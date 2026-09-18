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L’ancien attaquant de Southampton Dusan Tadic confirme son sensationnel retour en équipe de Serbie après deux ans de retraite internationale
Un retour légendaire en sélection nationale
L’équipe nationale de Serbie s’apprête à récupérer sa figure la plus expérimentée, puisque Tadic a confirmé qu’il était prêt à enfiler de nouveau le maillot de la sélection. Le joueur de 37 ans, qui avait mis un terme à sa carrière internationale après l’Euro 2024, a reconnu que l’envie de représenter son pays était devenue trop forte pour continuer à l’ignorer. Le meneur de jeu a révélé sa décision peu après la difficile défaite 5-0 du NEC contre la Juventus, faisant passer l’attention d’une déception sur le plan national à un énorme renfort international pour son pays. Tadic, détenteur du record absolu de sélections avec la Serbie avec 111 capes, apportera immédiatement du leadership à une équipe
Tadic a été clair sur ses motivations pour revenir, en mettant l’accent sur un sens du devoir et sur la joie qu’il ressent à représenter le peuple serbe. « Je veux maintenant aider de nouveau mon pays. Je ressens le besoin de reprendre du plaisir à jouer pour la nation. Cela procure toujours un sentiment de fierté. Vous me verrez bientôt jouer le match contre les Pays-Bas », a déclaré Tadic à Ziggo Sport.
- AFP
Le chemin du retour à travers les Pays-Bas
Le chemin vers ce retour a été tracé par la persévérance de la Fédération serbe et le retour de Tadic en Europe. L'ancien capitaine de l'Ajax a expliqué que la fédération était restée en contact permanent avec lui depuis sa retraite internationale initiale. Son précédent passage en Arabie saoudite a également constitué un obstacle logistique qui avait empêché un retour plus tôt en sélection. Son arrivée au NEC Nimègue, en Eredivisie, a changé la donne pour le milieu créatif. Retrouver le rythme du football européen a redynamisé sa condition physique et son ambition.
« Quand j'avais arrêté, la fédération m'a appelé plusieurs fois pour que je revienne. À ce moment-là, je n'étais pas encore prêt physiquement. Quand je jouais là-bas (en Arabie saoudite), la distance était trop grande pour faire constamment l'aller-retour », a-t-il révélé.
Des failles tactiques contre la Juventus
Le NEC a subi une brutale défaite 5-0 contre la Juventus à Turin, mettant en lumière de graves lacunes tactiques et des défaillances de communication sur la grande scène. Revenant avec lucidité sur ce résultat à sens unique, Tadic a livré une critique franche de l’effondrement défensif de son équipe. Il a souligné que l’effectif n’avait pas su s’entraider pour garder des espaces compacts, permettant finalement au géant italien de marquer bien trop facilement.
« Nous aurions dû nous entraider aujourd’hui pour garder les espaces resserrés. Au final, nous avons tout simplement encaissé des buts trop facilement aujourd’hui. Ce n’était pas nécessaire. Notre communication n’a pas été à la hauteur de ce qu’elle aurait dû être. Quand ce genre de choses tourne mal contre une équipe comme la Juventus, vous passez une soirée difficile. Quand nous avions le ballon, nous n’avons souvent pas fait les bons choix », a expliqué Tadic.
- AFP
Défis immédiats en Ligue des nations
Le timing du retour de Tadic est crucial, alors que la Serbie fait face à un calendrier exigeant dans le cycle de la Ligue des nations. Il n’y aura pas de place pour une intégration progressive, avec quatre tests sérieux à venir en l’espace de quelques jours. L’équipe recevra la Grèce à Belgrade le 24 septembre, avant une affiche de premier plan contre les Pays-Bas le 27 septembre. Après ces rencontres à domicile, la sélection serbe se déplacera pour deux matches à l’extérieur, dont un voyage à Munich pour affronter l’Allemagne le 1er octobre, avant un retour aux Pays-Bas pour jouer à Eindhoven le 4 octobre.
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