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L’ancien attaquant de Manchester United Fraizer Campbell se confie sur sa dépendance dévastatrice au snus pendant sa carrière en Premier League
Campbell révèle sa grave dépendance au snus
Dans le podcast The Sports Agents, Campbell a expliqué que sa dépendance au snus avait commencé lors de son passage à Crystal Palace, entre 2014 et 2017. Un coéquipier lui avait d’abord fait découvrir ces produits pour l’aider à décompresser après des matches sous forte pression, mais Campbell en était rapidement devenu très dépendant. « Je me sentais détendu, et ça m’apaisait surtout », a déclaré Campbell. « C’était aussi après un match et, vous savez, après un match, c’est assez difficile de se détendre. »
- AFP
Une habitude qui s’aggrave jusqu’à entraîner une fatigue quotidienne
Cette habitude est rapidement passée d’une pratique de récupération après les matches à une consommation quotidienne, provoquant un épuisement sévère dans son quotidien de footballeur. Campbell a confié qu’il subissait une importante baisse d’énergie l’après-midi. Décrivant l’évolution de sa dépendance, il a ajouté : « Au début, c’était seulement après les matches, puis après les entraînements. Mais c’est comme ça que ça commence, puis la dépendance s’installe et on en prend de plus en plus. » Malgré cette fatigue constante, Campbell a reconnu qu’il n’avait pas pris conscience des effets néfastes de cette habitude lorsqu’il jouait encore.
Difficultés après la retraite et rétablissement
Campbell a révélé que sa dépendance s’était aggravée après sa retraite du football professionnel, lorsqu’il avait davantage de temps libre. Il évitait toutefois délibérément de consommer du snus les jours de match, car cela le détendait trop pour qu’il puisse jouer. « J’étais vraiment dépendant. Et oui, forcément, quand j’ai pris ma retraite, j’avais plus de temps libre, donc plus de temps pour consommer du snus », a expliqué Campbell. Après des années à en subir les conséquences physiques, Campbell a confirmé être parvenu à surmonter sa dépendance et se félicite aujourd’hui de ne plus avoir consommé de snus depuis six mois.
- AFP
Quel avenir pour le football et le snus ?
La Professional Footballers' Association ayant récemment mis en place un dispositif d’accompagnement dédié et confidentiel, davantage de joueurs devraient demander de l’aide pour leur dépendance à la nicotine. À la suite d’une étude de 2024 montrant qu’un joueur de haut niveau sur cinq consomme du snus ou des sachets de nicotine, les instances du football devraient lancer d’autres programmes éducatifs pour lutter contre cette tendance croissante dans les clubs.
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