Cette habitude est rapidement passée d’une pratique de récupération après les matches à une consommation quotidienne, provoquant un épuisement sévère dans son quotidien de footballeur. Campbell a confié qu’il subissait une importante baisse d’énergie l’après-midi. Décrivant l’évolution de sa dépendance, il a ajouté : « Au début, c’était seulement après les matches, puis après les entraînements. Mais c’est comme ça que ça commence, puis la dépendance s’installe et on en prend de plus en plus. » Malgré cette fatigue constante, Campbell a reconnu qu’il n’avait pas pris conscience des effets néfastes de cette habitude lorsqu’il jouait encore.