi dans d'autres domaines de leur vie, alors maintenant ils ont besoin de se mettre en avant... surtout Carragher, il dit tout ce qu'il veut. J’ai toujours dit qu’il devrait lui dire ça en face, dire toutes ces choses à Mo en face. Il ne le fera jamais. Il a aussi critiqué mon jeu, mais sans jamais me le dire directement. Au fond, il ne fait que jouer un rôle à la télévision ; il est payé pour ça, alors il doit en passer par là. »
Selon les observateurs, c’est la position de Mohamed Salah sur le terrain qui aurait précipité son départ d’Anfield.
Au-delà de la tempête médiatique, Lovren accuse directement l’ancien entraîneur Arne Slot d’être à l’origine du départ de Salah de Merseyside. Après une dispute publique et une rupture de communication, le défenseur estime que l’environnement au sein du staff technique est devenu intenable pour le meilleur buteur de l’histoire du club en Premier League, contrastant avec la relation de confiance qui prévalait sous Jürgen Klopp.
« Je ne pense pas que ce soit la direction (qui a poussé Salah à partir) », a déclaré l'actuel joueur du PAOK. « Je pense que c'est juste une personne, et je pense que c'est juste l'entraîneur. Ils n'avaient pas de bonnes relations. Disons-le simplement. Avec Klopp, il avait une très bonne relation. Ce n’était pas toujours parfait, mais ils se connaissaient parfaitement, se faisaient confiance et s’appréciaient. Mo donnait tout sur le terrain pour Klopp, qui lui rendait cette confiance. Avec Slot, c’était l’inverse. C’est aussi simple que ça, et tout le monde le sait : sur les huit ou neuf saisons précédentes, Salah a été exceptionnel. »
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Un manque de soutien interne
Lovren a conclu en pointant du doigt ce qu’il estime être un manque de protection de la part de la direction du club envers sa star, exposée aux bruits extérieurs. Il a fait écho aux ressentis de Salah, laissant entendre que l’Égyptien avait dû affronter seul les critiques tandis que d’autres joueurs se dérobaient à leurs responsabilités au terme d’une saison difficile.
« Il y a d’autres joueurs qui devraient aussi assumer leurs responsabilités et dire : “Oui, c’est ma faute”, mais vous savez, certains joueurs ne se sont jamais manifestés », a ajouté Lovren. « Il y a eu une mauvaise gestion ; en interne, ils n’ont pas bien géré la situation. Même en cas de problèmes, il faut en parler dans le vestiaire, or, comme je l’ai dit, Mo n’a jamais ressenti ce soutien. Il faisait toujours la une : “Ah, c’est Mohamed Salah, ne soyez pas surpris.” C’est un problème profondément enraciné. »