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Adhe Makayasa

Traduit par

L’ancien capitaine de Pescara Andrea Camplone en soins intensifs après s’être effondré lors d’un match de padel

Pescara
Serie C
A. Camplone

L’ancien capitaine de Pescara Andrea Camplone se trouve actuellement en soins intensifs après avoir été victime d’un arrêt cardiaque lors d’un match de padel à Montesilvano. Âgé de 60 ans, il s’est effondré sur le court et a reçu des manœuvres de réanimation en urgence de la part des secours avant d’être transporté à l’hôpital en code rouge, où il a ensuite subi une intervention d’hémodynamique en urgence.

  • Effondrement soudain pendant un match de padel

    L’urgence s’est produite dans un complexe sportif de Montesilvano lorsque l’ancien arrière droit a soudainement perdu connaissance pendant un match de padel vers 18 h 30, heure locale, selon Il Messaggero. Un médecin présent sur place a immédiatement prodigué les premiers soins avant l’arrivée des équipes médicales d’urgence du 118, qui ont déployé un dispositif mécanique de compression thoracique pour la réanimation. Il a été rapidement intubé sur place puis transporté d’urgence en code rouge à l’hôpital civil Spirito Santo de Pescara.

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    État stable après l’opération

    Les autorités médicales de l’hôpital ont confirmé qu’une intervention d’hémodynamique d’urgence avait été réalisée avec succès dans la nuit, laissant son état stable en soins intensifs. Les médecins ont maintenu un pronostic réservé compte tenu de ses antécédents de complications cardiovasculaires. La surveillance continue reste centrée sur son rétablissement après l’arrêt cardiaque soudain.

  • Une illustre carrière dans le football italien

    Cette figure légendaire a porté le brassard du Pescara lors de deux montées en Serie A sous Giovanni Galeone, en 1987 et 1992. Son parcours s'est poursuivi à Pérouse, où il a obtenu des promotions successives jusqu'à l'élite avant de mener plus tard ce même club au titre de Serie C en 2013-2014 en tant qu'entraîneur principal. Sa carrière d'entraîneur dans le football italien l'a également vu passer sur les bancs de la Virtus Lanciano, de Benevento, de Bari, de Cesena et de Catane.

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  • imago-sport-27057800.jpgGribaudi/ImagePhoto

    La surveillance à l’hôpital reste cruciale

    Des équipes médicales spécialisées programment des examens complémentaires et des évaluations post-intubation avant de publier un bulletin médical actualisé. Les autorités locales chargées de l’application de la loi ont également été informées de l’incident survenu dans l’installation sportive, conformément aux procédures habituelles visant à finaliser les rapports officiels.

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