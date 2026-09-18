L’équipe nationale de Serbie s’apprête à récupérer sa figure la plus expérimentée, puisque Tadic a confirmé qu’il était prêt à enfiler de nouveau le maillot de la sélection. Le joueur de 37 ans, qui avait mis un terme à sa carrière internationale après l’Euro 2024, a reconnu que l’envie de représenter son pays était devenue trop forte pour continuer à l’ignorer. Le meneur de jeu a révélé sa décision peu après la difficile défaite 5-0 du NEC contre la Juventus, faisant passer l’attention d’une déception sur le plan national à un énorme renfort international pour son pays. Tadic, détenteur du record absolu de sélections avec la Serbie avec 111 capes, apportera immédiatement du leadership à une équipe

Tadic a été clair sur ses motivations pour revenir, en mettant l’accent sur un sens du devoir et sur la joie qu’il ressent à représenter le peuple serbe. « Je veux maintenant aider de nouveau mon pays. Je ressens le besoin de reprendre du plaisir à jouer pour la nation. Cela procure toujours un sentiment de fierté. Vous me verrez bientôt jouer le match contre les Pays-Bas », a déclaré Tadic à Ziggo Sport.