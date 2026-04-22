L’ancien coéquipier de Lionel Messi pourrait jouer un rôle clé dans l’échec du triplé national de Manchester City : Oriol Romeu apporte en effet des qualités « à l’ancienne » à Southampton

Âgé de 34 ans, Romeo, formé à La Masia, est revenu à St Mary’s en novembre 2025. Il était libre après avoir résilié d’un commun accord son contrat avec Barcelone.

Ce milieu de terrain infatigable a déjà passé sept saisons mémorables chez les Saints entre 2015 et 2022, avant de marquer le football anglais sous les couleurs de Chelsea, où il a contribué aux victoires en FA Cup et en Ligue des champions.

Fort de cette expérience, Southampton a rapidement saisi l’opportunité de faire revenir un visage familier afin de redynamiser son effectif en ce début de saison 2025-2026 de Championship.

Il n’a disputé que sept matches sous le maillot des Saints – le dernier remontant au 28 février – Tonda Eckert privilégiant une approche tactique peu compatible avec les qualités du milieu défensif espagnol.

Malgré son absence, Southampton traverse une période faste : 20 matchs sans défaite toutes compétitions confondues. Le club attend désormais avec impatience sa demi-finale de FA Cup face au géant de Premier League City, après avoir déjà éliminé Arsenal en quarts grâce à Shea Charles.