De passage sur le plateau de WinWin, Lovren a pris la défense de son ami proche Salah, dont la forme et l’avenir ont alimenté les Une des journaux tout au long de la saison. Malgré son statut légendaire à Anfield, une baisse de rendement après une saison 2024-2025 exceptionnelle a déclenché, selon le défenseur, une vague de critiques ayant franchi la ligne rouge pour se transformer en attaques personnelles.

Dans une interview accordée à WinWin, le défenseur a exprimé son incompréhension face au traitement réservé à l’ailier. « La façon dont ils l’ont traité cette saison n’est pas simplement dure, a-t-il déclaré. C’est dégoûtant. Pourquoi n’ont-ils pas parlé de lui comme ça pendant les huit ou neuf dernières années ? Une seule saison, et voilà qu’il est à nouveau la cible. Il y a tellement d’autres problèmes. »



