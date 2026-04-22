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L’ancien coéquipier de Lionel Messi pourrait jouer un rôle clé dans l’échec du triplé national de Manchester City : Oriol Romeu apporte en effet des qualités « à l’ancienne » à Southampton
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L’ancien milieu du FC Barcelone, Romeu, est revenu à St Mary’s en tant que joueur libre.
Âgé de 34 ans, Romeo, formé à La Masia, est revenu à St Mary’s en novembre 2025. Il était libre après avoir résilié d’un commun accord son contrat avec Barcelone.
Ce milieu de terrain infatigable a déjà passé sept saisons mémorables chez les Saints entre 2015 et 2022, avant de marquer le football anglais sous les couleurs de Chelsea, où il a contribué aux victoires en FA Cup et en Ligue des champions.
Fort de cette expérience, Southampton a rapidement saisi l’opportunité de faire revenir un visage familier afin de redynamiser son effectif en ce début de saison 2025-2026 de Championship.
Il n’a disputé que sept matches sous le maillot des Saints – le dernier remontant au 28 février – Tonda Eckert privilégiant une approche tactique peu compatible avec les qualités du milieu défensif espagnol.
Malgré son absence, Southampton traverse une période faste : 20 matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Le club attend désormais avec impatience sa demi-finale de FA Cup face au géant de Premier League City, après avoir déjà éliminé Arsenal en quarts grâce à Shea Charles.
Tout ce qu’il faut savoir : ce que Romeu apporte à l’équipe de Southampton
Une armée de supporters en déplacement s’apprête à investir Wembley, tandis que le partenaire officiel du club pour les tenues d’entraînement s’organise pour en acheminer plusieurs à bord du Midnite Express. En coulisses, Romeu a du pain sur la planche, même s’il ne foulera pas la pelouse face à l’équipe de Pep Guardiola, qui peut encore réaliser le Grand Chelem national cette saison.
Interrogé par GOAL sur les qualités intangibles que Romeu apporte à Southampton, l’ancien attaquant des Saints, Long, a déclaré : « Vous seriez surpris de tout ce qu’il apporte en coulisses. Il apporte beaucoup de confiance et de camaraderie.
« J’ai toujours dit : “Si jamais je partais en guerre, je voudrais Oriol à mes côtés”. C’est ce genre de personnage. Même s’il ne joue pas, je suis sûr qu’il est le premier à arriver à l’entraînement et le dernier à partir. Il est tellement professionnel.
Sa connaissance du jeu, forgée à Chelsea et au Barça, est contagieuse pour ceux qui l’entourent.
Recruter un joueur de son calibre dans le vestiaire, alors que tant de jeunes cherchent encore leurs marques, s’est avéré crucial. Si le club retrouve la Premier League, son influence sera un atout déterminant. »
Long ajoute, soulignant son expérience rare pour un joueur de deuxième division : « Même à l’entraînement, il est tellement déterminé qu’il mériterait presque un carton jaune quotidien. Tout est honnête chez lui, il cherche juste à progresser et à faire progresser le groupe. Comme je l’ai dit, si vous deviez partir en guerre, vous voudriez l’avoir à vos côtés. »
- Midnite
Y a-t-il encore une place pour les tactiques « à l'ancienne » dans le football moderne ?
Si Romeu est rappelé samedi, on peut compter sur lui pour aller au charbon face à City, car il n’est pas du genre à reculer devant un défi. Southampton pourrait même devoir recourir à quelques coups de pied à la gorge pour bousculer les prétendants au titre de Premier League.
Interrogé sur la pertinence d’une telle approche « à l’ancienne » dans le football moderne, où des Davids tentent d’abattre des Goliaths en froissant quelques plumes et en imposant leur physique dans les duels, Long a ajouté : « Oui, on veut montrer sa puissance physique, mais le problème avec City, c’est qu’il est parfois difficile de s’approcher suffisamment pour les tacler ! Ils gardent si bien le ballon, ils le font circuler et ne vous laissent pas l’occasion de vous approcher trop près d’eux.
« Il y a un peu de ça. En tant que joueur, quand je me retrouvais face à de jeunes défenseurs dans de grands clubs, mon expérience était mon atout : je les fixais puis jouais dans leur dos, ce qu’ils n’avaient pas l’habitude de voir.
« Ces tactiques à l’ancienne ont leur utilité, mais les Saints savent aussi jouer au football. Ils doivent pouvoir alterner leur jeu. Actuellement, ils sont en pleine forme, enchaînent les victoires et marquent pour le plaisir. On ne veut pas trop changer cela. »
Comment Southampton va-t-il contenir Erling Haaland et ses coéquipiers ?
Quel que soit le onze aligné à Wembley, Long exhorte les joueurs sélectionnés à mesurer l’enjeu et à savourer l’instant. Interrogé sur l’affrontement avec Erling Haaland et ses coéquipiers, il a confié : « L’attente est anxieuse, mais stimulante. Quel que soit le statut, les nerfs se tendent avant le coup d’envoi ; c’est une bonne nervosité, car on veut briller.
L’essentiel est de rester concentré et de respecter le plan de jeu, car Manchester City peut vous faire croire que vous maîtrisez la rencontre, puis passer à la vitesse supérieure en un clin d’œil. Il faudra donc rester vigilant 90 minutes durant et contenir Haaland, même si, comme le rappelle Long, « même en le muselant, il reste dix autres joueurs capables de marquer, voire le gardien ! »
« Ce sera difficile, mais ils ont bien joué cette saison, ils sont restés dans le coup jusqu’au bout. Ils ont passé le quatrième tour en prolongation et inscrit des buts décisifs dans les arrêts de jeu à deux reprises, donc ils ne doutent jamais. Ils ont une bonne mentalité en ce moment. »
- Midnite
En quête de promotion, les Saints embarquent à bord du Midnite Express direction Wembley.
Après leur match nul 2-2 face à Bristol City mardi, les Saints se qualifient pour Wembley et restent en course pour la promotion automatique. Les supporters qui feront le déplacement dans le nord de Londres auront donc de quoi se réjouir.
Répondant à l’appel des fans de Southampton, Midnite, partenaire officiel des tenues d’entraînement du club, remet donc en place le très prisé Midnite Express : un trajet gratuit en autocar de luxe vers Wembley pour la demi-finale de la FA Cup contre Manchester City, le samedi 25 avril. Cette initiative s’inscrit dans une série d’actions axées sur les supporters menées tout au long de la saison 2025/26, dont le premier Midnite Express à l’occasion du match contre Sheffield United.