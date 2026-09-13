L’ancien capitaine de Pescara Andrea Camplone en soins intensifs après s’être effondré lors d’un match de padel

Cette figure légendaire a porté le brassard du Pescara lors de deux montées en Serie A sous Giovanni Galeone, en 1987 et 1992. Son parcours s'est poursuivi à Pérouse, où il a obtenu des promotions successives jusqu'à l'élite avant de mener plus tard ce même club au titre de Serie C en 2013-2014 en tant qu'entraîneur principal. Sa carrière d'entraîneur dans le football italien l'a également vu passer sur les bancs de la Virtus Lanciano, de Benevento, de Bari, de Cesena et de Catane.